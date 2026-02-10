Williams vyjel v Bahrajnu s monopostem FW48 v oficiálních barvách pro sezonu 2026 během filmovacího dne, aby nasbíral první kilometry na trati. Tým tak získal poslední příležitost otestovat vůz před středečním startem oficiálních předsezónních testů.
Williams se v úterý ráno poprvé představil s monopostem FW48 v barvách, ve kterých tým vstoupí do sezony 2026. Po nedávném shakedownu ve Silverstonu, kde vůz nesl unikátní dočasný design, se stáj vrátila k tradiční modré kombinaci s bílými prvky u zadních kol.
Tým původně plánoval zahájit sezónní testy v Barceloně, ale shakedown v katalánském závodním areálu vynechal. Důvodem byly zpoždění ve vývoji vozu, která donutila stáj soustředit se na optimalizaci výkonu FW48.
„Atlassian Williams F1 Team se rozhodl neúčastnit se shakedown testu v Barceloně kvůli zpoždění programu FW48, protože se chceme soustředit na maximální výkon vozu,“ uvedla stáj v krátkém prohlášení.
Šéf týmu James Vowles ocenil kvality samotného monopostu, zároveň ale upozornil, že výsledky na časomíře ještě neřeknou nic o reálné konkurenceschopnosti. „Samotné auto je to nejlepší, jaké jsme zde kdy vyrobili. To ale nutně neznamená, kde se objevíme na výsledkové listině. To ukáže až Bahrajn a další závody,“ řekl Vowles pro PlanetF1.
Návrat do Bahrajnu přinesl Williamsu možnost dohnat část ztraceného času, když tým uskutečnil tzv. filming day, tedy den testování s omezeným počtem kilometrů. Během dne stihl tým projet 36 kol, tedy 200 kilometrů, po okruhu Sakhir.
Kromě samotného testování tým využil příležitosti představit barvy pro sezónu 2026. Monopost FW48 se vrátil k tradiční modré kombinaci s bílými prvky u zadních kol, čímž skončil experiment s unikátním shakedown designem ze Silverstonu.
Ve středu ráno tým zveřejnil na sociálních sítích fotografie Carlose Sainze a Alexe Albona přicházejících do paddocku, což podtrhlo přípravy na nadcházející testy. Záběry zároveň symbolizovaly oficiální start přípravy monopostu na souboj s konkurencí.
Odborní komentátoři upozorňují, že právě nadcházející test v Bahrajnu bude prvním skutečným srovnáním FW48 s vozy ostatních týmů. Data z elektroniky, aerodynamiky a pneumatik pomohou Williamsu doladit nastavení ještě před začátkem sezony.
Šéf týmu James Vowles zdůraznil, že hodnocení vozu se nemá dělat pouze podle pohledu z garáže. „Je důležité počkat na reálné měření na trati. Bahrajn nám ukáže, jak FW48 stojí proti konkurenci,“ uvedl Vowles a naznačil, že cesta k maximálnímu výkonu bude postupná a opatrná.
