Riskuje Max Verstappen vedlejšími aktivitami? George Russell v tom má jasno

George Russell se přidal k diskusi o tom, zda byl výkon Maxe Verstappena na Nürburgringu příliš riskantní.
Minulý víkend Max Verstappen vyměnil svůj monopost F1 za GT3 Ferrari a zazářil na závodě na Nürburgringu, kde vyhrál čtyřhodinový závod. Někteří kolegové i novináři však zpochybnili, zda jeho účast na takto náročném okruhu nebyla příliš riskantní, zvlášť s ohledem na vážné nehody v minulosti, například Roberta Kubici při rallye v roce 2011.
George Russell však jeho rozhodnutí hájí a upozorňuje, že piloti musí mít možnost následovat své vášně. „Myslím, že musíte dělat to, co vás baví v životě,“ uvedl Russell v Singapuru. „Všude je nějaké riziko. Můžete uklouznout na kurtu nebo spadnout ze schodů, tak proč si nepřijít na své i na závodní trati?“
Russell upozornil, že rallye představuje větší riziko než závody GT3 na okruhu, přesto by si každý měl užívat to, co ho baví. „Mnoho jezdců také lyžuje, nemůžete se zabalit do bublinkové folie a žít jen bezpečně,“ dodal britský pilot.
Russellovu podporu podpořili i jeho kolegové na tiskové konferenci, Lando Norris a Esteban Ocon, kteří ocenili, že Verstappen se nebojí zkoušet jiné disciplíny. Norris zdůraznil, že čtyři světové tituly mu dávají větší volnost: „Je skvělé, že může dělat, co chce. Po čtyřech titulech máte trochu větší právo si vybrat, co chcete dělat.“
„Každý ví, jak moc Max miluje všechny tyto věci. Je hezké, že se věnuje něčemu, co ho baví,“ dodal Norris. „Nevím, jestli to přidává na jeho velikosti, ale ukazuje to, jak je všestranný a schopný.“
Russell zopakoval svůj respekt k Verstappenovým schopnostem: „Řekl jsem to mnohokrát, myslím, že je předurčen být jedním z nejlepších vůbec, a pokud ne nejlepším ve F1. Každý, kdo se ho pokusí porazit, má jen malou šanci.“
Ocon přiznal, že Nürburgring jej láká a že trať si sám několikrát vyzkoušel v Gran Turismo. „Vidět Maxe, jak tam vítězí, bylo neuvěřitelné. Máme velmi nabitý program, on bojuje o titul a už vyhrál čtyři, což mu usnadňuje rozhodování. Kdybych byl na jeho místě, udělal bych pravděpodobně totéž.“
Verstappenův start na Nürburgringu tak znovu vyvolal debatu o rovnováze mezi rizikem a vášní pro závodění, přičemž jeho kolegové jasně vyjadřují respekt k jeho schopnostem a ochotu přijímat nové výzvy mimo Formuli 1.
