George Russell se netají úlevou nad tím, že se Formule 1 posunula dál od éry výrazného ground effectu. Při zpětném ohlédnutí připomněl, jak extrémní fyzickou zátěž tehdejší monoposty představovaly, a popsal období, kdy se spolu s Lewisem Hamiltonem snažili na vlastní kůži upozornit na limity, na které je technická koncepce vozů dostávala.
George Russell se při zpětném pohledu na éru ground effectu netají tím, jak náročné byly tehdejší monoposty pro jezdce. Podle něj šlo o technickou koncepci, která byla na hraně fyzických možností. Natolik, že se spolu s Lewisem Hamiltonem snažili vedení Mercedesu názorně ukázat, čemu museli piloti v autech čelit.
Oba jezdci tehdy přišli s nápadem posadit jednoho z hlavních konstruktérů týmu do speciálního simulátoru. Ten dokáže velmi realisticky napodobit pohyby zavěšení během celého kola na trati. Cílem bylo ukázat, jak extrémní byly vertikální rázy způsobené porpoisingem, který v prvních letech ground effect éře trápil většinu startovního pole. K realizaci ale nakonec nedošlo.
„Máme zařízení, které simuluje celé kolo a přehrává pohyby zavěšení z pohledu šasi,“ popsal Russell. „Lewis a já jsme chtěli do auta posadit jednoho z hlavních designérů a pustit mu kolo z Baku, aby viděl, jak brutální to poskakování bylo.“
Podle Russella však okamžitě zasáhla bezpečnostní složka týmu. „Náš pracovník pro bezpečnost a ochranu zdraví řekl, že je to příliš nebezpečné,“ uvedl. Právě to podle něj nejlépe ukazuje, v jakých podmínkách jezdci závodili. „Jedete hodinu a půl, celé tělo se vám třese. Trpí záda, tělo i oči,“ uzavřel.
Russell připomněl i konkrétní situace, kdy extrémní fyzická zátěž začala ovlivňovat samotnou bezpečnost na trati. „Pamatuju si první rok v Las Vegas. Neviděl jsem brzdné body, protože auto tak tvrdě naráželo o zem. Jel jsem 240 mil za hodinu a prostě jste to neviděli,“ popsal. Podle něj přitom nešlo o ojedinělý problém. „Mluvil jsem s několika jezdci a polovina startovního pole na tom byla stejně. Takže ano, jsem rád, že se od toho posouváme dál,“ dodal.
Formule 1 se nyní chystá na zásadní technickou změnu. Po čtyřech sezonách s ground effectovými pravidly přinese rok 2026 zcela novou generaci monopostů. Ty mají být menší a lehčí, vybavené aktivní aerodynamikou a novými pohonnými jednotkami, které budou v poměru padesát na padesát využívat elektřinu a biopaliva. Podle mnohých by tato změna měla vrátit autům větší čitelnost a zlepšit jízdní vlastnosti.
Přestože byly vozy z Russellova pohledu velmi náročné, na jeho výsledcích se to negativně neprojevilo. V sezonách 2022 a 2024 dokázal bodově porazit Lewise Hamiltona, nejúspěšnějšího pilota v historii Formule 1. Zvláště ročník 2025 je považován za jeho dosud nejlepší, když vyhrál dva závody a pravidelně bojoval o pódiová umístění.
Na otázku, kterou sezonu ground effect éry hodnotí osobně nejvýše, odpověděl bez dlouhého váhání. „Byl jsem hodně spokojený s rokem 2022, protože to byl můj první rok u Mercedesu a první sezona po boku Lewise. Byla to pro mě zkouška, jak si povedu,“ uvedl Russell. „Navíc to přišlo po roce 2021, kdy Lewis podle mě předváděl jedny z nejlepších výkonů, jaké jsem kdy viděl.“
Zároveň ale přiznal, že z hlediska čísel vyčnívá současná sezona. „Letos jsem měl víc bodů, víc pódií, větší konzistenci a méně chyb. Takže celkově to byl bezpochyby můj nejsilnější rok,“ uzavřel.
Do sezony 2026 povede Russell tým Mercedes společně s mladým talentem Kimim Antonellim. Stáj z Brackley tak vstoupí do nové technické éry s ambicí znovu bojovat o titul mistra světa, na který čeká od roku 2021.
