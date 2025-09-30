Lewis Hamilton truchlí nad ztrátou Roscoea: Ozval se dokonce kritik Jeremy Clarkson

Lewis Hamilton v Barceloně
Lewis Hamilton v Barceloně, foto: Scuderia Ferrari
Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o úmrtí svého psa Roscea, který mu byl věrným společníkem od jeho debutu u Mercedesu. K tragédii se vyjádřil také televizní moderátor a dlouholetý kritik Hamiltona, Jeremy Clarkson.

Lewis Hamilton v pondělí oznámil smutnou zprávu, že jeho pes Roscoe ve věku 12 let zemřel po komplikacích způsobených pneumonií.

Buldok byl věrným společníkem sedminásobného mistra světa od jeho prvního roku u Mercedesu v roce 2013 a často se ukazoval i v paddocku.

„Po čtyřech dnech na životní podpoře, během kterých bojoval se všemi silami, které měl, jsem musel učinit nejtěžší rozhodnutí svého života a rozloučit se s Roscoem,“ napsal Hamilton na sociálních sítích.

Zpráva o Roscoevě smrti vyvolala vlnu podpory od fanoušků i kolegů z F1. Hamiltonův příspěvek na Instagramu nasbíral k okamžiku psaní 8,7 milionu „lajků“.

Fernando Alonso v Monaku

Fernando Alonso odhaluje bolestnou realitu své F1 kariéry

Tým Mercedes sdílel: „Naše myšlenky jsou s tebou, Lewe. Roscoe přinášel radost všem, kdo ho poznali, a navždy bude součástí naší rodiny.“

Bývalý Hamiltonův týmový kolega George Russell rovněž vyjádřil soustrast: „Je mi líto tvé ztráty, kamaráde.“ James Vowles, šéf týmu Williams a Hamiltonův kolega u Mercedesu mezi lety 2013 a 2023, dodal: „Mé nejhlubší kondolence, Lewisi. Myslím na vás oba.“

Jeremy Clarkson, televizní moderátor a dlouhodobý kritik Hamiltona, tentokrát osobní spory odložil stranou. Na Twitteru reagoval: „Opravdu mě to mrzí. Je to peklo.“

Hamilton vysvětlil, že Roscoe zemřel v jeho náruči po čtyřech dnech v kómatu, kdy utrpěl srdeční zástavu během léčby pneumonie. „Nikdy nepřestal bojovat, až do samého konce. Jsem nesmírně vděčný, že jsem mohl sdílet život s tak krásnou duší, andělem a opravdovým přítelem,“ uvedl.

„Přinést Roscoea do svého života bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy učinil, a vzpomínky, které jsme spolu vytvořili, budu navždy opatrovat. Zemřel v neděli večer 28. září v mých náručích,“ dodal Hamilton.

