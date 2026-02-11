Rivalové kritizují Mercedes. James Vowles potvrzuje plnou legálnost pohonné jednotky

James Vowles řekl, že nový motor Mercedesu funguje v rámci pravidel. Dodal, že Formule 1 by měla zůstat soutěží, kde rozhoduje technická kvalita.
Zahájení zimních testů v Bahrajnu okamžitě dominovalo jednomu tématu: kompresnímu poměru motorů. Všechny oči v paddocku směřovaly k jednotce Mercedesu, která sice při statických testech splňuje limit 16:1, ale na trati dokáže dosáhnout vyšší hodnoty.
Audi, Ferrari a Honda na tuto skutečnost reagovaly společným dopisem směrem k FIA, žádajíc jasné vymezení pravidel. Pozice Red Bullu se mezitím ukazuje být složitější, než se původně předpokládalo. Nyní je na FIA, aby rozhodla, zda upraví měřicí postupy, a pokud ano, v jakém časovém horizontu.
Prvním krokem by bylo získání souhlasu supermajority v Power Unit Advisory Committee, která zahrnuje čtyři z pěti výrobců motorů a zástupce FIA a FOM. Šéf Williamsu James Vowles však varuje, že jakýkoli zásah do fungujícího systému by podle něj byl proti samotné podstatě Formule 1.
„Můj tvrdý názor je, že jednotka, kterou máme v autě, je zcela v souladu s předpisy. Nevznikla během jednoho měsíce, ale byla výsledkem několikaleté práce. My jako sport musíme dát pozor, aby se z Formule 1 nestala série založená na BOP. Tady jde o meritokracii, kde nejlepší technické řešení je odměněno, ne potrestáno,“ řekl Vowles médiím.
„Jsem si jistý, že ostatní týmy jsou naštvané, protože nedokázaly dosáhnout toho, co Mercedes. Ale musíme být opatrní. Momentálně nikdo v pitlane nedokáže přesně určit, která jednotka je nejlepší, a my se zaměřujeme jen na jeden detail,“ řekl Vowles.
Vyjádřil také naději, že zdravý rozum nakonec zvítězí. „Doufám, že si sport uvědomí, že Formule 1 je meritokracie. Nejlepší technické řešení by mělo vyhrát. Naše jednotka je plně v souladu se všemi předpisy, a proto jsme tam, kde jsme.“
Šéf Williamsu zdůraznil, že právě proto, že Mercedes tlačí hranice možností, se rozhodl mít jejich motor v autech svého týmu. „S Mercedesem spolupracuji už 23 let, od začátku kariéry. Když jsem nastoupil do Williamsu, znovu jsem obnovil spolupráci s Mercedesem, protože jsou výjimeční v chápání předpisů a v posouvání technických hranic. Naše jednotka přesně odráží tuto filozofii.“
Na téma možných změn měření kompresního poměru upozornil, že jde o složitý proces. „Nejdříve musí vzniknout regulace, která testuje motory za podmínek, jaké panují na trati. A pak jsou tu další otázky. Budeme v souladu i s budoucími změnami pravidel? Co se stane, pokud některé vozy nebudou novým pravidlům vyhovovat? Musíme pečlivě zvážit dopady těchto kroků.“
V závěru ocenil práci FIA a připomněl, že regulace Formule 1 je nesmírně náročná. „FIA má těžký úkol. Týmy mají tisíce lidí, kteří hledají, jak pravidla vyložit chytře. FIA musí najít rovnováhu mezi chytrou interpretací a udržením spravedlnosti. Musíme zajistit, aby rozhodnutí nebyla jen politicky motivovaná tím, kdo nevymyslel inovace jako první.“
