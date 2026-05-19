Mercedes míří do Kanady s velkým upgradem. Toto Wolff krotí očekávání

GP Miami 2026
GP Miami 2026, foto: Pirelli
Josef Mráček VČERA 11:18
Sdílej:

Mercedes přiváží na Velkou cenu Kanady první větší vývojový balíček sezony 2026. Šéf týmu Toto Wolff zároveň upozorňuje, že i přes silný vstup do roku je nutné zachovat klidný přístup a nenechat se ovlivnit jednotlivými výsledky. Upgrade má reagovat na zlepšení soupeřů, zejména McLarenu, a otestovat další směr vývoje monopostu v Montrealu.

Mercedes dorazí na Velkou cenu Kanady s první výraznější sadou vylepšení pro sezonu 2026. Balíček má představovat důležitý krok v dalším vývoji monopostu a zároveň reakci na rostoucí konkurenci v čele startovního pole.

Šéf týmu Toto Wolff zároveň zdůrazňuje, že i přes velmi silný vstup Mercedesu do sezony je potřeba zachovat chladnou hlavu. Podle něj nesmí tým podléhat krátkodobým výsledkům ani emocím, které s sebou úspěšné či méně povedené víkendy přinášejí, informuje Motorsport.com.

Upgrade přichází v momentě, kdy se soupeři začínají výrazně přibližovat. Největší progres je podle paddocku vidět zejména u McLarenu, který v Miami ukázal výrazné zlepšení tempa a potvrdil, že boj na špici se začíná více vyrovnávat.

Právě na tento vývoj chce Mercedes v Kanadě reagovat. Nový balíček má přinést nejen výkonové zlepšení, ale také lepší pochopení chování monopostu v různých závodních podmínkách.

Oscar Piastri

McLaren zvyšuje tlak na soupeře. V Kanadě nasazuje další novinky

Toto Wolff v týmovém prohlášení uvedl, že Velká cena Kanady představuje pro Mercedes příležitost vrátit se do stabilního závodního rytmu. Zároveň připomněl, že konkurence v Miami udělala výrazný krok vpřed a tým na to musí reagovat v rámci nabitého programu před letní přestávkou.

„Do Kanady jedeme s cílem vrátit se k pravidelnému rytmu závodění. Naši soupeři udělali v Miami krok vpřed a my musíme reagovat; sedm závodů během deseti víkendů před letní přestávkou je příležitostí to udělat a vybudovat momentum,“ uvedl Wolff, který tak poukázal i na mimořádně nahuštěný kalendář následujících týdnů.

Zároveň ale zdůraznil, že nasazení technických novinek samo o sobě nezaručuje žádný výsledek. Podle něj se skutečný přínos ukáže až na trati, nikoliv v garáži či simulacích.

„Do Montrealu přivážíme první balíček vylepšení letošního roku, ale víme, že výkon je výkonem teprve ve chvíli, kdy se projeví na trati,“ upozornil Wolff s tím, že klíčové bude až reálné fungování novinek v závodních podmínkách na okruhu Gilles Villeneuve.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Mercedes Toto Wolff GP USA (Miami)
Stalo se
Novinky
Oscar Piastri

Oscar Piastri varuje před větším vlivem jezdců Může to zkazit závodění, tvrdí

Oscar Piastri uvedl, že jezdci by měli mít na tvorbu pravidel F1 pro rok 2026 jen omezený vliv a zapojovat se hlavně do otázek bezpečnosti, aby se neomezila atraktivita závodění. Se stejným názorem souhlasili i Sergio Pérez a Nico Hülkenberg, kteří zdůraznili význam zpětné vazby po zavedení regulí.

Novinky
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton chce mít větší vliv v rozhodování o pravidlech. Šéfové týmu reagovali

Lewis Hamilton vyzval k většímu zapojení jezdců Formule 1 do rozhodovacích procesů při tvorbě pravidel. Jeho apel na „místo u stolu“ během jednání s FIA vyvolal reakce šéfů týmů, kteří uznávají význam zpětné vazby od pilotů, ale zároveň varují před příliš složitým rozhodovacím procesem.

Novinky
Kimi Antonelli

Fenomenální start Kimiho Antonelliho. Toto Wolff nečekal takový vzestup

Kimi Antonelli prožívá fenomenální vstup do sezony F1 2026 po čtyřech závodech vede šampionát a má tři vítězství z prvních tří startů z pole position. Toto Wolff přiznává že tak dominantní nástup 19letého Itala nečekal ale jeho výkony jsou podle něj zasloužené.

Novinky
Max Verstappen

Max Verstappen míří zpět na Nürburgring. Cíl je jasný

Max Verstappen po letošním ročníku 24 hodin Nürburgringu uvedl, že se do legendárního vytrvalostního závodu hodlá vrátit v roce 2027. Nizozemský jezdec Red Bullu tak dává jasně najevo, že neúspěch v boji o vítězství bere jako motivaci pro další pokus v budoucnu.

Novinky
GP Miami 2026

Mercedes míří do Kanady s velkým upgradem. Toto Wolff krotí očekávání

Mercedes přiváží na Velkou cenu Kanady první větší vývojový balíček sezony 2026. Šéf týmu Toto Wolff zároveň upozorňuje, že i přes silný vstup do roku je nutné zachovat klidný přístup a nenechat se ovlivnit jednotlivými výsledky. Upgrade má reagovat na zlepšení soupeřů, zejména McLarenu, a otestovat další směr vývoje monopostu v Montrealu.

Novinky
Oscar Piastri

McLaren zvyšuje tlak na soupeře. V Kanadě nasazuje další novinky

Šéf týmu McLaren Andrea Stella uvedl, že tým povzbudily výsledky nových vylepšení nasazených v Miami, které podle něj fungovaly podle očekávání. McLaren tak do nadcházející Velké ceny Kanady vstupuje s dalším balíkem úprav, jenž má posunout výkonnost monopostu ještě o krok dál.

Novinky
Carlos Sainz jr. v Rakousku

Carlos Sainz absolvoval první jízdu na madridském okruhu Madring

Carlos Sainz Jr. absolvoval první kolo na zcela novém okruhu pro Velkou cenu Španělska v Madridu, který se letos poprvé představí v kalendáři Formule 1.
Novinky
Winward Racing

Nürburgring 24h: Selhání týmu Maxe Verstappena, druhá posádka Mercedesu vítězí

Tým Max Verstappen byl při premiéře na 24 hodin Nürburgringu jen krůček od vítězství, ale technická porucha hnací hřídele v závěru zničila jeho naděje na triumf. Z dobře rozehraného závodu se stala hořká tečka a vítězství připadlo sesterskému týmu Winward s vozem Mercedes-Benz.
Novinky
Oscar Piastri

Red Bull a promarněná šance s Oscarem Piastrim, prozrazuje Will Buxton

Podle Willa Buxtona mohl Red Bull Racing v minulosti získat Oscar Piastri. Dnes se však tato nevyužitá šance může jevit jako velká chyba, protože australský jezdec naplno potvrzuje pověst jednoho z největších talentů současné Formule 1.
Novinky
Max Verstappen

Nürburgring 24h: Tým Maxe Verstappena končí v závodě. Mercedes odhaluje příčinu poruchy

Mercedes-AMG a šéf zákaznického závodění Stefan Wendel přiblížil další detaily problémů, kvůli nimž se týmu Verstappen Racing rozplynul náskok ve 24 hodinovce na Nürburgringu.
Novinky
Max Verstappen

Nürburgring 24h: Debut Maxe Verstappena nabírá tempo. Lídr dostal trest

Úvodní hodina čtyřiadvacetihodinovky na Nürburgringu nabídla dramatický průběh. Tým Maxe Verstappena se držel mezi nejlepší trojicí, zatímco vedoucí posádku přibrzdil výrazný časový trest.

Novinky
Pierre Gasly a Franco Colapinto v Miami

Výrazná posila pro Alpine. Z FIA přichází klíčový inženýr

Francouzská stáj BWT Alpine F1 Team posiluje své technické vedení o výraznou osobnost z prostředí motorsportu. Jason Sommerville přichází po konci angažmá ve FIA a její role může naznačit další směr, kterým se Alpine v nadcházejících sezonách vydá.