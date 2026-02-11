Lando Norris z McLarenu dominoval prvnímu dni oficiálních předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu a stanovil nejrychlejší čas.
První den oficiálních předsezónních testů Formule 1 2026 v Bahrajnu přinesl okamžiky napětí, technických novinek a závodnických soubojů i mimo okruh. Světový šampion Lando Norris ukázal, že McLaren je připraven bojovat o přední příčky, když zajel nejrychlejší kolo dne časem 1:34.668. To bylo o 0,129 sekundy rychlejší než nejlepší pokus Maxe Verstappena z Red Bullu.
Ranní část programu nabídla několik zajímavých momentů. Audi představilo netradiční bočnice svého monopostu, Alpine ukázalo novou verzi zadního křídla s aktivní aerodynamikou a Verstappen dopoledne držel vedení. Čtyři nejrychlejší jezdci byli od sebe vzdáleni jen o jednu sekundu, což naznačovalo napínavý souboj o rychlost už na začátku testů.
Po obědě došlo k několika změnám jezdců. Norris vystřídal Oscara Piastriho v McLarenu, Charles Leclerc nahradil Lewise Hamiltona ve Ferrari, Kimi Antonelli převzal místo George Russella v Mercedesu a Alex Albon usedl do Williamsu místo Carlose Sainze.
Další změny byly v Alpine, kde Pierre Gasly vystřídal Franca Colapinta, a v Cadillacu, kde Sergio Pérez převzal kokpit po Valtterim Bottasovi. Nico Hülkenberg pak usedl do Audi místo Gabriela Bortoletta.
Po obědě byli Norris a Verstappen jedni z prvních jezdců zpět na trati. Přestože Verstappen měl stále nejlepší ranní čas 1:35.433, oba piloti okamžitě začali zkoušet limity vozu. Zbytek jezdeckého pole, kromě Gaslyho, který zůstal v boxech, je následoval.
Alpine dopoledne narazilo na problémy. Technická závada omezila Franca Colapinta jen na 28 kol, což zpomalilo tým v plánu testování. Mezitím se Leclerc zlepšil a dostal se do první šestky, zatímco Hülkenberg udržoval Audi na solidní deváté příčce.
Odpoledne se situace na trati měnila. Verstappen krátce převzal vedení s časem 1:34.830, což bylo o sedm desetin rychlejší než tehdy Norris. Ferrari však nezažívalo bez problémů. Leclerc na chvíli vyjel mimo trať v deváté zatáčce, protože jeho levá přední pneumatika ztratila přilnavost.
Poslední hodina testu byla plná dění. Některé týmy omezily program dříve. Red Bull musel testy přerušit kvůli úniku kapaliny a Mercedes řešil technické úpravy, takže Kimi Antonelli odjel jen jedno kolo. Mezitím Norris piloval starty a zastavení v boxech, aby McLaren co nejlépe připravil tým na sezónu.
Dařilo se i dalším jezdcům. Esteban Ocon se sice držel za nejlepšími, ale posunul se na čtvrté místo, zatímco Hülkenberg oproti ráno zlepšil svou pozici na osmou. Několik jezdců, například Albon, Pérez nebo Gasly, vyjelo na trati mimo stopu, což ukázalo, jak náročné je hledat optimální rychlost a výkon vozu.
Den zakončil Verstappen s největším počtem odjetých kol 136, ale nejrychlejší čas dne zůstal v rukou Norrise. Mezi týmy odjel nejvíce kol Williams 145, což ukazuje, že technická spolehlivost bude v dalších dnech testů klíčová.
Nejrychlejší časy 1. dne testů F1 2026 v Bahrajnu:
1. Lando Norris (McLaren) – 1:34.669, 58 kol
2. Max Verstappen (Red Bull) – +0.129, 136 kol
3. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.521, 80 kol
4. Esteban Ocon (Haas) – +0.909, 115 kol
5. Oscar Piastri (McLaren) – +0.933, 54 kol
6. George Russell (Mercedes) – +1.439, 56 kol
7. Lewis Hamilton (Ferrari) – +1.764, 52 kol
8. Pierre Gasly (Alpine) – +2.096, 49 kol
9. Nico Hülkenberg (Audi) – +2.192, 73 kol
10. Alexander Albon (Williams) – +2.768, 68 kol
11. Kimi Antonelli (Mercedes) – +2.960, 30 kol
12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +3.276, 75 kol
13. Carlos Sainz (Williams) – +3.552, 77 kol
14. Sergio Pérez (Cadillac) – +4.159, 58 kol
15. Gabriel Bortoleto (Audi) – +4.202, 49 kol
16. Valtteri Bottas (Cadillac) – +4.481, 49 kol
17. Lance Stroll (Aston Martin) – +5.214, 36 kol
18. Franco Colapinto (Alpine) – +5.661, 28 kol
Jenson Button je přesvědčen, že po těžkém prvním roce u Ferrari se Lewis Hamilton letos opět dostane do vrcholné formy.
Lando Norris z McLarenu dominoval prvnímu dni oficiálních předsezónních testů F1 2026 v Bahrajnu a stanovil nejrychlejší čas.
Lewis Hamilton před startem nové sezony naznačil další změny uvnitř Ferrari, které se týkají jeho nejbližšího pracovního týmu. Britský pilot otevřeně promluvil o probíhajících úpravách a jejich možném dopadu na začátek ročníku 2026.
Audi odhalilo ve F1 nový design bočních panelů svého vozu R26, který okamžitě upoutal pozornost. První snímky z testů v Bahrajnu ukazují výrazné vertikální vstupy a odvážný vzhled bočnic.
James Vowles řekl, že nový motor Mercedesu funguje v rámci pravidel. Dodal, že Formule 1 by měla zůstat soutěží, kde rozhoduje technická kvalita.
Fernando Alonso se vyjádřil k nové generaci pravidel pro sezonu 2026 a naznačil, že změny mohou výrazně ovlivnit samotný pocit z jízdy.
Williams vyjel v Bahrajnu s monopostem FW48 v oficiálních barvách pro sezonu 2026 během filmovacího dne, aby nasbíral první kilometry na trati. Tým tak získal poslední příležitost otestovat vůz před středečním startem oficiálních předsezónních testů.
Kimi Antonelli se v San Marinu stal účastníkem autonehody, a to jen pár dnů před testy v Bahrajnu. Pilot vyvázl bez zranění, i když jeho vůz utrpěl značné poškození.
Cadillac představil barvy svého vozu pro sezonu 2026 během Super Bowlu a okamžitě vzbudil pozornost fanoušků svým netradičním designem. Reakce byly smíšené, někteří chválili originalitu, jiní očekávali výraznější barevné prvky.
Během většiny své úspěšné kariéry ve Formuli 1 soupeřil Fernando Alonso s vozy navrženými Adrianem Neweym. Teď si však může poprvé užít spolupráci a radost z toho, že konečně stojí na stejné straně.
Britský tým představil v Saúdské Arábii své zeleně laděné zbarvení pro sezónu 2026, a to na výstavním voze ještě před zahájením předsezónních testů Formule 1 v Bahrajnu.
McLaren představil svůj nový monopost MCL40 pro sezónu 2026, s nímž chce udržet vítěznou formu a opět se prosadit mezi nejlepšími týmy v poli.