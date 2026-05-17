Red Bull a promarněná šance s Oscarem Piastrim, prozrazuje Will Buxton

Podle Willa Buxtona mohl Red Bull Racing v minulosti získat Oscar Piastri. Dnes se však tato nevyužitá šance může jevit jako velká chyba, protože australský jezdec naplno potvrzuje pověst jednoho z největších talentů současné Formule 1.
Debata o budoucnosti Oscara Piastriho se znovu dostává do popředí, tentokrát v souvislosti s úvahami o možných přesunech uvnitř špičky startovního pole Formule 1. Podle informací z paddocku má Red Bull Racing dlouhodobě sledovat australského jezdce jako jednu z variant pro budoucí složení týmu.
Podle reportu serveru Motorsport.com je Oscar Piastri jedním z kandidátů, který by mohl v dlouhodobém horizontu nahradit Maxe Verstappena, pokud by čtyřnásobný mistr světa Red Bull v budoucnu opustil. V tuto chvíli ale nejde o konkrétní jednání, spíše o interní úvahy a předběžné scénáře.
Situaci okomentoval také bývalý moderátor F1 TV a komentátor Will Buxton v podcastu Up To Speed. „Tohle je zajímavé z několika důvodů, ale ten hlavní je podle mě ten, že Red Bull bere hrozbu od Maxe velmi vážně, pokud opravdu sestavuje seznam jezdců, které by ho mohli nahradit,“ uvedl Buxton.
Jeho slova naznačují, že už samotné zvažování náhrad za Verstappena ukazuje, jak vážně Red Bull bere možný vývoj v budoucnu. Z pohledu paddocku to zároveň signalizuje, že ani dominantní týmy nemají jistotu stability svých klíčových jezdců.
Do diskuse se zapojila i bývalá jezdkyně W Series a Buxtonova spolumoderátorka Naomi Schiff, která Piastriho označila za velmi silnou volbu pro Red Bull. Podle ní australský pilot dlouhodobě prokazuje konzistentní výkonnost a schopnost zvládat tlak bez emocí.
„Ale tohle jen ukazuje, jak vysoko Red Bull Oscara Piastriho hodnotí,“ řekla Schiff. „A klobouk dolů před ním, protože i když loni nevyhrál šampionát, byl velmi silným kandidátem. Je neuvěřitelně konzistentní, klidný a nikdy nenechá emoce, aby ho ovládly.“
Zároveň dodala, že Piastriho povaha i výkonové stabilita jsou přesně vlastnosti, které by v Red Bullu mohly fungovat. Současně ale připustila, že jeho aktuální pozice v McLarenu mu poskytuje silné zázemí.
„A myslím si, že proto by do Red Bullu skvěle zapadl. Neznamená to, že nezapadá do McLarenu, ale dokážu si ho v Red Bull sedačce představit,“ pokračovala Schiff. Zároveň naznačila, že jeho současné prostředí může být důvodem, proč se dívá i na jiné možnosti.
„Myslím si také, že tam může být prvek toho, že možná nechce sdílet tolik slávy se svým týmovým kolegou, a to je velmi náročné prostředí, když se neustále postavíte proti stejné osobě,“ dodala.
Zároveň upozornila, že podobné kontakty mezi jezdci a týmy jsou ve Formuli 1 naprosto běžné a často dlouhodobé. Jde o standardní součást zákulisních jednání, která probíhají paralelně s oficiálními smlouvami.
Buxton následně rozšířil svou původní myšlenku a zdůraznil, že zájem Red Bullu o Piastriho není nový. Podle něj tým z Milton Keynes už delší dobu přiznává, že udělal chybu v době, kdy Piastri působil v juniorském programu.
„Red Bull sleduje Oscara Piastriho už roky,“ uvedl Buxton. „Dokonce veřejně přiznali, že ho měli podepsat už jako juniorského jezdce a že ho neměli nechat odejít do Alpine Academy.“
Podle Buxtona Red Bull zpětně považuje za chybu, že Piastri prošel systémem Alpine F1 Team a následně se dostal do McLarenu, kde se naplno prosadil mezi elitou Formule 1.
Závěrem Buxton dodal, že aktuální zájem Red Bullu je logickým pokračováním této situace. „Oni vědí, že jim ujel vlak, pokud jde o Oscara Piastriho,“ řekl. „Je to jeden z nejpůsobivějších jezdců ve Formuli 1 a pravděpodobně přesně ten typ jezdce, kterého byste chtěli vést svůj tým.“
Podle Willa Buxtona mohl Red Bull Racing v minulosti získat Oscar Piastri. Dnes se však tato nevyužitá šance může jevit jako velká chyba, protože australský jezdec naplno potvrzuje pověst jednoho z největších talentů současné Formule 1.
Mercedes-AMG a šéf zákaznického závodění Stefan Wendel přiblížil další detaily problémů, kvůli nimž se týmu Verstappen Racing rozplynul náskok ve 24 hodinovce na Nürburgringu.
Úvodní hodina čtyřiadvacetihodinovky na Nürburgringu nabídla dramatický průběh. Tým Maxe Verstappena se držel mezi nejlepší trojicí, zatímco vedoucí posádku přibrzdil výrazný časový trest.
Francouzská stáj BWT Alpine F1 Team posiluje své technické vedení o výraznou osobnost z prostředí motorsportu. Jason Sommerville přichází po konci angažmá ve FIA a její role může naznačit další směr, kterým se Alpine v nadcházejících sezonách vydá.
Valtteri Bottas během pobytu na Velké ceně Miami přišel o zapůjčený vůz od Cadillac. Auto, které mu poskytl tým Cadillac F1, bylo odcizeno z místa jeho ubytování. Do případu se vložila i FBI.
Čtyřnásobný šampion Formule 1 Max Verstappen během svého pokusu zapsal kolo v hodnotě 8:11,614. Na absolutní špičku výsledkové listiny mu však scházela zhruba jedna sekunda.
Jolyon Palmer upozornil, že Ferrari možná v této sezoně nečeká jen souboj se soupeři na okruhu, ale také náročná zkouška uvnitř vlastní garáže. Podle něj by se totiž postupem času mohlo stále více řešit i to, jak tým zvládne rostoucí tlak a dynamiku mezi svými klíčovými jezdci.
Charles Leclerc odmítá kritiku směřující k pravidlům Formule 1 pro sezonu 2026 a zastává názor, že nová generace monopostů přináší kvalitnější závodění, než se často uvádí.
James Vowles věří, že Williams může po letní přestávce začít pravidelně bodovat. Klíčem má být navázání na dosavadní zlepšení a větší stabilita výkonů během závodních víkendů.
Budoucnost Oscara Piastriho ve Formuli 1 je podle expertů na rozcestí. Otmar Szafnauer a Rob Smedley varují, že odchod od McLarenu, byť do Red Bullu, nemusí být pro mladého Australana správnou volbou.
Juan Pablo Montoya zpochybňuje šance na návrat Christiana Hornera do Red Bullu a poukazuje přitom i na jeho dlouhodobou nepřítomnost ve veřejném dění i paddocku Formule 1.
Mohammed Ben Sulayem připouští návrat V8 motorů do Formule 1, přičemž rozhodnutí o možné změně by mohlo padnout nejpozději do roku 2031.