Respekt především: Leclerc varuje před toxickým chováním fanoušků

Charles Leclerc vyzval fanoušky Formule 1 k většímu respektu poté, co se kolem Franca Colapinta a Micka Doohana rozvířila toxická situace.

Po Colapintově havárii v kvalifikaci na Velkou cenu Emilia Romagna se na sociálních sítích objevil falešný Instagramový příběh, který měl údajně pocházet od Micka Doohana a smál se tomu, že argentinský jezdec nahradil jeho syna Jacka v týmu Alpine.

Doohan ale ve skutečnosti nic takového nezveřejnil a stránka, která příspěvek šířila, se následně omluvila. Přesto už v té době mezi fanoušky začaly kolovat urážky a útoky, které vycházely z mylného přesvědčení, že příspěvek byl pravý.

Na vzniklou situaci zareagoval Jack Doohan oficiálním vyjádřením a později se přidal i prezident FIA Mohammed Ben Sulayem po dalším incidentu mezi Colapintem a Yukim Tsunodou.

Charles Leclerc z Ferrari označil vzniklou situaci za ostudnou a apeloval na fanoušky, aby se k sobě chovali s respektem. „Neznám všechny detaily, ale obecně je to něco, co ve Formuli 1 nechceme,“ uvedl. Připomněl, že vyrůstal s F1 jako snem a vždy ho těšilo, kolik fanoušků z různých táborů si dokáže navzájem vážit. „Přál bych si, aby to tak zůstalo,“ dodal.

Leclerc rovněž upozornil na negativní vliv sociálních sítí. „Dnes je to čím dál víc toxické a šíří se spousta nepravdivých informací. To nejdůležitější, co můžeme udělat, je zachovat respekt. Je smutné vidět, co se děje.“

Podporu mu vyjádřil i Pierre Gasly, lídr týmu Alpine. „Plně souhlasím s Charlesem. Na urážky není nikde místo. Je to opravdu smutné,“ uvedl. „Za každým jezdcem a členem týmu je člověk. Respekt je klíč a měl by být vždy na prvním místě. Nechceme vidět, co se teď děje.“