Ředitel Pirelli o double McLarenu a strategii pro závod v Albert Parku

Lando Norris si v Austrálii připsal desátou pole position v kariéře a druhou v řadě, když navázal na triumf v loňské kvalifikaci v Abú Zabí. McLaren tak získal svou dvanáctou pole position na této trati, poprvé od roku 2012, kdy dominoval Lewis Hamilton.

Cenu pro vítěze kvalifikace předal Norrisovi australský plavec Kyle Chalmers, olympijský vítěz na 100 metrů volným stylem.

Ve třetím volném tréninku byly hojně využívány měkké pneumatiky, ale tvrdé směsi si také našly své místo. Sedm jezdců ze čtyř týmů absolvovalo jízdy na sadě C3, což znamená, že téměř polovina startovního roštu bude mít v závodě k dispozici pouze jednu sadu této směsi. Někteří jezdci, včetně McLarenu a Ferrari, sice tvrdé pneumatiky vyzkoušeli, ale pouze na drhnoucí kolo.

V kvalifikaci vsadilo 18 jezdců na měkké pneumatiky, výjimkou byli Russell a Antonelli, kteří v Q1 použili středně tvrdé směsi. Čas Landa Norrise na pole position byl o 819 tisícin rychlejší než loňský Verstappenův výkon a o téměř čtyři desetiny překonal očekávání Pirelli.

Kvalifikace nabídla napínavou podívanou s minimálními rozdíly mezi jezdci. V Q2 dělilo patnáct pilotů pouhých sedm desetin sekundy, do první desítky se probojovalo sedm různých týmů a pole position se během finálních jízd v Q3 měnila hned čtyřikrát.

„Zítřek bude hodně nepředvídatelný,“ zaznělo ze strany Maria Isoly, ředitele motorsportu Pirelli. „Podle předpovědi má ráno vydatně pršet, odpoledne by ale déšť měl slábnout, což otevírá tři možné scénáře.“ Pokud se celý závod odjede na mokru, může dojít k využití nové extrémně mokré pneumatiky. Pokud trať zůstane suchá, „one-stop strategie se středními a tvrdými pneumatikami by mohla být nejrychlejší.“

I když se závod pojede bez deště, nižší teploty po ranním lijáku mohou přinést nečekané problémy. „Mohlo by dojít k většímu zrnění pneumatik, což by vedlo ke strategii na dvě zastávky.“

Třetí variantou je smíšený závod, kde by piloti začínali na mokré trati s přechodnými pneumatikami. „V takovém případě by klíčem bylo co nejvíce prodloužit první stint, než se přejde na tvrdé pneumatiky.“ Měkké směsi by se do hry dostaly jen při pozdním přechodu na suchou trať.

Bez ohledu na podmínky je však jasné, že fanoušky čeká vzrušující závodní odpoledne. „Ať už to dopadne jakkoliv, bude to velká podívaná!“