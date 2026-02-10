Kimi Antonelli se v San Marinu stal účastníkem autonehody, a to jen pár dnů před testy v Bahrajnu. Pilot vyvázl bez zranění, i když jeho vůz utrpěl značné poškození.
Pilot Mercedesu Kimi Antonelli se v San Marinu stal účastníkem autonehody, ze které vyvázl úplně bez zranění, i když jeho vůz utrpěl značné poškození. K nehodě došlo pouhých pět dní předtím, než má Antonelli usednout do vozu Mercedes W17 na prvním dni oficiálních testů v Bahrajnu.
Mercedes ve svém prohlášení uvedl: „Minulou sobotu večer, poblíž svého domova v San Marinu, byl Kimi zapojen do dopravní nehody. Policie dorazila na místo poté, co Kimi sám zavolal. Šlo o jediný vůz účastnící se nehody a i když bylo vozidlo poškozeno, Kimi je zcela bez zranění.“
Podle policejní zprávy narazil Antonelli do ochranné bariéry a zůstal jediným vozidlem zapojeným do incidentu. Nikdo jiný nebyl zraněn a jezdec nepotřeboval lékařskou pomoc.
Antonelli řídil Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC Motorsport Collectors Edition, vysoce exkluzivní model s omezenou produkcí. Poškození vozu je sice patrné, ale jeho účast na nadcházejících testech v Bahrajnu není ohrožena.
Antonelliho nehoda přišla v době, kdy je tlak na mladého jezdce obzvlášť vysoký. V závodech Formule 1 čelí nejen sportovní výzvě, ale také veřejnému a mediálnímu dohledu. Případ ukazuje, že i jezdci světové úrovně mohou mít nečekané komplikace mimo trať, které okamžitě vzbudí zájem médií.
Podrobnosti nehody jsou zatím předmětem prvotního vyšetřování. Podle některých popisů se vozidlo po prvním nárazu odrazilo a několikrát narazilo do bariér, než se zastavilo. Trasa kolize pokrývala desítky metrů a úřady stále zkoumají přesné okolnosti i rychlost, s jakou k incidentu došlo.
Pro tým Mercedes i fanoušky je uklidňující, že nehoda neohrozí Antonelliho účast na testech ani jeho roli v týmu pro nadcházející sezonu. Rychlá reakce jezdce i policie a důraz na bezpečnost zajistily, že z incidentu vyšel bez následků.
Pro Antonelliho a Mercedes tak nehoda zůstává spíše varováním než krizí. Připomíná, že i mimo závodní dráhu jsou jezdci vystaveni rizikům a schopnost zachovat klid a jednat bezpečně je stále zásadní.
