Fernando Alonso a jeho nejistá budoucnost: Konec kariéry může být blízko

Fernando Alonso
Fernando Alonso, foto: Aston Martin
Fernando Alonso znovu promluvil ohledně své budoucnosti, která je u španělského jezdce nejasná.

Fernando Alonso se znovu vyjádřil ohledně své budoucnosti u Aston Martinu. Španělský jezdec připouští, že nechce předem plánovat a o sezoně 2026 se rozhodne „den po dni“. Spekulace o jeho možném odchodu do důchodu tak nadále přetrvávají, přičemž Alonso zdůrazňuje, že jeho loajalita a závazek vůči týmu zůstávají neotřesitelné.

„Protože nemám křišťálovou kouli, dal jsem odpověď, která bude platit navždy,“ řekl Alonso novinářům, informuje Motorsport.com. Tento komentář se vztahoval k jeho předchozímu vyjádření, že pokud bude mít silné auto, rok 2026 by mohl být jeho posledním.

Alonso dále vysvětluje, že do května se nechce příliš upínat k dlouhodobým rozhodnutím. „Pokud budu mít auto, které mě baví řídit a s nímž dosáhnu výsledků, pak možná… vždy budu diskutovat s Lawrencem a týmem o jejich potřebách, tým je vždy první a já druhý. Nemusím závodit, abych něco dokazoval.“

Veterán se zároveň ohlíží za svou kariérou. „Jsem spokojený se svou kariérou a považuji se za velmi šťastného, že jsem tu mohl být tolik let. Teď je čas pomáhat týmu a užívat si závody, takže budu sledovat den po dni, co přinese příští rok.“

Navzdory problémům, se kterými se Alonso potýkal v posledních dvou sezonách u týmu ze Silverstone, a faktu, že je nejstarším jezdcem na startovním roštu, má naprostou důvěru ve své schopnosti. „Lepší než kdy dřív. Ano, myslím, že ano,“ prohlásil. „Minulý i letošní rok auto pravděpodobně není tam, kde bychom ho chtěli vidět, ale některé problémy máme už za sebou a řešíme slabiny, které zvenčí nejsou vždy patrné.“

Alonso dodává, že některé jeho výkony v posledních dvou sezonách by před 20 lety nebyly možné. „Proto jsem klidný, spokojený, bavím se a věřím si do příštího roku,“ říká španělský jezdec. Jeho sebevědomí vychází z dlouholeté zkušenosti a konzistence za volantem.

Příští rok přinese do Formule 1 výrazné změny v autech, včetně větší kontroly pro samotné jezdce. Alonso však zůstává realistický: „Myslím, že ve Formuli 1 se pořád nic nemění. Musíte slibovat zázraky pro příští rok, ale pokud bude auto o půl sekundy rychlejší než konkurence, nic s tím neuděláte.“

„Přesto jsem nadšený, že budu moci zkoumat, co nová pravidla jezdcům umožní, doufejme víc než letos. Stále ale existuje mnoho automatických funkcí a omezení, která kontroluje FIA, takže s nimi nelze příliš experimentovat. Regulace stále obsahují spoustu limitů,“ dodává Alonso.

