Mercedes míří do Kanady s velkým upgradem. Toto Wolff krotí očekávání

Mercedes přiváží na Velkou cenu Kanady první větší vývojový balíček sezony 2026. Šéf týmu Toto Wolff zároveň upozorňuje, že i přes silný vstup do roku je nutné zachovat klidný přístup a nenechat se ovlivnit jednotlivými výsledky. Upgrade má reagovat na zlepšení soupeřů, zejména McLarenu, a otestovat další směr vývoje monopostu v Montrealu.
Mercedes dorazí na Velkou cenu Kanady s první výraznější sadou vylepšení pro sezonu 2026. Balíček má představovat důležitý krok v dalším vývoji monopostu a zároveň reakci na rostoucí konkurenci v čele startovního pole.
Šéf týmu Toto Wolff zároveň zdůrazňuje, že i přes velmi silný vstup Mercedesu do sezony je potřeba zachovat chladnou hlavu. Podle něj nesmí tým podléhat krátkodobým výsledkům ani emocím, které s sebou úspěšné či méně povedené víkendy přinášejí, informuje Motorsport.com.
Upgrade přichází v momentě, kdy se soupeři začínají výrazně přibližovat. Největší progres je podle paddocku vidět zejména u McLarenu, který v Miami ukázal výrazné zlepšení tempa a potvrdil, že boj na špici se začíná více vyrovnávat.
Právě na tento vývoj chce Mercedes v Kanadě reagovat. Nový balíček má přinést nejen výkonové zlepšení, ale také lepší pochopení chování monopostu v různých závodních podmínkách.
Toto Wolff v týmovém prohlášení uvedl, že Velká cena Kanady představuje pro Mercedes příležitost vrátit se do stabilního závodního rytmu. Zároveň připomněl, že konkurence v Miami udělala výrazný krok vpřed a tým na to musí reagovat v rámci nabitého programu před letní přestávkou.
„Do Kanady jedeme s cílem vrátit se k pravidelnému rytmu závodění. Naši soupeři udělali v Miami krok vpřed a my musíme reagovat; sedm závodů během deseti víkendů před letní přestávkou je příležitostí to udělat a vybudovat momentum,“ uvedl Wolff, který tak poukázal i na mimořádně nahuštěný kalendář následujících týdnů.
Zároveň ale zdůraznil, že nasazení technických novinek samo o sobě nezaručuje žádný výsledek. Podle něj se skutečný přínos ukáže až na trati, nikoliv v garáži či simulacích.
„Do Montrealu přivážíme první balíček vylepšení letošního roku, ale víme, že výkon je výkonem teprve ve chvíli, kdy se projeví na trati,“ upozornil Wolff s tím, že klíčové bude až reálné fungování novinek v závodních podmínkách na okruhu Gilles Villeneuve.
Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.
Lewis Hamilton vyzval k většímu zapojení jezdců Formule 1 do rozhodovacích procesů při tvorbě pravidel. Jeho apel na „místo u stolu“ během jednání s FIA vyvolal reakce šéfů týmů, kteří uznávají význam zpětné vazby od pilotů, ale zároveň varují před příliš složitým rozhodovacím procesem.
Kimi Antonelli prožívá fenomenální vstup do sezony F1 2026 po čtyřech závodech vede šampionát a má tři vítězství z prvních tří startů z pole position. Toto Wolff přiznává že tak dominantní nástup 19letého Itala nečekal ale jeho výkony jsou podle něj zasloužené.
Max Verstappen po letošním ročníku 24 hodin Nürburgringu uvedl, že se do legendárního vytrvalostního závodu hodlá vrátit v roce 2027. Nizozemský jezdec Red Bullu tak dává jasně najevo, že neúspěch v boji o vítězství bere jako motivaci pro další pokus v budoucnu.
Mercedes přiváží na Velkou cenu Kanady první větší vývojový balíček sezony 2026. Šéf týmu Toto Wolff zároveň upozorňuje, že i přes silný vstup do roku je nutné zachovat klidný přístup a nenechat se ovlivnit jednotlivými výsledky. Upgrade má reagovat na zlepšení soupeřů, zejména McLarenu, a otestovat další směr vývoje monopostu v Montrealu.
Šéf týmu McLaren Andrea Stella uvedl, že tým povzbudily výsledky nových vylepšení nasazených v Miami, které podle něj fungovaly podle očekávání. McLaren tak do nadcházející Velké ceny Kanady vstupuje s dalším balíkem úprav, jenž má posunout výkonnost monopostu ještě o krok dál.
Carlos Sainz Jr. absolvoval první kolo na zcela novém okruhu pro Velkou cenu Španělska v Madridu, který se letos poprvé představí v kalendáři Formule 1.
Tým Max Verstappen byl při premiéře na 24 hodin Nürburgringu jen krůček od vítězství, ale technická porucha hnací hřídele v závěru zničila jeho naděje na triumf. Z dobře rozehraného závodu se stala hořká tečka a vítězství připadlo sesterskému týmu Winward s vozem Mercedes-Benz.
Podle Willa Buxtona mohl Red Bull Racing v minulosti získat Oscar Piastri. Dnes se však tato nevyužitá šance může jevit jako velká chyba, protože australský jezdec naplno potvrzuje pověst jednoho z největších talentů současné Formule 1.
Mercedes-AMG a šéf zákaznického závodění Stefan Wendel přiblížil další detaily problémů, kvůli nimž se týmu Verstappen Racing rozplynul náskok ve 24 hodinovce na Nürburgringu.
Úvodní hodina čtyřiadvacetihodinovky na Nürburgringu nabídla dramatický průběh. Tým Maxe Verstappena se držel mezi nejlepší trojicí, zatímco vedoucí posádku přibrzdil výrazný časový trest.
Francouzská stáj BWT Alpine F1 Team posiluje své technické vedení o výraznou osobnost z prostředí motorsportu. Jason Sommerville přichází po konci angažmá ve FIA a její role může naznačit další směr, kterým se Alpine v nadcházejících sezonách vydá.