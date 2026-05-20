Aston Martin stále doufá v lepší zítřky: Honda má jasný plán pro Kanadu

Honda považuje Velkou cenu Kanady za klíčový víkend pro zlepšení výkonu Aston Martinu, přičemž hlavním cílem je dodat pilotům Lancovi Strollovi a Fernandu Alonsovi větší jistotu za volantem. Podle dodavatele motorů by právě vyšší sebevědomí jezdců mohlo vést k lepším časům na kolo a celkovému zrychlení.
Honda vstupuje do spolupráce s Aston Martinem v náročném období, kdy nový projekt provází problémy s vibracemi a nevyrovnanou výkonností. Tyto potíže se objevily zejména na začátku sezony, kdy tým řešil i obavy z dlouhodobého zatížení techniky.
Podle šéfa generálního manažera HRC pro dění na trati Shintara Orihary se však situace postupně zlepšuje. Klíčový posun měl přijít po Velké ceně Japonska, kdy tým ponechal monopost v zemi k dalším testům a analýzám dat.
Výsledkem těchto úprav bylo zlepšení již v Miami, kde Honda zaznamenala pokrok v oblasti vibrací i spolehlivosti baterie. „Na Velké ceně Miami jsme potvrdili zlepšení vibrací baterie i celkové spolehlivosti pohonné jednotky,“ uvedl Orihara, informuje PlanetF1.
Současně dodal, že další práce bude pokračovat i v Kanadě, kde se Honda zaměří především na ovladatelnost a řízení energie v rámci nových technických pravidel. Tyto faktory mají podle něj přímý vliv na jistotu jezdců v nájezdech do zatáček.
„V Montrealu, který je domácím závodem Lance Strolla, se zaměříme na zlepšení ovladatelnosti a strategii práce s energií, abychom jezdcům pomohli získat větší jistotu,“ uvedl Orihara.
Klíčovým cílem víkendu je podle Hondy právě zvýšení důvěry v monopost. „Pokud dáme jezdcům větší jistotu při nájezdu do zatáček a umožníme jim nést vyšší rychlost, odemkneme tím čas na kolo,“ dodal Orihara.
Fernando Alonso po závodě v Miami upozornil, že hlavním problémem aktuálně není samotná pohonná jednotka, ale převodovka, která podle něj ovlivňuje chování vozu při řazení. Podle španělského jezdce je právě tato oblast prioritou pro zlepšení směrem k Kanadě, kde budou klíčové těžké brzdné zóny.
