Lewis Hamilton před startem nové sezony naznačil další změny uvnitř Ferrari, které se týkají jeho nejbližšího pracovního týmu. Britský pilot otevřeně promluvil o probíhajících úpravách a jejich možném dopadu na začátek ročníku 2026.
Lewis Hamilton čelí novým organizačním výzvám ve svém druhém roce u Ferrari. Po dvanácti letech spolupráce s Peterem „Bono“ Bonningtonem v Mercedesu si musel zvyknout na nového závodního inženýra Riccarda Adamiho už v roce 2025.
Spolupráce s Adamim se však nevydařila. Hamilton nezískal žádné pódiové umístění a mezi nimi docházelo k napětí i během běžných momentů, od přestávek po diskuse o propouštění jezdců z jiných týmů.
Na konci sezóny Ferrari rozhodlo, že Adami přejde do jiné role uvnitř týmu. „Rozhodnutí bylo těžké, ale situace byla taková, že oddělení bylo nevyhnutelné,“ uvedl zdroj z Maranella pro PlanetF1.com.
Hamilton pak začal spolupracovat s Carlem Santim, zkušeným inženýrem, který dříve pracoval s Kimim Räikkönenem během jeho druhého působení ve Ferrari. Santi má přinést stabilitu a technické vedení během testů a začátku sezóny 2026.
Jenže ani Santi u Hamiltona nezůstane dlouho. Brit během testů v Bahrajnu uvedl, že Santi bude jeho závodním inženýrem jen na „několik závodů“, než ho nahradí někdo jiný.
„Je to komplikované, protože řešení je krátkodobé a já se budu muset znovu učit spolupracovat s někým novým,“ přiznal Hamilton médiím.
Situace ukazuje, že Ferrari stále hledá optimální složení svého týmu kolem sedminásobného mistra světa. Časté změny mohou ovlivnit kontinuitu a strategii během závodních víkendů.
Hamilton ale zůstává realistický a věří, že tým udělá vše pro to, aby byla přechodná fáze co nejplynulejší. „Udělám, co bude v mých silách, abychom byli připraveni,“ dodal.
Celkově se očekává, že stabilní spolupráce s novým závodním inženýrem bude klíčová pro Hamiltonův úspěch v sezoně 2026 a pro jeho snahu vrátit se mezi nejlepší jezdce F1.
Lewis Hamilton upozornil, že časté změny v klíčových pozicích týmu mohou mít negativní dopad na jeho výkony. Podle něj je složité, když se naruší spolupráce s lidmi, se kterými si jezdec postupně vybudoval důvěru, ale zároveň dodává, že jde o situaci, se kterou se musí naučit pracovat.
Zároveň se objevují spekulace o tom, kdo by se mohl stát jeho novým závodním inženýrem. Některé zdroje zmiňují Cedrica Michel-Grosjeana, bývalého vedoucího inženýra McLarenu, jenž spolupracoval s Oscarem Piastrim. Spekulace zesílily poté, co minulý měsíc reagoval na příspěvek šéfa Ferrari Freda Vasseura na LinkedIn.
Analytici upozorňují, že pro Hamiltona bude v sezoně 2026 zásadní stabilní zázemí, zejména kvůli novým technickým pravidlům a vývoji nových vozů. Časté změny na pozici závodního inženýra mohou zpomalit ladění vozu i rozhodování během závodních víkendů.
Hamilton však zůstává realistický a věří, že tým zvládne přechodné období bez větších problémů. Zdůraznil, že se soustředí především na vlastní práci a udělá maximum pro to, aby byl na novou sezonu co nejlépe připraven.
Lewis Hamilton před startem nové sezony naznačil další změny uvnitř Ferrari, které se týkají jeho nejbližšího pracovního týmu. Britský pilot otevřeně promluvil o probíhajících úpravách a jejich možném dopadu na začátek ročníku 2026.
Audi odhalilo ve F1 nový design bočních panelů svého vozu R26, který okamžitě upoutal pozornost. První snímky z testů v Bahrajnu ukazují výrazné vertikální vstupy a odvážný vzhled bočnic.
James Vowles řekl, že nový motor Mercedesu funguje v rámci pravidel. Dodal, že Formule 1 by měla zůstat soutěží, kde rozhoduje technická kvalita.
Fernando Alonso se vyjádřil k nové generaci pravidel pro sezonu 2026 a naznačil, že změny mohou výrazně ovlivnit samotný pocit z jízdy.
Williams vyjel v Bahrajnu s monopostem FW48 v oficiálních barvách pro sezonu 2026 během filmovacího dne, aby nasbíral první kilometry na trati. Tým tak získal poslední příležitost otestovat vůz před středečním startem oficiálních předsezónních testů.
Kimi Antonelli se v San Marinu stal účastníkem autonehody, a to jen pár dnů před testy v Bahrajnu. Pilot vyvázl bez zranění, i když jeho vůz utrpěl značné poškození.
Cadillac představil barvy svého vozu pro sezonu 2026 během Super Bowlu a okamžitě vzbudil pozornost fanoušků svým netradičním designem. Reakce byly smíšené, někteří chválili originalitu, jiní očekávali výraznější barevné prvky.
Během většiny své úspěšné kariéry ve Formuli 1 soupeřil Fernando Alonso s vozy navrženými Adrianem Neweym. Teď si však může poprvé užít spolupráci a radost z toho, že konečně stojí na stejné straně.
Britský tým představil v Saúdské Arábii své zeleně laděné zbarvení pro sezónu 2026, a to na výstavním voze ještě před zahájením předsezónních testů Formule 1 v Bahrajnu.
McLaren představil svůj nový monopost MCL40 pro sezónu 2026, s nímž chce udržet vítěznou formu a opět se prosadit mezi nejlepšími týmy v poli.
Cadillac ve Formuli 1 už absolvoval několik testů, oficiálně však svůj debut odstartoval až během nedělního Super Bowlu a na známém Times Square.
Šéf týmu Mercedes Toto Wolff se vyjádřil k rostoucím očekáváním kolem George Russella a připomněl, že je vždy lepší zůstat opatrný.