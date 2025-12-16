Max Verstappen nezahálí: Po sezóně F1 opět usedl za volant závodního vozu

Max Verstappen se ani po skončení sezóny F1 nezastavil a už se objevil za volantem závodního vozu. Zdá se, že jeho vášeň pro rychlost stále hoří naplno.
Max Verstappen nezahálí ani po skončení letošní sezóny Formule 1. Čtyřnásobný mistr světa se vydal do Portugalska, kde se účastní testů vozu GT3 a pokračuje ve své vášnivé cestě za zkušenostmi v endurance závodech.
Nizozemský jezdec má za sebou několik vystoupení v závodních vozech mimo F1, především v letošním roce. Mezi nejvýraznější patří jeho triumf v vytrvalostním závodě na Nordschleife, kde spolu s týmovým kolegou Chrisem Lulhamem dovedli vůz do cíle jako první.
Verstappen už dlouhodobě vyjadřuje zájem o endurance závody. Opakovaně zdůraznil, že po ukončení kariéry ve Formuli 1 plánuje více vystoupení právě v této oblasti motorsportu, kde může naplno rozvinout své schopnosti a vášeň pro dlouhé závody.
Právě skončená sezóna Formule 1 byla pro Maxe Verstappena nesmírně napínavá. Nizozemský šampion přišel o svůj pátý titul jen o pouhé dva body, když na Grand Prix v Abú Zabí nestačil na Landa Norrise. Přesto ani týden po tomto dramatickém finiši nepolevil a okamžitě usedl za volant, aby pokračoval ve své vášni pro závodění.
Tentokrát zamířil do Estorilu, bývalé lokace Portugalské Grand Prix, kde zkouší Mercedes AMG GT3. Podle serveru Endurance Info se test uskutečňuje ve spolupráci s týmem 2 Seas Motorsport, který v loňské sezóně provozoval Aston Martin Vantage pro Verstappen.com Racing v GT World Challenge Europe. Na trati je rovněž přítomen tovární jezdec Mercedesu Jules Gounon, který dohlíží na průběh testu.
Max Verstappen se ani po skončení sezóny F1 nezastavil a už se objevil za volantem závodního vozu. Zdá se, že jeho vášeň pro rychlost stále hoří naplno.
Formule 1 se po letech vrací na portugalskou půdu. Fanoušky čeká návrat atraktivní destinace, která se v sezonách 2027 a 2028 znovu objeví v kalendáři královny motorsportu.
Charles Leclerc se ohlíží za sezonou 2025 s kombinací spokojenosti a kritického pohledu. Poté přinesl svůj pohled na budoucnost.
První sezona Lewise Hamiltona ve Ferrari byla poznamenána výzvami a adaptací na nový tým, přičemž výrazné úspěchy se objevily jen zřídka. Insideři odhalili, jaký je skutečný stav vztahů a atmosféra uvnitř týmu.
Třídenní akce McLaren F1 Teamu a společnosti Allwyn proměnila pražské Holešovice v interaktivní centrum Formule 1. Fanouškům nabídla bezplatný a otevřený pohled do světa F1.
Honda Racing poprvé poodhalila zvukovou identitu své pohonné jednotky pro Formuli 1 od roku 2026. Krátká zvuková ukázka nabízí autentický náhled na to, jaký projev budou mít monoposty nové generace
Lando Norris převzal v Taškentu trofej za titul mistra Formule 1 v sezóně 2025. Ceremoniál završil jeho úspěšnou sezonu a oslavil triumf McLarenu v Poháru konstruktérů.
Dosavadní prezident FIA si zajistil další čtyřleté funkční období v čele federace. Pokračuje tak kontinuita vedení jedné z klíčových institucí světového motorsportu.
Odchod Helmuta Marka znamená pro Red Bull i Maxe Verstappena konec klíčové kapitoly moderní éry týmu. Muž, který stál u zrodu týmu současné dominance, zanechává výraznou stopu.
Jack Doohan měl náročný start v Super Formuli a během testů v Suzuce havaroval dva dny po sobě v zatáčce Degner 2. Debut tedy rozhodně neprobíhal podle jeho očekávání.
Lewis Hamilton má za sebou první rok u Ferrari, který se od předsezónních očekávání výrazně lišil. Pro slavného jezdce to byla náročná sezóna, jež ostře kontrastovala s jeho ambiciózním příchodem do Maranella.
Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher se vyjádřil k budoucnosti jednoho z jezdců Aston Martinu a otevřeně komentoval jeho postavení v šampionátu.