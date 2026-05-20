Williams sáhl ke změně. V Kanadě dostane důležitou roli Victor Martins

Tým Williams Racing potvrdil Victora Martinse jako rezervního jezdce pro Velkou cenu Kanady. Francouz nahradí Luka Browninga, který závodí v Super Formuli. Carlos Sainz zároveň přiznal, že Williams stále bojuje s nadváhou monopostu, přesto věří v postupný obrat sezony.
Williams oznámil, že Victor Martins bude během víkendové Velké ceny Kanady připraven jako rezervní jezdec stáje. Důvodem je kolize termínů s programem Luka Browninga, který tento víkend závodí v japonské sérii Super Formula.
Francouzský jezdec, jenž v minulosti patřil do juniorského programu Alpine, aktuálně závodí za francouzského výrobce ve vytrvalostním mistrovství světa WEC. Do sezony 2026 vstoupil dvěma 11. místy v závodech v Imole a Spa.
Martins se stal členem akademie Williamsu na začátku roku 2025. Už v minulosti se objevil v úvodním tréninku při Velké ceně Španělska v Barceloně a před sezonou 2026 byl povýšen do role testovacího a vývojového jezdce.
V nové pozici úzce spolupracuje se závodními piloty Carlosem Sainzem a Alexem Albonem. Pomáhá především při práci na simulátoru, vývoji vozu a nastavení monopostu pro jednotlivé závodní víkendy.
Kvůli Browningově účasti v Super Formuli na okruhu Suzuka nyní Martins převezme práci přímo na trati během kanadského závodního víkendu. Pro mladého Francouze jde o další důležitý krok v rámci jeho působení u Williamsu.
Williams měl komplikovaný vstup do sezony 2026, ale během závodu v Miami zaznamenal povzbudivý výsledek. Carlos Sainz a Alex Albon totiž dokončili závod na devátém a desátém místě, čímž tým získal dvojité bodované umístění.
Carlos Sainz po závodě vysvětlil, že balík vylepšení nasazený v Miami měl být původně připraven už pro úvodní Velkou cenu Austrálie. „Konečně jsme nasadili balík vylepšení, který měl být na voze už při prvním závodě sezony, ale kvůli zpožděním na začátku roku to nebylo možné,“ uvedl Španěl.
Dodal také, že aktuální verze monopostu už výkonnostně odpovídá středu pole, přesto tým stále bojuje s nadváhou vozu. „Teď vůz alespoň podává výkony na úrovni týmů ze středu pole. Víme ale, že stále máme problém s hmotností auta a ještě nás čeká hodně práce,“ řekl Sainz.
Pilot Williamsu zároveň ocenil práci týmu během posledních týdnů. „Myslím, že tým odvedl skvělou práci, aby tato vylepšení přivezl. Je vidět, že když děláte věci správně, výsledky se začnou postupně zlepšovat,“ prohlásil.
Sainz však upozornil, že Williams stále není tam, kde očekával, že bude. „Pořád nejsme tam, kde chceme být. Je sice úleva dostat oba vozy do bodů, ale stále to není úroveň, kterou jsme očekávali už na konci minulého roku. Doufám, že jde o začátek obratu, ale skutečné zlepšení pravděpodobně uvidíme až v poslední třetině sezony. Přijdou ještě další drobná vylepšení během několika následujících závodů a musíme zůstat soustředění,“ uzavřel.
Daniel Ricciardo po konci své kariéry ve Formuli 1 postupně obnovuje vztah k motorsportu. Přiznal, že po odchodu ze závodění potřeboval odstup, ale dnes už F1 znovu sleduje i když ne tak intenzivně jako dříve. Klíčové pro něj bylo najít zdravější rovnováhu a znovu si k závodění vytvořit pozitivní vztah.
Lando Norris naznačil, že by si v budoucnu rád vyzkoušel i jiné závodní série než Formuli 1, přičemž jako hlavní cíl zmínil legendární 24 hodin Le Mans. Pilot McLarenu zároveň přiznal, že ho láká i jízda na Nordschleife.
Honda považuje Velkou cenu Kanady za klíčový víkend pro zlepšení výkonu Aston Martinu, přičemž hlavním cílem je dodat pilotům Lancovi Strollovi a Fernandu Alonsovi větší jistotu za volantem. Podle dodavatele motorů by právě vyšší sebevědomí jezdců mohlo vést k lepším časům na kolo a celkovému zrychlení.
Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.
Lewis Hamilton vyzval k většímu zapojení jezdců Formule 1 do rozhodovacích procesů při tvorbě pravidel. Jeho apel na „místo u stolu“ během jednání s FIA vyvolal reakce šéfů týmů, kteří uznávají význam zpětné vazby od pilotů, ale zároveň varují před příliš složitým rozhodovacím procesem.
Kimi Antonelli prožívá fenomenální vstup do sezony F1 2026 po čtyřech závodech vede šampionát a má tři vítězství z prvních tří startů z pole position. Toto Wolff přiznává že tak dominantní nástup 19letého Itala nečekal ale jeho výkony jsou podle něj zasloužené.
Max Verstappen po letošním ročníku 24 hodin Nürburgringu uvedl, že se do legendárního vytrvalostního závodu hodlá vrátit v roce 2027. Nizozemský jezdec Red Bullu tak dává jasně najevo, že neúspěch v boji o vítězství bere jako motivaci pro další pokus v budoucnu.
Mercedes přiváží na Velkou cenu Kanady první větší vývojový balíček sezony 2026. Šéf týmu Toto Wolff zároveň upozorňuje, že i přes silný vstup do roku je nutné zachovat klidný přístup a nenechat se ovlivnit jednotlivými výsledky. Upgrade má reagovat na zlepšení soupeřů, zejména McLarenu, a otestovat další směr vývoje monopostu v Montrealu.
Šéf týmu McLaren Andrea Stella uvedl, že tým povzbudily výsledky nových vylepšení nasazených v Miami, které podle něj fungovaly podle očekávání. McLaren tak do nadcházející Velké ceny Kanady vstupuje s dalším balíkem úprav, jenž má posunout výkonnost monopostu ještě o krok dál.
Carlos Sainz Jr. absolvoval první kolo na zcela novém okruhu pro Velkou cenu Španělska v Madridu, který se letos poprvé představí v kalendáři Formule 1.
Tým Max Verstappen byl při premiéře na 24 hodin Nürburgringu jen krůček od vítězství, ale technická porucha hnací hřídele v závěru zničila jeho naděje na triumf. Z dobře rozehraného závodu se stala hořká tečka a vítězství připadlo sesterskému týmu Winward s vozem Mercedes-Benz.