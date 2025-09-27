Papež Lev XIV. zaskočen: Týká se to Formule 1

Nově zvolený papež Lev XIV. přivítal ve Vatikánu šéfa Ferrari Johna Elkanna, který, jak už bývá tradicí nepřišel k hlavě církve s prázdnou.
Papež Lev XIV. se ve Vatikánu setkal s předsedou Ferrari Johnem Elkannem, od kterého obdržel závodní volant formule 1 používaný jezdcem Charlesem Leclercem a k tomu i model vozu SF90 XX Stradale.
Video zveřejněné serverem Rome Reports zachycuje moment, kdy Elkann spolu se svou manželkou Donnou Lavinií Borromeo předává volant papeži a vysvětluje, že se jedná o skutečný závodní díl.
„Volant… takže to je opravdu použitý,“ řekl Elkann, když se pontifik podrobněji zadíval na část. „Musel byste ho připojit k autu,“ pokračoval, ukazujíc na rychloupínací mechanismus na spodní straně volantu.
„Takže to je skutečný volant z opravdového auta?“ zeptal se papež. „To je skutečné. Opravdu byl používán,“ potvrdil Elkann.
Následně představil model Ferrari SF90 XX Stradale, který patří Leclercovi, a dodal: „Aby vám připomněl vaši vášeň pro řízení.“
Zda budou oba dary po této návštěvě vystaveny veřejně ve Vatikánu, zatím není jasné, ale papež byl z dárků zjevně nadšený. Není přitom prvním příjemcem Ferrari volantu ve Vatikánu.
Volant Michaela Schumachera z roku 2003 je vystaven v Padiglione delle Carrozze s nápisem: „Il volante della F1 Campione del Mondo a Sua Santità Benedetto XVI, pilota della cristianità.“ Ten byl papeži Benediktu XVI. předán 6. prosince 2005 tehdejším prezidentem Ferrari Luco Cordero di Montezemolo.
Kromě toho tehdejší papež obdržel Ferrari Enzo, jeden z pouhých 400 vyrobených kusů, které později vydražil a výtěžek věnoval obětem tsunami v jihovýchodní Asii. Po předání dárků oba účastníci později opustili budovu, aby papež mohl Elkannovi ukázat svůj Jeep, značku patřící pod koncern Stellantis, jehož Elkann rovněž předsedá.
