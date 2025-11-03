Red Bull a nečekaný vzestup: Co se změnilo a jak podstaný je Max Verstappen?

Paul Monaghan z Red Bullu upozornil, že poslední zlepšení týmu nejsou výsledkem jen jednotlivých technických novinek na voze RB21.
Red Bull si v závěru sezóny 2025 užívá výrazný vzestup díky stabilnějšímu a vyváženějšímu vozu RB21, což se odráží v několika vítězstvích a obnovené naději Maxe Verstappena na titul. Přesto hlavní inženýr Paul Monaghan zdůrazňuje, že úspěch týmu není výsledkem jediné změny či inovace, ale souhrou mnoha faktorů.
„Myslím, že se na to skládá mnoho věcí. Nechci odporovat Maxovi, nevím přesně, co řekl,“ uvedl Monaghan během Grand Prix Mexika. „Do práce se zapojili všichni od prvních závodů sezóny, abychom měli lepší auto.“
Podle Monaghana tým musel projít několika kroky, než skutečně našel správnou rovnováhu vozu, aniž by se musel spoléhat jen na extrémní snižování přítlaku. „Kombinace různých faktorů nám přinesla lepší auto, ale nelze říct, že je to jen jedna věc. Není to jen pár nastavení, nebo tvar karoserie. Stalo se mnoho věcí ve správném pořadí.“
Red Bull si v závěru sezóny 2025 udržuje stabilní formu, což dokázal například na Silverstonu, kde se specifikovaným zadním křídlem s nízkým přítlakem pro Monzu získal pole position. „Jak chcete hodnotit Silverstone oproti Monze? Auto se trochu zlepšilo a na Monze jsme měli štěstí, že bylo sucho,“ uvedl Paul Monaghan, inženýr Red Bullu.
Tým většinu závodních víkendů přicházel s různými úpravami RB21, což je výrazný kontrast k McLarenu, jehož MCL39 zůstal od léta prakticky beze změn. Monaghan však neočekává žádné zásadní změny do konce sezóny. „Nikdy neříkej nikdy, ale od teď půjde spíš o malé úpravy, pokud vůbec,“ dodal.
Tento přístup potvrzují i nedávné komentáře poradce Red Bullu Helmuta Marka, který uvedl, že tým má stále něco v rukávu, ale termín není znám.
Monaghan zároveň vyzdvihl zlepšení nastavení vozu. „Setup se vyvíjí spolu s autem a je nyní snazší ho rychle optimalizovat. Pokud se vrátíte k prvním závodům, nemohli jsme auto nastavit tak, jak dnes,“ vysvětlil.
Podle něj se klíčovým ukázalo postupné zdokonalování vozu a jeho možnosti nastavení. „Tyto vozy jsou nesmírně složité a aerodynamicky citlivé, takže jakákoli chyba je okamžitě patrná. Všechno musí přesně sedět, a když to funguje, vidíme výkon, který dnes předvádíme.“
Monaghan vyzdvihl také roli Maxe Verstappena. „Max byl vždy přesvědčený, že tým je v tom, a přispěl, jak jen mohl, aby nás z toho dostal. Je to mimořádný jezdec, který dokáže tým stmelit. Není jediným faktorem, ale jeho role je klíčová.“
RB21 se tak v závěru sezóny ukazuje jako vyrovnaný a stabilní vůz, schopný konkurovat v každém závodě a maximálně využít Verstappenův talent. Tým se nyní soustředí na doladění detailů a přípravu na závěrečné závody sezóny s cílem udržet vytrvalou formu a sbírat další body do šampionátu.
