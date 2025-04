Ralf Schumacher tvrdě kritizuje Red Bull: Momentálně nemají jasného lídra

Red Bull se nachází v těžkém období, přestože tým disponuje neuvěřitelným talentem v podobě Maxe Verstappena. Čtyřnásobný mistr světa svými schopnostmi dokáže vytěžit maximum z nestabilní RB21, díky čemuž se tým nachází na třetí pozici v Poháru konstruktérů, i když auto na to evidentně nemá. Tento stav není zcela nový, protože od odchodu Adriana Neweyho a Jonathana Wheatleyho došlo k výraznému negativnímu dopadu na výkon týmu a Pierre Wache zatím nenašel správný směr.

Verstappen stále bojuje o titul a nachází se na druhém místě se ztrátou osmi bodů na Landa Norrise, ale pokud nedojde k zásadní změně, bude mít velmi těžkou úlohu v boji s hvězdou McLarenu. I přes tuto těžkou situaci se Red Bull rozhodl snížit postavení Liama Lawsona a nahradit ho Yukim Tsunodou, což se nelíbí ani Verstappenovi.

Ralf Schumacher, bývalý pilot F1, se otevřeně vyjádřil proti krokům Red Bull, přičemž jeho kritika míří hlavně na Helmut Marko, poradce týmu, který podle něj příliš tlačí na mladé talenty. "Marko často hraje nešťastnou roli. Na jednu stranu podporuje mladé jezdce, ale na druhou stranu po nich vyžaduje příliš mnoho. Dva závody vedle Verstappena nejsou dost na to, aby si pilot mohl zvyknout," komentoval Schumacher snížení postavení Lawsona, informuje Marca.

Ralf tvrdí, že se Red Bull momentálně nachází v chaosu a nemá jasného lídra, což vede k tomu, že tým se snaží řešit problémy, jak přicházejí. Zmínil, že zakladatel Red Bullu, Dietrich Mateschitz, by s aktuálním stavem určitě nebyl spokojen. Na závěr dodal, že pokud by v týmu nebyl Verstappen, Red Bull by se potápěl do průměrnosti, protože právě jeho výjimečné schopnosti umožňují týmu dosahovat výsledků, které by jinak nebyly možné.