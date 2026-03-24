Navzdory silnému začátku v roli šéfa týmu Formule 1 se Jonathan Wheatley rozhodl odejít a otevřel tak otázku, kam povedou jeho další kroky. V paddocku se okamžitě rozběhly spekulace o tom, která stáj či projekt by ho mohl získat.
Odchod Jonathan Wheatley z projektu Audi ve Formuli 1 přišel krátce poté, co převzal vedení týmu vzniklého transformací stáje Sauber, a v paddocku způsobil velké překvapení. Navenek přitom vše působilo stabilně a projekt se zdál být na dobré cestě.
Wheatley, který dříve dlouhá léta působil jako sportovní ředitel Red Bull Racing, nastoupil do čela týmu na začátku roku 2025. Po letech práce ve stínu šéfa stáje Christian Horner tak konečně dostal šanci vést vlastní tým.
V sídle v Hinwilu však nevznikla běžná struktura s jedním jasným lídrem. Vedení bylo rozděleno mezi Wheatleyho a bývalého šéfa Ferrari Mattia Binotta, který měl na starosti technickou i provozní část a silnou pozici uvnitř koncernu.
Na trati ale spolupráce zpočátku přinášela výsledky. Sauber se postupně zlepšoval, opustil poslední příčky a ke konci sezony pravidelně bodoval. Vrcholem byl překvapivý pódiový výsledek Nico Hülkenberg na Silverstonu, který potvrdil rostoucí formu týmu.
Před pár dny však přišel zásadní zlom. Tým už funguje jako plnohodnotná tovární stáj Audi s vlastním motorem a očekávání výrazně vzrostla. Každý výsledek je nyní posuzován podle ambicí velké automobilky, která chce v budoucnu bojovat o špičku.
První dva závody sezony pro tým Audi na trati nevypadal špatně. Vůz se pohyboval ve středu pole a první body v Austrálii získal Gabriel Bortoleto, přestože tým stále trápily problémy se spolehlivostí. Překvapivé však bylo, že hlavní komplikace nepřišly z garáže, ale z vedení týmu.
Podle informací z paddocku panovalo mezi Jonathanem Wheatleym a Mattia Binottem napětí ohledně řízení stáje a dlouhodobé strategie. Binotto měl navíc blízké vztahy s generálním ředitelem Audi Gernot Dollner, což mu dávalo silnou pozici uvnitř organizace.
Wheatley si postupně uvědomoval, že jeho vliv je omezený. Sdílené vedení, odlišné manažerské styly a tlak z centrály vytvořily prostředí, kde bylo obtížné dlouhodobě fungovat.
Napětí v týmu ještě zvýšil zájem konkurence. O zkušeného Brita se údajně zajímal Aston Martin, kde působí legendární konstruktér Adrian Newey, s nímž Wheatley dříve úspěšně spolupracoval u Red Bull Racing.
Spekulace sílily a brzy se situace dostala i na nejvyšší úroveň Audi. Wheatley nakonec požádal o smírné ukončení spolupráce, což vedlo k jeho okamžitému odchodu a návratu Binotta do čela týmu.
Krátce poté vydal prohlášení majitel Aston Martinu Lawrence Stroll, který potvrdil důvěru v Neweyho a popřel zásadní změny ve vedení. Zároveň zdůraznil, že tým funguje bez klasické role šéfa stáje, aniž by zmínil Wheatleyho.
I přesto spekulace neutichly. Podle insiderů Wheatley zatím žádnou novou smlouvu nepodepsal a může být vázán placeným volnem, tedy povinnou pauzou před nástupem k jinému týmu.
Vedle Aston Martinu se objevují i další možnosti. Zájem údajně projevil i Alpine vedené Flavio Briatore, i když není jasné, zda francouzský tým opravdu hledá nového šéfa.
Projekt Audi tak čelí otázkám ohledně stability vedení. Wheatley je jen dalším z řady vysokých manažerů, kteří tým opustili, po odchodu bývalého šéfa McLarenu Andreas Seidl.
Pokud by se Wheatley nakonec přesunul k Aston Martinu, mohlo by dojít k opětovnému spojení klíčových osobností z éry dominance Red Bullu. Pro Strolla by taková kombinace zkušeností a úspěchů představovala velmi lákavou cestu k boji o titul.
Bývalý jezdec F1 a komentátor Jolyon Palmer je přesvědčen, že jednání mezi Maxe Verstappenem a šéfem Mercedesu Toto Wolffem jsou nevyhnutelná.
Stáj Haas F1 Team odhalila speciální zbarvení inspirované ikonickým monstrem Godzilla pro nadcházející víkend. Jednorázový design nasadí při Japanese Grand Prix na okruhu Suzuka Circuit.
Oscar Piastri doufá, že McLaren brzy nasadí vylepšení, která by mohla zlepšit tempo týmu po nenápadném startu sezóny 2026.
Mario Andretti naznačil, že začátek sezóny není pro Cadillac ani jeho jezdce jednoduchý. Podle něj však jde o přirozenou součást debutového roku, kdy se tým i piloti postupně dostávají do tempa.
Max Verstappen už dlouho toužil projet se po legendární Nordschleife, ještě před závody v GT3. Helmut Marko mu to však zakázal.
Italský jezdec Kimi Antonelli přiznal, že by ho lákalo vyzkoušet si závodění po boku Maxe Verstappena. Oba sdílí vášeň pro GT vozy a mladý pilot nevylučuje možnost společného startu v budoucnu.
Dominantní vítězství týmu Maxe Verstappena v závodě NLS2 na Nürburgringu bylo po závodě anulováno. Důvodem byla dodatečná diskvalifikace po technické kontrole.
Lawrence Stroll vydal prohlášení krátce po odchodu Jonathana Wheatleyho z týmu Audi, ve kterém vyjádřil podporu Adrianovi Neweymu. Budoucnost Wheatleyho je tak v tuto chvíli nejasná.
Audi překvapilo paddock oznámením o odchodu Jonathana Wheatleyho z pozice šéfa týmu. Zkušený manažer končí pouhý rok po nástupu.
Pierre Gasly potvrdil v Číně, že Alpine má potenciál posunout své výkony na vyšší úroveň. Výsledek mu dodal sebevědomí do dalších závodů sezóny.
Max Verstappen se v sobotu představí v závodě NLS2 na legendárním okruhu Nordschleife. Pro Nizozemce je to první příležitost vyzkoušet nový Mercedes-AMG GT3 v ostrém závodním tempu.