Audi překvapilo paddock oznámením o odchodu Jonathana Wheatleyho z pozice šéfa týmu. Zkušený manažer končí pouhý rok po nástupu.
Poslední dny se spekulovalo nad odchodem Jonathana Wheatleyho z pozice šéfa týmu Audi, a to pouhý rok poté, co převzal vedení bývalého Sauberu během jeho přeměny na tovární tým Audi ve Formuli 1. „Z osobních důvodů Jonathan Wheatley okamžitě opouští tým. Děkujeme mu za jeho přínos a přejeme mnoho úspěchů do budoucna,“ uvedla automobilka v oficiálním prohlášení.
Wheatley do týmu přišel po dlouhém působení u Red Bullu, kde zastával funkci sportovního ředitele, ale jeho další kariérní růst byl omezen stabilní pozicí Christiana Hornera ve vedení stáje. Přestup do Audi mu otevřel cestu k roli šéfa týmu a možnosti budovat tým podle vlastních představ. Během svého krátkého působení stál u postupného zlepšení výkonnosti a byl i u historicky prvního pódia Nica Hülkenberga, což naznačilo, že projekt Audi má solidní základy.
Automobilka zároveň oznámila, že vedení týmu převezme dosavadní šéf projektu F1 Mattia Binotto, který se tak stane šéfem týmu. „Mattia od začátku stojí za transformací týmu a přípravou Audi na vstup do Formule 1 jako výrobce šasi i pohonných jednotek,“ uvádí oficiální stanovisko. Audi dodává, že organizační struktura se bude dále vyvíjet podle potřeb šampionátu, přičemž dlouhodobým cílem zůstává boj o titul mistra světa do roku 2030.
Jonathan Wheatley má v paddocku vysoké renomé a jeho zkušenosti jsou u týmů a odborníků velmi ceněné. Jeho jméno se objevuje v souvislosti s možným přesunem k Aston Martinu, přičemž Adrian Newey by jej rád viděl ve svém týmu.
Formální nabídka zatím nebyla učiněna, ale návrat do Velké Británie by pro Wheatleyho mohl být atraktivní z osobních důvodů, například kvůli rodině a životnímu zázemí. Jeho odchod z Audi přichází v době, kdy tým stabilně boduje a posouvá se ze středu pole.
Wheatley sehrál zásadní roli při utváření identity Audi ve Formuli 1. Díky jeho vedení tým rychle postupoval vpřed a spojení jeho zkušeností z Red Bullu s řízením transformace bylo považováno za klíčový faktor pro budoucí úspěchy automobilky.
Audi potvrdilo, že nový šéf týmu bude Mattia Binotto, který dosud vedl transformaci týmu a přípravu na vstup do F1 jako výrobce šasi a pohonných jednotek. Automobilka zdůraznila, že i přes odchod Wheatleyho tým bude pokračovat s plnou podporou AUDI AG a bude usilovat o dlouhodobé cíle, včetně boje o šampionát do roku 2030.
Analytici varují, že změny ve vedení mohou ohrozit stabilitu týmu, zároveň však otevírají prostor pro nový impulz a čerstvé nápady. Přechod Mattii Binotta do role šéfa týmu bude klíčový pro zachování směru projektu a kontinuitu v rychle se vyvíjejícím prostředí Formule 1.
Spekulace o Wheatleyho budoucnosti se točí především kolem Aston Martinu. Zkušenosti z Red Bullu i Audi by z něj činily cenného člena britského týmu a mohly by mu nabídnout nové profesní výzvy.
Lawrence Stroll vydal prohlášení krátce po odchodu Jonathana Wheatleyho z týmu Audi, ve kterém vyjádřil podporu Adrianovi Neweymu. Budoucnost Wheatleyho je tak v tuto chvíli nejasná.
Audi překvapilo paddock oznámením o odchodu Jonathana Wheatleyho z pozice šéfa týmu. Zkušený manažer končí pouhý rok po nástupu.
