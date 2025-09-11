Rekord Oscara Piastriho zastíněn kontroverzními příkazy týmu

Oscar Piastri při závěrečné zastávce v boxech na Velké ceně Itálie absolvoval nejrychlejší pit stop celé sezony, přesto však jeho rekord zůstal ve stínu kontroverzních týmových rozhodnutí.
McLaren v Monze neměl hladký závod. Oscar Piastri absolvoval nejrychlejší zastávku celé sezony, zatímco Lando Norris narazil na jednu z nejpomalejších. Rozdílné výkony mechaniků spolu s odvážnými, ale spornými týmovými strategiemi nakonec přinesly velmi napínavý závěr Velké ceny Itálie.
„Podle našich propočtů by Lando i přes pomalou zastávku dokázal část ztraceného času získat zpět díky síle undercutu na čerstvých pneumatikách,“ vysvětloval po závodě šéf McLarenu Andrea Stella. Brit se však ocitl v neobvyklé situaci, když se po výjezdu z boxů vrátil za svým týmovým kolegou, přestože před zastávkou držel lepší pozici na trati.
Rozhodující moment nastal na 45. kole, kdy McLaren porušil obvyklý postup a poslal do boxů jako prvního právě Piastriho. Australan se tak bránil tlaku Charlese Leclerca, zatímco Norris musel čekat kolo navíc. „Bylo to pro nás relativně jednoduché, chtěli jsme jasně ukázat, že pozice mezi našimi jezdci neměníme,“ dodal Stella.
Jenže realita v boxové uličce ukázala něco jiného. Norrisova zastávka se protáhla na 5,87 sekundy a Brit tak okamžitě ztratil drahocenný čas i pozici. „Data z pit stopu budeme detailně analyzovat, abychom se z toho poučili,“ slíbil Stella.
Piastri se po své rychlé zastávce v boxech ocitl před Norrisem na druhém místě za Verstappenem. McLaren ale nechtěl riskovat napětí mezi jezdci a z boxů přišel jasný pokyn, aby Australan týmového kolegu pustil zpět před sebe. K výměně pozic došlo na hlavní rovince a tým tím předešel možným konfliktům uvnitř stáje.
Zvolená strategie se ale nakonec nevyplatila. „Kdybychom zastavili dříve a pokryli Leclerca, výsledek by byl jasný, ale omezený. My jsme zvolili riziko, abychom mohli usilovat o výhru,“ vysvětloval šéf McLarenu Andrea Stella. Tým vsadil na možnost Safety Caru nebo červené vlajky, které by mohly změnit průběh závodu v jeho prospěch.
Vítězem se však stal Max Verstappen, který pro Red Bull získal třetí triumf sezony. McLaren se musel spokojit s druhým a třetím místem, a to s pocitem nevyužité šance. Norris si díky výsledku stáhl náskok svého týmového kolegy na 31 bodů, což přidalo další náboj do napjaté atmosféry uvnitř týmu.
Ferrari podle dostupných informací přichází o dva klíčové členy svého oddělení pro pohonné jednotky. Oba mají zamířit k Audi, které se intenzivně připravuje na svůj vstup do Formule 1 a systematicky posiluje svůj technický tým.
Max Verstappen předvedl v Monze suverénní výkon a dojel do cíle s téměř dvacetisekundovým náskokem před konkurencí.
Po odchodu z Formule 1 se Guenther Steiner přesouvá do MotoGP, kde převezme roli CEO stáje Tech3. Jeho krok zároveň rozpoutal spekulace o dalších hvězdách F1. Max Verstappen a Lewis Hamilton nyní údajně zvažují možnost investic do nezávislých týmů.
Nový generální ředitel Renaultu, Francois Provost, potvrdil dlouhodobý plán automobilky Formuli 1 prostřednictvím týmu Alpine.
Martin Brundle ocenil, že Lewis Hamilton působil během domácí Velké ceny Ferrari spokojeněji než obvykle. „Bylo vidět, že se opravdu baví a užívá si víkend,“ uvedl Brundle.
Po Velké ceně Itálie byl Lance Stroll při rozhovorech zcela zdrženlivý. Šéf Aston Martinu Mike Krack uvedl možné důvody jeho frustrace.
Toto Wolff nadále stojí za mladíkem Kimim Antonellim, ale zdá se, že tým už začíná měnit přístup a místo bezmezné ochrany nováčka před kritiky hledá vyváženější cestu jak ho připravit na realitu F1.
Williams po Monze stojí za Carlosem Sainzem, který projel cílem až na 11. místě, a zdůrazňuje potřebu týmové podpory. Šéf James Vowles věří, že se tým dokáže zlepšit v kvalifikaci a v Baku opět bodovat.
Damon Hill vtipně na adresu Mclarenu poznamenal, že se obává, že by po něm Renault mohl chtít, aby své vítězství na GP Itálie 1993 přenechal Alanu Prostovi. Jeho tehdejší týmový kolega totiž kvůli poruše motoru nedokončil závod a Hill zvítězil.
Šéf týmu Fred Vasseur věří, že Lewis Hamilton se ještě během sezony vrátí na pódiové umístění. Podle něj návrat Britovy radosti a motivace v Monze slibuje, že se sedminásobný mistr světa brzy znovu prosadí mezi nejlepšími.
Podle poradce Red Bullu se Max Verstappen znovu plně zapojil do Formule 1 díky rychlejšímu vozu, možnosti prosazovat vlastní nastavení a přesvědčivé výhře na Monze.