Lewis Hamilton po maďarské sebekritice: Historická paralela s Michaelem Schumacherem u Mercedesu

Lewis Hamilton v Kanadě
Lewis Hamilton v Kanadě, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 12:58
Podobně jako Michael Schumacher u Mercedesu, i Lewis Hamilton naráží na limity, když jeho styl jízdy nesedí s nastavením vozu Ferrari. Bez dokonalé harmonie mezi jezdcem a monopostem se jeho výkon nedostává na maximální úroveň.

Christian Danner, bývalý pilot F1, vidí Hamiltonovu kritiku po Velké ceně Maďarska spíše jako strategický tah než opravdový výkřik frustrace. Podle něj šlo o způsob, jak dát Ferrari jasný signál, že situace je třeba řešit, než o moment, kdy by se jezdec dostal na dno.

Lewis Hamilton přišel do Ferrari v roce 2025 s velkými očekáváními. Sedminásobný mistr světa opustil Mercedes, aby v Maranellu pokračoval v kariéře, ale dosavadní sezóna byla pro něj náročná. Ferrari zatím nezvládlo bojovat o titul, ze čtrnácti závodů získalo jen pět pódií, všechna díky Charlesi Leclercovi, který má k letní přestávce náskok 42 bodů.

Danner upozornil, že rozdíl několika desetin sekundy je na špičkové úrovni rozhodující. „Hamilton se musí během přestávky rozhodnout, zda bude sledovat týmovou strategii, nebo prosadí vlastní cestu. Obě varianty vyžadují hodně energie a konečný výsledek je nejistý,“ řekl v rozhovoru pro ran.de.

Valtteri Bottas

Toto Wolff podporuje Valtteriho Bottase: Je rychlý a zaslouží si závodní sedačku

Podle Dannera nemůže jezdec dosáhnout maximálního výkonu, pokud vůz nesedí jeho stylu. „Podobnou zkušenost měl i Michael Schumacher u Mercedesu. Pokud auto neodpovídá jezdcovým potřebám, potenciál se nedostaví,“ dodal.

Maďarský závod pak přinesl Hamiltonovi další komplikace. Leclerc získal první pole position sezóny, zatímco Hamilton, který se označil za „zbytečného, úplně zbytečného“, vypadl v Q2 a dojel dvanáctý. Jezdec dokonce naznačil, že Ferrari by mohlo zvážit jeho nahrazení.

Danner ale varuje před přehnaným výkladem těchto slov. „Bylo to příliš teatrální, spíše se jednalo o taktické upozornění než o skutečné vzdání se. Hamilton tím chtěl poslat signál týmu,“ vysvětlil.

Otázky ohledně Hamiltonovy budoucnosti ve Ferrari i F1 vůbec se tím znovu otevřely. „Na okruhu v Budapešti se o tom mluvilo otevřeně. Mohlo by být lákavé přemýšlet o odchodu, ale to není Hamiltonův styl. Je bojovník, chce ukázat, že stále dokáže konkurovat. Myslím, že zůstane a dojede svůj kontrakt, ale úplně vyloučit konec kariéry nelze,“ uzavřel Danner.

Hamiltonův kontrakt s Ferrari by měl podle médií trvat do konce sezóny 2026, s možností prodloužení o další rok.

