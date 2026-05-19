Oscar Piastri varuje před větším vlivem jezdců Může to zkazit závodění, tvrdí

Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.
V paddocku Formule 1 stále častěji probíhá debata o tom, jak velký vliv by měli mít jezdci na podobu pravidel pro sezonu 2026. Diskuse se rozvíjí v době, kdy FIA a F1 zavádějí rozsáhlé změny technických regulací s cílem zlepšit kvalitu závodění i celkovou atraktivitu sportu pro fanoušky.
Oscar Piastri zaujímá k celé debatě poměrně jasný postoj. Podle něj by měli být jezdci do diskusí o pravidlech zapojeni jen omezeně a spíše okrajově. „Upřímně, asi jen velmi málo,“ uvedl na otázku, jak velký vliv by piloti měli mít na tvorbu pravidel, informuje PlanetF1.
Podle něj je zásadní, aby se jezdci podíleli hlavně na bezpečnostních aspektech, protože právě oni nejlépe rozumí situacím, které v kokpitu zažívají. „Měli bychom být zapojeni hlavně do věcí, jako je bezpečnost. Ale pokud dáte jezdcům nejlepší auta, pneumatiky, motory a všechno ostatní, závodění pravděpodobně nebude tak zábavné. Někde musí existovat hranice,“ vysvětlil australský pilot.
Piastri zároveň dodal, že i když jsou jejich zkušenosti cenné, z pohledu čistého závodění mají jezdci tendenci si vždy na něco stěžovat, a proto by jejich vliv neměl být rozhodující. Sergio Pérez s tímto pohledem souhlasil a zdůraznil, že jezdci mají unikátní přístup k informacím přímo z kokpitu.
„Z hlediska bezpečnosti jsme to právě my, kdo zažívá vše přímo v autě. A myslím, že jakmile jsou pravidla nastavená, můžeme poskytnout spoustu podnětů, jak je zlepšit,“ uvedl Pérez. Mexický jezdec zároveň ocenil, že v poslední době existuje mezi piloty a vedením šampionátu lepší spolupráce než v minulosti.
„Myslím, že všichni jezdci nacházejí dobrý balanc v tom, jak pomáhat sportu, a je hezké to vidět,“ dodal.
Nico Hulkenberg pak doplnil, že i když jezdci historicky neměli velký vliv na tvorbu pravidel, dokážou poměrně přesně odhadnout dopady nových regulací ještě před jejich zavedením.
„Souhlasím s tím, co říkali ostatní. Jezdci historicky nebyli příliš zapojeni, ale dokážeme docela dobře předvídat, jaké situace mohou nové regulace vytvořit,“ uvedl Hulkenberg.
Celkově se tak piloti shodují na kompromisu: mají být důležitým poradním hlasem zejména v oblasti bezpečnosti a praktických zkušeností, ale finální podoba pravidel by měla zůstat v rukou FIA a Formule 1, aby si sport zachoval atraktivitu pro fanoušky napříč zdroji a odbornými médii.
