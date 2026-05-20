Lando Norris naznačil, že by si v budoucnu rád vyzkoušel i jiné závodní série než Formuli 1, přičemž jako hlavní cíl zmínil legendární 24 hodin Le Mans. Pilot McLarenu zároveň přiznal, že ho láká i jízda na Nordschleife.
Lando Norris otevřeně připustil, že v rámci své kariéry nechce zůstat výhradně u Formule 1. Podle jeho slov ho lákají i další disciplíny motorsportu, které by si v budoucnu rád vyzkoušel.
Jedním z hlavních cílů je pro britského jezdce slavný vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans. Norris přitom tuto možnost vidí reálně i díky tomu, že McLaren plánuje návrat do této soutěže s prototypem v roce 2027.
„Pořád cítím, že si chci v kariéře vyzkoušet i jiné závody. Rád bych startoval v Le Mans a protože McLaren se do této série chystá vstoupit, mohla by to pro mě být v budoucnu reálná možnost,“ uvedl Lando Norris. Inspirací mu může být i Max Verstappen, který se díky podpoře Red Bullu nedávno objevil na legendárním 24hodinovém závodě na Nürburgringu.
Zároveň ale dodal, že svou budoucnost zatím detailně neplánuje. „Ale nevím. Jsem pořád mladý, takže jsem zatím nepřemýšlel o všem do detailu,“ řekl.
Norris také zmínil, že ho motivuje i představa rodinné budoucnosti spojené s motorsportem. Přiznal, že by jednou rád sledoval závodění svých dětí a znovu prožíval motorsport alespoň z jejich perspektivy.
Velký dojem na něj udělala i nedávná jízda na Nürburgringu v rámci testu Pirelli, kterou označil za jeden z nejlepších zážitků letošního roku. Trasu dobře zná ze simulátorů, kde ji dlouhodobě trénuje.
„Upřímně, byla to největší zábava, jakou jsem letos zažil,“ uvedl Norris. Dodal také, že Nordschleife je podle něj unikátní trať, kterou si chce jednou zkusit každý jezdec.
V mezičase ale Norris pokračuje v boji o titul mistra světa F1. Zároveň však upozorňuje, že nedávné úpravy pravidel FIA podle něj nepřinesou zásadní změnu charakteru závodů, zejména v samotných velkých cenách.
Daniel Ricciardo po konci své kariéry ve Formuli 1 postupně obnovuje vztah k motorsportu. Přiznal, že po odchodu ze závodění potřeboval odstup, ale dnes už F1 znovu sleduje i když ne tak intenzivně jako dříve. Klíčové pro něj bylo najít zdravější rovnováhu a znovu si k závodění vytvořit pozitivní vztah.
Tým Williams Racing potvrdil Victora Martinse jako rezervního jezdce pro Velkou cenu Kanady. Francouz nahradí Luka Browninga, který závodí v Super Formuli. Carlos Sainz zároveň přiznal, že Williams stále bojuje s nadváhou monopostu, přesto věří v postupný obrat sezony.
Honda považuje Velkou cenu Kanady za klíčový víkend pro zlepšení výkonu Aston Martinu, přičemž hlavním cílem je dodat pilotům Lancovi Strollovi a Fernandu Alonsovi větší jistotu za volantem. Podle dodavatele motorů by právě vyšší sebevědomí jezdců mohlo vést k lepším časům na kolo a celkovému zrychlení.
Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.
Lewis Hamilton vyzval k většímu zapojení jezdců Formule 1 do rozhodovacích procesů při tvorbě pravidel. Jeho apel na „místo u stolu“ během jednání s FIA vyvolal reakce šéfů týmů, kteří uznávají význam zpětné vazby od pilotů, ale zároveň varují před příliš složitým rozhodovacím procesem.
Kimi Antonelli prožívá fenomenální vstup do sezony F1 2026 po čtyřech závodech vede šampionát a má tři vítězství z prvních tří startů z pole position. Toto Wolff přiznává že tak dominantní nástup 19letého Itala nečekal ale jeho výkony jsou podle něj zasloužené.
Max Verstappen po letošním ročníku 24 hodin Nürburgringu uvedl, že se do legendárního vytrvalostního závodu hodlá vrátit v roce 2027. Nizozemský jezdec Red Bullu tak dává jasně najevo, že neúspěch v boji o vítězství bere jako motivaci pro další pokus v budoucnu.
Mercedes přiváží na Velkou cenu Kanady první větší vývojový balíček sezony 2026. Šéf týmu Toto Wolff zároveň upozorňuje, že i přes silný vstup do roku je nutné zachovat klidný přístup a nenechat se ovlivnit jednotlivými výsledky. Upgrade má reagovat na zlepšení soupeřů, zejména McLarenu, a otestovat další směr vývoje monopostu v Montrealu.
Šéf týmu McLaren Andrea Stella uvedl, že tým povzbudily výsledky nových vylepšení nasazených v Miami, které podle něj fungovaly podle očekávání. McLaren tak do nadcházející Velké ceny Kanady vstupuje s dalším balíkem úprav, jenž má posunout výkonnost monopostu ještě o krok dál.
Carlos Sainz Jr. absolvoval první kolo na zcela novém okruhu pro Velkou cenu Španělska v Madridu, který se letos poprvé představí v kalendáři Formule 1.
Tým Max Verstappen byl při premiéře na 24 hodin Nürburgringu jen krůček od vítězství, ale technická porucha hnací hřídele v závěru zničila jeho naděje na triumf. Z dobře rozehraného závodu se stala hořká tečka a vítězství připadlo sesterskému týmu Winward s vozem Mercedes-Benz.