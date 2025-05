Red Bull nabral nový dech: Horner si pochvaluje upgrady

Šéf Red Bullu Christian Horner neskrýval spokojenost s vítězstvím Maxe Verstappena v Grand Prix Emilia-Romagna. Podle něj šlo o triumf na základě čistého výkonu, nikoliv štěstí či strategie soupeřů. McLaren tentokrát neměl odpověď na tempo obhájce titulu a vylepšený vůz RB21 ukázal svůj skutečný potenciál.

„Absolutně, byl to výkon založený na zásluhách. Skvělé vystoupení Maxe i celého týmu. Auto bylo rychlé, degradace pneumatik výborná,“ pochválil Horner v rozhovoru pro Viaplay. „Ten manévr v první zatáčce, wow. To bylo velmi sebevědomé. Zastávky v boxech byly bezchybné. Tým odvedl obrovský kus práce, na Yukim, Verstappenově týmovém kolegovi, dělali přes noc. Dnes to byl výjimečný výkon Maxe a všech z týmu.“

Zatímco ke konci závodu mohl pořadím ještě zamíchat výjezd Safety Caru po odstoupení Kimiho Antonelliho, Horner zůstával klidný a sebevědomý. Podle něj měl Red Bull situaci pod kontrolou.

„Jo, byli jsme v pohodě. Měli jsme rychlost a Maxovi jsme tento víkend našli nastavení, které mu umožnilo cítit se ve voze opravdu jistě. A bylo vidět, že má všechno plně pod kontrolou,“ zdůraznil šéf stáje.

Výsledek podle Hornera potvrzuje, že vývojový program Red Bullu nabírá správný směr. „Rozhodně. Přivezli jsme sem několik nových dílů a to bylo opravdu důležité. Byl to skvělý týmový výkon. Jsem na všechny velmi hrdý,“ uzavřel Horner.