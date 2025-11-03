Max Verstappen a Ollie Bearman si mohou před Brazílií oddechnout

Max Verstappen z Red Bullu a Oliver Bearman z Haasu vstupují do víkendu v Brazílii s větším klidem, protože jim již nehrozí zákaz startu.
Max Verstappen z Red Bullu a Oliver Bearman z Haasu si mohou výrazně oddychnout, protože se jim snížil počet trestných bodů u FIA. Oba tak unikli hrozbě automatického zákazu startu před nadcházející Grand Prix Brazílie. Během sezóny 2025 se oba piloti ocitli nebezpečně blízko limitu, který by je vyřadil ze závodů, a dlouho patřili mezi nejtrestanější jezdce na startovním roštu.
Podle pravidel Formule 1 hrozí jezdcům automatický zákaz startu na jeden závod, pokud během dvanácti měsíců nasbírají dvanáct trestných bodů na své superlicenci. Prvním jezdcem, kterého tento systém postihl, byl v loňské sezoně Kevin Magnussen, Bearmanův předchůdce v týmu Haas.
Čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen se po kolizi s Georgem Russellem na Velké ceně Španělska v červnu ocitl pouhý jeden bod od zákazu startu. „Byl to moment, který mě přinutil jezdit v dalších závodech mnohem opatrněji,“ přiznal Verstappen. Po udělení tří bodů za incident měl na kontě celkem jedenáct, což ho donutilo zvolit umírněnější přístup při následujících závodech v Kanadě a Rakousku.
K Verstappenově úlevě byly dva body za kolizi s Landem Norrisem z loňské Velké ceny Rakouska odečteny, protože uplynulo 12 měsíců od incidentu. Stejně tak mu vypršely i další dva body z Mexika, kde loni dostal trest za podobný souboj s Norrisem. „Je to obrovská úleva. Teď se můžu konečně soustředit jen na výkon,“ uvedl pilot Red Bullu.
Dalším pozitivním momentem bylo letošní výročí Verstappenova památného vítězství v Interlagosu z roku 2024, kdy triumfoval v dešti z 17. pozice. Právě jeden trestný bod z tehdejšího sprintu za porušení pravidel virtuálního safety caru mu mezitím také vypršel. Nizozemec má nyní na kontě šest bodů, což ho drží v bezpečné vzdálenosti od hrozby zákazu startu.
Podobně si může oddychnout i Oliver Bearman. Po kolizi s Carlosem Sainzem na zářijové Velké ceně Itálie se ocitl na hraně s deseti body, avšak díky vypršení dvou starších trestů z loňského závodu v Brazílii mu aktuálně zůstává osm bodů, tedy čtyři od limitu pro stopku.
Mladý Brit však stále zůstává v rizikové zóně. Čtyři body letos nasbíral při nehodě v boxové uličce během červené vlajky na domácí Velké ceně Velké Británie, další dva přidal v Monaku, kde předjížděl Sainze během přerušeného tréninku.
Navzdory disciplinárním potížím ale Bearman dokázal zazářit. Čtvrtým místem v Mexiku vyrovnal nejlepší výsledek Haasu v historii Formule 1. Oba jezdci tak nyní mohou závodit s menším tlakem ohledně trestných bodů a plně se soustředit na výkon v závěrečných podnicích sezony.
