Revoluční tajemství McLarenu: Bývalý inženýr odhaluje výhodu v brzdách, která může změnit F1

McLaren s monopostem MCL39 nadále poutá pozornost nejen rychlostí, ale především schopností šetrně zacházet s pneumatikami, zejména v náročných závodních podmínkách. Zatímco v kvalifikaci drží krok s Red Bullem, v závodě se jejich výkonnost zřetelně zvyšuje. Jasně to ukázal i podnik v Miami, kde Piastri s Norrisem dojeli s více než půlminutovým náskokem na zbytek startovního pole.

Zatímco konkurence zápasí s přehříváním pneumatik a ztrátou výkonu, McLaren si udržuje stabilitu. Podle inženýrů je klíčem k úspěchu efektivní správa tepla v brzdovém systému, zejména v chlazení zadních brzd. Týmy si všimly, že u MCL39 zůstávají zadní brzdy výrazně chladnější, což omezuje přenos tepla na kola a pneumatiky. Red Bull nasadil termální kamery a FIA po závodě v Miami provedla detailní kontrolu komponentů, která potvrdila, že vše je v souladu s předpisy.

V centru pozornosti je nyní technologie využívající fázově měnící se materiály, kterou poprvé nastínil bývalý inženýr Audi a Force Indie, Martin Buchan, jenž dříve spolupracoval i s McLaren Advanced Technologies. Ve své dizertaci se zaměřil na materiály, které při dosažení určité teploty mění skupenství, například z pevného na kapalné, čímž absorbují přebytečné teplo a brání dalšímu nárůstu teploty, informuje PlanetF1.

Buchan naznačuje, že tato technologie by mohla být součástí brzdového systému McLarenu. Pokud by se jeho teorie potvrdila, vysvětlovalo by to rozdíl mezi výkonem v kvalifikaci a závodě, kdy je dostatek času na aktivaci materiálu, který po ochlazení opět vrátí brzdy do původního stavu, aniž by zanechal stopy po neobvyklém řešení.

Zdroje z paddocku připouštějí, že McLaren v oblasti tepelného managementu výrazně vyčnívá. Pokud se potvrdí, že za tím stojí právě použití pokročilých materiálů, šlo by o jeden z nejchytřejších technických posunů posledních let na úrovni někdejšího DAS systému Mercedesu.

Zajímavou dohru má i loňský incident z Maďarska, kdy FIA upozornila McLaren na odkryté otvory v brzdových bubnech, tehdy šlo údajně o chybu. Dnes se ale nabízí jiný výklad: možná šlo o část vývoje právě těchto technologií.

A jak na to zareaguje konkurence? Pokud se fáze vývoje u McLarenu přehoupne do fáze výsledků, je pravděpodobné, že se ostatní týmy, včetně Red Bullu – pokusí něco podobného okopírovat. Ostatně, právě Red Bull v posledních závodech řeší zvláštní problémy s brzdami. Náhoda? Možná už zkoušejí vlastní cestu, která zatím není dotažená.