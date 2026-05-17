Nürburgring 24h: Selhání týmu Maxe Verstappena, druhá posádka Mercedesu vítězí

Tým Max Verstappen byl při premiéře na 24 hodin Nürburgringu jen krůček od vítězství, ale technická porucha hnací hřídele v závěru zničila jeho naděje na triumf. Z dobře rozehraného závodu se stala hořká tečka a vítězství připadlo sesterskému týmu Winward s vozem Mercedes-Benz.
Na Nürburgringu se odjel legendární 24 hodinový závod, který dlouho vypadal jako ukázkový debutový triumf Maxe Verstappena, ale v poslední třetině se změnil v tvrdou lekci. Tým kolem Verstappena měl závod rozjetý na vítězství, přesto odjížděl jen s hořkou pachutí prohry.
Posádka vozu #3 Mercedes AMG GT3 ve složení Daniel Juncadella, Jules Gounon, Lucas Auer a Verstappen patřila od začátku mezi nejrychlejší a postupně si vybudovala kontrolu nad závodem i náskok přes deset sekund.
Ještě tři hodiny před cílem působil scénář téměř uzavřeně. Verstappenův tým držel tempo, zvládal nástrahy Nordschleife a mířil k vítězství, které by mělo při debutu mimo Formuli 1 mimořádnou váhu.
Zlom ale přišel nenápadně během stintu Daniela Juncadelly. Palubní systém nejprve hlásil problém s ABS a jezdec se snažil pokračovat. „Zpočátku si myslel, že to zvládne,“ jenže brzy se přidaly další potíže. „hluk a vibrace,“ z kokpitu už naznačovaly vážnější technický problém.
Juncadella proto zamířil do boxů o dvě kola později, kde mechanici rychle odhalili závadu. Šlo o poruchu pravého zadního hnacího hřídele, která okamžitě ukončila šance vozu #3 na vítězství.
Tím se otevřela cesta druhému továrnímu Mercedesu, vozu #80 AMG, který sdíleli Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller a Luca Stolz. Z posádky, která byla původně v roli pronásledovatelů, se stal hlavní kandidát na triumf.
Zajímavé přitom bylo, že #3 startoval z čtvrtého místa, zatímco #80 doháněl ztrátu po kvalifikační havárii Engela až z 25. pozice.
Přesto se Mercedesu dařilo držet vysoké tempo už od úvodu. Juncadella se rychle posouval pořadím a zapojil se do boje o čelní příčky.
Pomohly mu i závodní okolnosti, včetně problémů vedoucího Lamborghini po kontaktu a následných penalizací dalších soupeřů.
Ve chvíli, kdy převzal vůz Verstappen, tempo výrazně vzrostlo. „Následně předvedl mistrovský výkon.“ když během krátkého úseku stáhl ztrátu a dostal se do boje o vedení.
Na proměnlivé trati předváděl jisté a agresivní manévry, postupně se propracoval až na první místo a vybudoval si rozhodující náskok.
Napětí vyvrcholilo soubojem s Engelem, který skončil kontaktem mezi vozy. Následně vedení Mercedesu nařídilo oběma posádkám držet pozice a neriskovat ztrátu jistého 1–2 výsledku.
V tu chvíli měl tým závod pod kontrolou a vůz #3 vedl o více než dvacet sekund. Jenže rozhodující okamžik přišel až v závěru.
„That’s it,“ reagoval Verstappen po závodě na sociálních sítích. „Je to opravdu těžké přijmout. Z vedení závodu nám praskla hnací hřídel, což ukončilo náš boj o vítězství.“
Porucha hnací hřídele znamenala okamžitý konec nadějí na vítězství a kompletně změnila průběh závěru závodu.
Triumf tak připadl vozu #80 Mercedes AMG, který projel cílem s výrazným náskokem a potvrdil silný výkon značky na Nürburgringu.
