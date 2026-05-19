Lewis Hamilton vyzval k většímu zapojení jezdců Formule 1 do rozhodovacích procesů při tvorbě pravidel. Jeho apel na „místo u stolu“ během jednání s FIA vyvolal reakce šéfů týmů, kteří uznávají význam zpětné vazby od pilotů, ale zároveň varují před příliš složitým rozhodovacím procesem.
Lewis Hamilton během víkendu v Miami znovu otevřel téma zapojení jezdců do jednání o technických regulacích. Sedminásobný mistr světa uvedl, že piloti by měli mít větší slovo při diskuzích o budoucnosti sportu.
Diskuze se týká především komise FIA, která projednává změny pravidel Formule 1. Ta ale podle současného nastavení nemá oficiální zastoupení jezdců, protože nejsou považováni za přímé „stakeholdery“ v rozhodovacím procesu.
Hamilton proto volá po tom, aby piloti dostali větší prostor a možnost aktivně se účastnit jednání. Podle něj by měli mít skutečné „místo u stolu“ při debatách o technických změnách.
Šéf Ferrari Fred Vasseur ale připomněl, že jezdci už jsou do rozhodovacích procesů do určité míry zapojeni. „Myslím, že dobrým příkladem bylo, že jezdci se v posledních týdnech účastnili diskusí o úpravách motorových pravidel a proběhlo to dobře,“ uvedl.
Zároveň dodal, že zpětná vazba od pilotů se k FIA pravidelně dostává prostřednictvím týmů, takže nejsou z debat o regulacích vyřazeni.
Podobně reagoval i šéf Williamsu James Vowles, který poukázal na roli Carlose Sainze jako zástupce jezdců v GPDA. „Myslím, že Carlos byl například konzultován,“ uvedl.
Vowles zároveň upozornil, že příliš velký počet účastníků jednání může celý proces zpomalovat. Podle něj už nyní existuje dostatečný mechanismus, který umožňuje jezdcům předávat zpětnou vazbu, aniž by museli být přímo u všech jednání.
Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.
Lewis Hamilton vyzval k většímu zapojení jezdců Formule 1 do rozhodovacích procesů při tvorbě pravidel. Jeho apel na „místo u stolu“ během jednání s FIA vyvolal reakce šéfů týmů, kteří uznávají význam zpětné vazby od pilotů, ale zároveň varují před příliš složitým rozhodovacím procesem.
Kimi Antonelli prožívá fenomenální vstup do sezony F1 2026 po čtyřech závodech vede šampionát a má tři vítězství z prvních tří startů z pole position. Toto Wolff přiznává že tak dominantní nástup 19letého Itala nečekal ale jeho výkony jsou podle něj zasloužené.
Max Verstappen po letošním ročníku 24 hodin Nürburgringu uvedl, že se do legendárního vytrvalostního závodu hodlá vrátit v roce 2027. Nizozemský jezdec Red Bullu tak dává jasně najevo, že neúspěch v boji o vítězství bere jako motivaci pro další pokus v budoucnu.
Mercedes přiváží na Velkou cenu Kanady první větší vývojový balíček sezony 2026. Šéf týmu Toto Wolff zároveň upozorňuje, že i přes silný vstup do roku je nutné zachovat klidný přístup a nenechat se ovlivnit jednotlivými výsledky. Upgrade má reagovat na zlepšení soupeřů, zejména McLarenu, a otestovat další směr vývoje monopostu v Montrealu.
Šéf týmu McLaren Andrea Stella uvedl, že tým povzbudily výsledky nových vylepšení nasazených v Miami, které podle něj fungovaly podle očekávání. McLaren tak do nadcházející Velké ceny Kanady vstupuje s dalším balíkem úprav, jenž má posunout výkonnost monopostu ještě o krok dál.
Carlos Sainz Jr. absolvoval první kolo na zcela novém okruhu pro Velkou cenu Španělska v Madridu, který se letos poprvé představí v kalendáři Formule 1.
Tým Max Verstappen byl při premiéře na 24 hodin Nürburgringu jen krůček od vítězství, ale technická porucha hnací hřídele v závěru zničila jeho naděje na triumf. Z dobře rozehraného závodu se stala hořká tečka a vítězství připadlo sesterskému týmu Winward s vozem Mercedes-Benz.
Podle Willa Buxtona mohl Red Bull Racing v minulosti získat Oscar Piastri. Dnes se však tato nevyužitá šance může jevit jako velká chyba, protože australský jezdec naplno potvrzuje pověst jednoho z největších talentů současné Formule 1.
Mercedes-AMG a šéf zákaznického závodění Stefan Wendel přiblížil další detaily problémů, kvůli nimž se týmu Verstappen Racing rozplynul náskok ve 24 hodinovce na Nürburgringu.
Úvodní hodina čtyřiadvacetihodinovky na Nürburgringu nabídla dramatický průběh. Tým Maxe Verstappena se držel mezi nejlepší trojicí, zatímco vedoucí posádku přibrzdil výrazný časový trest.
Francouzská stáj BWT Alpine F1 Team posiluje své technické vedení o výraznou osobnost z prostředí motorsportu. Jason Sommerville přichází po konci angažmá ve FIA a její role může naznačit další směr, kterým se Alpine v nadcházejících sezonách vydá.