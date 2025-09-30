Fernando Alonso odhaluje bolestnou realitu své F1 kariéry

Fernando Alonso nezvítězil ve Formuli 1 už 12 let, od svého posledního triumfu v roce 2013. Přesto zůstává konkurenceschopným a respektovaným jezdcem na trati.
Fernando Alonso strávil velkou část druhé etapy své kariéry ve Formuli 1 přemítáním o štěstí a smůle, která ho provázela. „Dvacet let v F1, více než deset let od posledního vítězství… nepůsobí to nejlépe,“ přiznal španělský veterán, který naposledy zvítězil v roce 2013 ve Španělsku, pro Motorsport.com.
Od té doby se Alonso potýkal s monoposty, které nebyly schopné bojovat o vítězství. Ferrari v roce 2014 po přechodu na V6 turbo-hybridní motory znamenalo krok zpět, a přestup k McLarenu se slibem továrního týmu Honda skončil katastrofou. Ani přechod na motory Renault v roce 2018 nepřinesl výrazné zlepšení, protože šasi týmu ztratilo konkurenceschopnost.
Po těchto zkušenostech Alonso na čas opustil F1 a dal si dvouletou pauzu. V roce 2021 se vrátil jako náhrada za Daniela Ricciarda v týmu Alpine, kde sice neměl šanci na vítězství, ale přispěl k prvnímu triumfu Estebana Ocona v Maďarsku.
S postupem času však rostla Alonsova frustrace z Alpine. „Několik problémů s pohonnou jednotkou v sezóně 2022 mě přimělo přestoupit k Aston Martinu, když Sebastian Vettel odešel do důchodu,“ vysvětloval. I když začátek sezony 2023 vypadal nadějně, a monopost AMR23 byl schopen konkurovat Red Bullu RB19, časté pódiové umístění vítězství nepřineslo.
Největší šanci Aston Martin podle mnohých nabídl v Monaku, kde Alonso směřoval k vítězství, ale předčasná výměna pneumatik před deštěm mu naděje zhatila. „Musel jsem se smířit se druhým místem za Verstappenem,“ vzpomíná Alonso, který se od té doby označuje za možná nejméně šťastného jezdce F1.
Alonso se snaží na věci nahlížet realisticky a méně dramaticky. „Štěstí, smůla, myslím, že je to zhruba padesát na padesát. Když odjedete přes 400 závodů, některé vyjdou, jiné ne, ale nakonec se to vyrovná,“ vysvětluje. Jako příklad uvádí své vítězství ve druhém ročníku Le Mans 2019, které sice částečně přišlo díky štěstí, ale celkově vyrovnalo jeho kariérní výkyvy.
Rok 2025 je pro Alonsa směsicí menších zklamání a momentů, kdy cítil, že strategie týmu mu uškodila. „V Zandvoortu mě tým v první polovině závodu úplně zapomněl,“ stěžoval si po incidentu s safety carem. „Pak mě vždycky posadili do provozu, což mi ubírá body.“ Podle něj přišlo letos o 22 bodů kvůli nešťastným okolnostem, ačkoliv sezona nebyla bojem o titul.
Alonso dodává: „Ztratit 22 bodů by nemělo znít jako mnoho, ale když auto dokáže získat jen jeden nebo dva body za víkend, každý ztracený bod bolí. Takový je sport. A pokud příští rok budeme mít dobré auto, budu spokojený s normálním štěstím.“
Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o úmrtí svého psa Roscea, který mu byl věrným společníkem od jeho debutu u Mercedesu. K tragédii se vyjádřil také televizní moderátor a dlouholetý kritik Hamiltona, Jeremy Clarkson.
Kimi Antonelli začal svou debutovou sezónu ve Formuli 1 silně a ukazoval velký potenciál. Po příchodu evropské části sezóny však přišla série slabších výsledků.
Fernando Alonso nezvítězil ve Formuli 1 už 12 let, od svého posledního triumfu v roce 2013. Přesto zůstává konkurenceschopným a respektovaným jezdcem na trati.
Max Verstappen věří, že stabilnější nastavení vozu RB21 pomůže nejen jemu, ale i Yukimu Tsunodovi. Po obtížném startu v Red Bullu dosáhl Tsunoda svého nejlepšího výsledku sezony v Baku, což může posílit jeho šance na setrvání v týmu.
Max Verstappen si odbyl premiéru v GT3 na legendární Nordschleife, kde si dojel pro suverénní vítězství. Svět motorsportu je jeho výkonem uchvácen.
Cadillac F1 tým, který se chystá na svůj debut v sezóně 2026, oznámil významnou posilu v čele obchodní strategie.
Shovlin upozorňuje, že i při stejném nátěru vozů bude možné rozlišit jednotlivé týmy. Některé detaily se mohou zdát podobné, ale postupně se odhalí, kdo dokáže vytěžit maximum z dostupných možností.
Max Verstappen by mohl sehrát klíčovou roli v boji o titul a případně posunout Landa Norrise do výhodnější pozice.
Lewis Hamilton oznámil smutnou zprávu o svém psu Rosceovi, který podlehl krátké nemoci. Jezdec se dojemně rozloučil se svým věrným společníkem.
I přes ujištění Freda Vasseura, že Lewis Hamilton se letos dostane na pódium, britský jezdec zůstává realistický. Podle něj jedno nebo dvě pódia nemají zásadní vliv na šance v boji o mistrovský titul.
Lewis Hamilton sice ovládl sprint v Číně, ale v klasických závodech zatím na stupně vítězů nevystoupil. Carlos Sainz mezitím ve Williamsu potvrzuje svou formu a pravidelně sbírá body. Güenther Steiner otevřeně komentoval, jak situaci vidí ze svého pohledu.
Max Verstappen znovu vyjádřil přání dokončit celou kariéru ve Formuli 1 v barvách Red Bullu. Jeho manažer Raymond Vermeulen ale upozorňuje, že k tomu dojde jen za určitých okolností.