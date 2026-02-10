Cadillac představil barvy svého vozu pro sezonu 2026 během Super Bowlu a okamžitě vzbudil pozornost fanoušků svým netradičním designem. Reakce byly smíšené, někteří chválili originalitu, jiní očekávali výraznější barevné prvky.
Cadillac vstoupil do Formule 1 s velkou pompou a značným rozpočtem, když v neděli 8. února představil barvy svého vozu pro sezonu 2026 během reklamy vysílané v pauze Super Bowlu, jedné z nejsledovanějších sportovních událostí na světě. Součástí prezentace byla také projekce livery na Times Square v New Yorku, aby tým ukázal své ambice oslovit globální publikum i mimo tradiční motoristické okruhy.
Design vozu je netradičně asymetrický: jedna strana je převážně černá a druhá převážně bílá. Podle vedení týmu má tento kontrast a rozdělení symbolizovat rovnováhu a vytvořit vůz, který bude okamžitě rozpoznatelný na startovním roštu.
Tvůrci designu a marketingové kampaně zdůraznili, že asymetrie nebyla náhodná. Je to záměrné estetické rozhodnutí, které má vyjádřit hodnoty značky – odhodlání, výkon a ambici uspět v novém sportovním prostředí.
Reakce fanoušků na sociálních sítích jsou smíšené. Někteří oceňují jednoduchost a čistotu designu, chválí jeho moderní a elegantní vzhled, který působí svěže oproti tradičním barevným kombinacím.
Na druhé straně se objevily i kritické názory. Někteří fanoušci považují livery za příliš minimalistické, málo „americké“ nebo až nudné a raději by viděli výraznější barevné prvky odkazující na historii značky či osobitější styl, který by vůz odlišil od konkurence.
Diskuse na online fórech ukazují, že někteří fanoušci byli zklamaní z odhalení livery Cadillacu, protože očekávali mnohem spektakulárnější a barevnější prezentaci, zvlášť vzhledem k tomu, že reklama běžela během Super Bowlu, jednoho z nejdražších reklamních slotů na světě. Jiní ale oceňují asymetrický design jako kreativní přístup, jehož plný efekt se projeví až na trati.
Cadillac vstupuje do nové sezony s ambiciózními plány. Tým má zkušené piloty a připravuje se na debut na Grand Prix Austrálie 2026. Prezentace livery byla prvním výrazným momentem jejich kampaně před startem šampionátu.
Odhalení však provázely i komplikace. Proti týmu byla podána žaloba od hollywoodského režiséra Michaela Baye kvůli údajnému nespravedlivému zacházení při spolupráci na reklamě pro Super Bowl. Tento spor přidal nečekaný právní rozměr k celé události.
