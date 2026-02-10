Fernando Alonso se vyjádřil k nové generaci pravidel pro sezonu 2026 a naznačil, že změny mohou výrazně ovlivnit samotný pocit z jízdy.
Fernando Alonso patří mezi nejzkušenější jezdce současného startovního pole, a právě proto jeho pohled na pravidla pro sezonu 2026 vzbuzuje pozornost. Nová generace monopostů, která výrazně zvyšuje podíl elektrické energie v pohonných jednotkách, podle něj mění samotnou podstatu řízení vozu Formule 1.
Zatímco technická revoluce má přinést vyšší efektivitu a posun směrem k udržitelnější budoucnosti, první zkušenosti z testů naznačují, že cena za tento krok může být vyšší náročnost na management energie. Řidiči budou muset ještě více přemýšlet nad tím, kdy energii šetřit a kdy ji využít, což se promítá i do samotného stylu jízdy.
Jedním z nejviditelnějších projevů nové éry je častější lifting a coasting, tedy ubrání plynu před brzdnými body, a to dokonce i během kvalifikačních kol. V některých případech se objevuje i podřazování na dlouhých rovinkách, aby bylo možné optimalizovat využití energie – scénář, o kterém se hovořilo už během vývoje pravidel.
Reakce jezdců se však liší. George Russell situaci přirovnal k jízdě do kopce, kdy je potřeba pracovat s převody, aby byl výkon využit co nejefektivněji. Naopak Oliver Bearman přiznal, že realita nových monopostů pro něj působí spíše rozpačitě, protože omezuje přirozený pocit z jízdy.
Alonso, který zažil éru desetiválců, osmiválců i současných hybridních jednotek, vnímá současnou změnu jako další výrazný posun v historii šampionátu. Připouští, že každá generace vozů vyžaduje jiný přístup, zároveň ale naznačuje, že tentokrát jde o výraznější změnu než v minulosti.
Podle Španěla nové vozy přinášejí zajímavé technické výzvy, například práci s různými režimy energie kolo po kole nebo dokonce zatáčku po zatáčce. Z pohledu jezdce to ale znamená více rozhodování během jízdy, což může odvádět pozornost od samotného závodění.
Alonso připomíná, že podobný styl řízení už poznal v jiných sériích, například v IndyCar nebo ve vytrvalostních závodech WEC, kde je práce s energií a palivem běžnou součástí strategie. Podle něj si jezdci na nové podmínky pravděpodobně rychle zvyknou, i když to nemusí znamenat, že závody budou zábavnější.
Debata o pravidlech pro sezonu 2026 se tak přesouvá od technických detailů k otázce identity samotné Formule 1. Alonso otevřeně přiznává, že sport se posouvá jiným směrem než v dobách, které fanoušci považují za vrchol „DNA“ F1, kdy byly vozy lehčí, hlučnější a více závislé na jízdě na absolutním limitu.
Zároveň ale zdůrazňuje, že nejde nutně o krok zpět. Jde spíše o přirozený vývoj, který odráží změny v automobilovém průmyslu i v samotném sportu. Moderní F1 podle něj připomíná více strukturované a analytické prostředí, kde hraje roli efektivita a přesnost.
Zajímavé je, že právě Alonso by z těchto složitějších pravidel mohl těžit. Je považován za jednoho z nejchytřejších jezdců na startovním poli a umí maximálně využít strategické možnosti vozu. Přiznává ale, že by raději řídil jednodušší auta, kde není potřeba neustále řešit různé systémy během jízdy.
Neúspěšná jednání o zjednodušení motorů znamenají, že současná pravidla zůstanou po celý plánovaný cyklus. Týmy i jezdci se tak budou muset nové situaci přizpůsobit, ať už ji vnímají pozitivně, nebo s určitou dávkou nostalgie.
První oficiální předsezonní testy v Bahrajnu, které odhalí, jak si jezdci poradí s novou technologií a pravidly, začínají už zítra, 11. února, a potrvají do 13. února. Druhá část testů proběhne před prvním závodem v Austrálii ve dnech 18.–20. února.
