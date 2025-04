Red Bull pod palbou kritiky: Verstappen dal jasně najevo svůj nesouhlas

Max Verstappen se postavil za Liama Lawsona poté, co Red Bull oznámil jeho návrat do juniorského týmu Racing Bulls a povýšení Yukiho Tsunody do hlavního týmu. Verstappenův oficiální účet na Instagramu „olajkoval“ příspěvek bývalého nizozemského pilota F1 Gieda van der Gardeho, který toto rozhodnutí kritizoval. Mistr světa následně potvrdil, že šlo o záměrné gesto, a ne o omyl.

Van der Garde ve svém příspěvku poukázal na tvrdost světa Formule 1, ale také naznačil, že v případě Lawsona šlo spíše o „panický krok“ než férové hodnocení výkonu. Podle něj bylo nefér dát mladému jezdci pouze dvě velké ceny a poté jej odsunout, navzdory jeho tvrdé práci a oddanosti. Verstappen, který se sám během kariéry setkal s tlakem a rychlým rozhodováním týmů, s tímto pohledem očividně souhlasil.

„Už mě trochu unavují řeči o tom, že F1 je nejtěžší sport, kde musíte okamžitě podávat výsledky, jinak čelíte následkům. Ano, výkon je důležitý. Ano, tlak je obrovský. Ale podle mě to, co se stalo, působí spíš jako zbrklé rozhodnutí nebo dokonce šikana než férové hodnocení sportovních schopností," napsal Giedo van der Garde.

„Red Bull vědomě rozhodl, že dá Liamovi jen dva závody – a pak mu tím podrazil nohy. Nezapomínejme na roky tvrdé práce, odhodlání a úspěchů, které ho dovedly až do F1. Dobře si pamatuju, kolik dřiny, potu a slz mě to stálo dostat se na tuto úroveň – natož pak mít šanci závodit za špičkový tým," doplnil.

„Ano, první dva závody mu nevyšly, ale pokud si to někdo uvědomuje nejvíc, tak právě on. Možná sám přišel s návrhem na změnu, ale pokud ne, přeji mu hodně síly a odvahy do Japonska. Věř si, zvedni hlavu a ukaž jim, že se mýlili," zakončil.

Red Bull sice obhajuje své rozhodnutí, ale Helmut Marko přiznal, že Verstappen se domnívá, že tým Lawsona „vyměnil příliš brzy“. Přesto Verstappen chápe důvody, které k tomu vedly. Samotný Lawson přiznal, že byl krokem Red Bullu překvapen, ale hodlá využít svou novou šanci v Racing Bulls během nadcházející Velké ceny Japonska.

Verstappen zároveň zdůraznil, že jeho hlavní prioritou zůstává výkonnost vozu. Upozornil, že současný Red Bull je náročnější na ovládání než jiné monoposty, což může být dalším faktorem ovlivňujícím výsledky jezdců. S ohledem na tvrdou konkurenci v poli se ale nyní soustředí především na to, aby pomohl týmu vrátit vůz zpět na čelo startovního roštu.