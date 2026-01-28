McLaren v Barceloně konečně na trati: Lando Norris poprvé s číslem 1, Audi opět v problémech

Lando Norris poprvé na dráze s Mclarenem MCL40
Lando Norris poprvé na dráze s Mclarenem MCL40, foto: McLaren
Josef Mráček VČERA 15:20
Třetí den barcelonského testu přinesl oživení, když McLaren poprvé vyjel s novým MCL40 a Lando Norris usedl do vozu s číslem jedna.

Třetí den barcelonského shakedown testu konečně přinesl oživení na trati, když po dvou deštivých dnech vyrukoval McLaren se svým novým MCL40. Lando Norris usedl do vozu poprvé se svým číslem jedna jako vládnoucí mistr světa a absolvoval dopolední jízdy s novou konstrukcí.

McLaren se rozhodl vynechat úvodní testovací dny, aby mohl soustředit energii na části týdne s příznivějšími podmínkami. Tým se soustředil na krátké úseky a sbírání dat, což jim umožnilo adaptovat se na nové chování vozu.

Po dvou dnech deště byly podmínky na trati výrazně lepší, a tak se další týmy rychle zapojily do testování. Red Bull se však ve středu na trať nevrátil, protože tým stále řeší následky úterní nehody Isacka Hadjara.

Mercedes a Alpine využily dopolední okno naplno. George Russell si připisoval desítky kol s Mercedes W17, zatímco Franco Colapinto z Alpine nasazoval tempo a držel nejlepší časy své skupiny.

Lewis Hamilton během testů v Barceloně

Premiéra Ferrari v Barceloně: Lewis Hamilton popisuje náročný den na mokré trati

Audi mělo další komplikace, když Nico Hülkenberg během dopoledne ztratil rychlost mezi zatáčkami devět a deset, což vyvolalo červenou vlajku a přerušilo program. Vůz musel být odtažen zpět do garáže, navazující zpoždění po technickém problému Gabriela Bortoleta z prvního dne.

Haas se rovněž připojil k týmům, které musely své jízdy přerušit. Oliver Bearman náhle zastavil se svým monopostem VF26, což opět vyvolalo červenou vlajku a vyžádalo zásah odtahového vozu.

McLaren se přesto postupně dostával do tempa. Lando Norris se zaměřoval na krátké úseky, aby sbíral data o pneumatikách a chování vozu při různých nastaveních, a jeho jízdy se staly jedním z nejsledovanějších momentů testu.

Barcelona tak ukazuje, že nové vozy pro rok 2026 přinášejí kombinaci nadšení i výzev. Týmy se učí optimalizovat výkon i spolehlivost a každý testovací den je klíčový pro získání výhody.

