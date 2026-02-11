Audi odhalilo ve F1 nový design bočních panelů svého vozu R26, který okamžitě upoutal pozornost. První snímky z testů v Bahrajnu ukazují výrazné vertikální vstupy a odvážný vzhled bočnic.
Druhý předsezónní test Formule 1 2026 začal dnes v Bahrajnu a navazuje na úvodní shakedown v Barceloně. Týmy měly téměř dva týdny na přípravu a do Sáchiru přijely s řadou vylepšení a upgradů, které mají zlepšit jejich šance v nadcházející sezóně.
Audi okamžitě upoutalo pozornost novým uspořádáním bočních panelů na voze R26 verze B. Úzké vertikální vstupy se výrazně liší od designu představeného v Barceloně a odborníci je označují za jeden z nejvýraznějších vizuálních prvků testů.
Gabriel Bortoleto usedl do kokpitu R26 během středečního rána, zatímco jeho týmový kolega Nico Hülkenberg převzal vůz odpoledne. „Je důležité, abychom nyní získali co nejvíce kilometrů, po méně produktivním začátku v Barceloně,“ uvedl tým v tiskovém prohlášení pro PlanetF1.com.
Nové bočnice připomínají tzv. „zero-pod“ design, který před čtyřmi lety zavedl Mercedes. Tehdy šlo o jednu z nejodvážnějších technických inovací posledních let, ale první rok nové éry ground-effectu pro tým nebyl jednoduchý. Mercedes vyhrál pouze jeden závod – Georg Russell v Brazílii – a během sezóny 2023 design opustil.
Audi očekává, že nový tvar bočnic zlepší aerodynamiku a průtok vzduchu kolem vozu, což zvýší jeho efektivitu na trati. „I přes problémy v Barceloně nyní přesně víme, jakým směrem se chceme ubírat v roce 2026,“ dodal Hülkenberg minulý týden.
Tým Audi nezačal v Barceloně ideálně. Bortoleto měl totiž během úvodního rána technický problém, který ho vyřadil z dalšího testování toho dne. Audi tak během tří povolených dnů absolvovalo jen 240 kol, což bylo méně než u většiny soupeřů. Menší počet kilometrů zaznamenaly pouze týmy Cadillac a Aston Martin.
„Bylo to frustrující, ale každý test nám poskytuje cenné informace. Teď se můžeme plně soustředit na Bahrajn a využít potenciál nové verze vozu,“ řekl Bortoleto. Tým se v Bahrajnu zaměří především na spolehlivost a aerodynamické testy, aby co nejvíce vytěžil z vozu R26.
Verze B vozu R26 představuje první větší upgrade od začátku roku. Změny se netýkají pouze bočních panelů, ale také dalších drobných úprav podvozku a aerodynamiky. Cílem je zvýšit stabilitu v zatáčkách a zlepšit efektivitu při vyšších rychlostech.
Testy v Bahrajnu potrvají několik dní a očekává se, že týmy postupně představí další novinky a aerodynamické upgrady. Audi je nyní pod drobnohledem konkurence, která bude bedlivě sledovat, zda nová verze vozu přinese očekávaný výkonový náskok.
