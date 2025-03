Red Bull a jeho šachová partie s jezdci: Kdo bude další obětí?

Red Bull je známý svou nekompromisní politikou vůči jezdcům a častými změnami už během sezóny. S dalším možným přeskupením na obzoru stojí za to připomenout si, jak podobné kroky v minulosti ovlivnily tým i samotné závodníky.

Red Bull je proslulý svou nekompromisní strategií při výběru jezdců a není neobvyklé, že v průběhu sezóny sáhne k výměně ve své sestavě. Nyní se zdá, že se historie opakuje – po pouhých dvou závodech sezóny 2025 se hovoří o tom, že Liam Lawson by mohl být nahrazen Júkim Cunodou. Ačkoli se to může zdát jako tvrdý zásah, není to pro rakouský tým nic nového.

Již od svého vstupu do F1 v roce 2005 Red Bull několikrát přeskupil jezdeckou sestavu kvůli výkonu, a to jak ve svém hlavním týmu, tak v sesterském Toro Rosso (nyní RB). Někdy se tento tah ukázal jako mistrovský tah, jindy však přinesl více otázek než odpovědí. Výrazným příkladem je třeba sezóna 2016, kdy Daniila Kvjata nahradil Max Verstappen. Mladý Nizozemec okamžitě vyhrál svůj první závod za Red Bull a stal se základem budoucí dominance týmu.

Ne všechny změny však měly takový dopad. Případ Pierre Gasly vs. Alex Albon v roce 2019 ukázal, že výměna jezdců nemusí vždy přinést okamžitý úspěch. Gasly měl problém držet krok s Verstappenem, ale Albon na tom nebyl o moc lépe a nakonec i on o místo přišel. Podobný osud potkal v roce 2023 Nycka de Vriese, který vydržel jen deset závodů, než byl nahrazen Danielem Ricciardem.

Red Bull často sází na mladé talenty ze své akademie, ale pokud se rychle neprokážou, bez váhání je vymění. To byl případ Jaimeho Alguersuariho a Sébastiena Buemiho v Toro Rosso, kteří sice dostali více času, ale nikdy nezískali šanci v hlavním týmu. I přesto, že Alguersuari patřil mezi nejmladší debutanty v historii F1, jeho kariéra ve Formuli 1 skončila brzy a nakonec se vydal jinou cestou.

Pokud se tedy Red Bull skutečně rozhodne po pouhých dvou závodech stáhnout Lawsona ve prospěch Cunody, bude to jen dalším potvrzením jejich nemilosrdného přístupu. Otázkou zůstává, zda je to dlouhodobě udržitelná strategie. Přestože tým díky této metodě objevil hvězdy jako Vettel nebo Verstappen, některé unáhlené změny vedly k destabilizaci a hledání náhradního řešení, píše Autospport.

Zda bude aktuální spekulovaná výměna přínosem, nebo jen dalším chaotickým přesunem v historii Red Bullu, ukáže až čas. Jedno je ale jisté – u tohoto týmu nemůže mít žádný jezdec jistotu, že ve svém kokpitu setrvá až do konce sezóny.