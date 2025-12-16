Formule 1 se po letech vrací na portugalskou půdu. Fanoušky čeká návrat atraktivní destinace, která se v sezonách 2027 a 2028 znovu objeví v kalendáři královny motorsportu.
Okruh Portimão se znovu zapíše do kalendáře Formule 1. Portugalská trať byla součástí kalendáře už v sezonách 2020 a 2021, kdy světový šampionát reagoval na mimořádné přesuny závodů v covidových letech. Nyní se ale její návrat odehrává v jiném kontextu, jako plnohodnotná součást dlouhodobější strategie kalendáře.
Portugalská Grand Prix v praxi nahradí závod v nizozemském Zandvoortu, který po sezoně 2026 z kalendáře definitivně zmizí. Formule 1 tak dává prostor nové staré destinaci, jež si během krátké epizody na začátku dekády získala respekt jezdců i fanoušků.
Samotný okruh v Portimãu patří k technicky nejnáročnějším tratím v Evropě. Trať o délce 4,6 kilometru je známá výraznými výškovými rozdíly, slepými horizonty a rychlými změnami rytmu, které vyvrcholí prudkým klesáním do poslední pravotočivé zatáčky před cílovou rovinkou. Právě tyto prvky z ní dělají okruh, který trestá chyby a zároveň odměňuje odvahu.
Portugalsko navíc není pro Formuli 1 žádným nováčkem. Historie sahá až do roku 1958, kdy se první Grand Prix jela v Portu. V průběhu let hostily šampionát také tratě Monsanto a Estoril, které se pevně zapsaly do 75leté historie královny motorsportu.
Moderní kapitola portugalského příběhu má navíc silné jméno, Lewis Hamilton. Právě v Portimãu v roce 2021 překonal rekord Michaela Schumachera v počtu vítězství, když si připsal svůj 92. triumf v kariéře. Hamilton zůstává dodnes jediným jezdcem současného startovního pole, který na tomto okruhu vyhrál, a to hned dvakrát, v letech 2020 a 2021.
Prezident a generální ředitel Formule 1 Stefano Domenicali návrat Portimãa vítá. „Jsem nadšený, že se Portimão vrací do kalendáře Formule 1 a že náš sport může dál rozdmýchávat vášeň neuvěřitelných portugalských fanoušků,“ uvedl Domenicali.
„Tento okruh nabízí vzrušení na trati od první zatáčky až po šachovnicový praporek a jeho energie zvedá diváky ze sedadel. Zájem a poptávka po pořádání Grand Prix Formule 1 jsou dnes vyšší než kdy dřív,“ dodal šéf šampionátu.
