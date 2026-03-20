Lawrence Stroll vydal mimořádné prohlášení: Adrianovi Neweymu vyjádřil podporu

Lawrence Stroll vydal prohlášení krátce po odchodu Jonathana Wheatleyho z týmu Audi, ve kterém vyjádřil podporu Adrianovi Neweymu. Budoucnost Wheatleyho je tak v tuto chvíli nejasná.
Aston Martin se ocitl ve středu spekulací poté, co Jonathan Wheatley opustil vedení týmu Audi. Podle dostupných informací by se mohl připojit právě k týmu Lawrence Strolla, přesto Aston Martin potvrzuje, že Adrian Newey nadále zůstává hlavou technického vedení.
Wheatleyho odchod z Audi byl potvrzen s okamžitou platností, což vyvolalo otázky ohledně jeho dalšího působení ve Formuli 1. Aston Martin však zatím neoznámil jeho nástup, ani nepotvrdil, že by měl nahradit Neweyho, přesto možnost příchodu nezavrhl.
„S ohledem na současné spekulace kolem role Adriana Neweyho v našem týmu bych chtěl využít této příležitosti k vyjasnění situace,“ uvedl Stroll v prohlášení. Jeho tým byl podle něj v posledních dnech zahlcen dezinformacemi a fámami.
Stroll zdůraznil význam Neweyho pro Aston Martin: „Jako výkonný předseda a hlavní akcionář chci potvrdit, že Adrian je mým partnerem a důležitým akcionářem. Je naším Managing Technical Partnerem a máme skutečné partnerství založené na společné vizi úspěchu společnosti.“
Podle Strolla Aston Martin úmyslně neaplikuje tradiční model role šéfa týmu. „Děláme věci jinak. Adrian se soustředí na strategické a technické vedení, v němž vyniká, a je podporován zkušeným Senior Leadership Teamem, který zajišťuje, že všechny aspekty chodu týmu fungují jak na kampusu, tak při závodech.“
Aston Martin se odmítá vyjadřovat k spekulacím o možném příchodu dalších manažerů. „Jsme často kontaktováni zkušenými vedoucími z jiných týmů, kteří by se chtěli připojit k Aston Martin Aramco, ale nekomentujeme drby a spekulace,“ uvedl tým.
Podle dostupných informací je Jonathan Wheatley považován Adrianem Neweym za hlavního kandidáta, který by mohl převzít roli, již nyní zastává legendární konstruktér.
Formální nabídka Wheatleymu zatím předložena nebyla, ale britský inženýr by mohl být otevřen návratu do Velké Británie, zejména kvůli osobním důvodům, které by přesun usnadnily.
Odchod Wheatleyho z Audi navíc pravděpodobně oslabil jeho vyjednávací pozici. „S jeho odchodem se možnost okamžitého přesunu na novou pozici výrazně snížila, bez ohledu na zájem Strolla a Neweyho,“ upozorňují zdroje PlanetF1.com.
Je velmi pravděpodobné, že Wheatley bude muset nejprve absolvovat placené volno, než se připojí k novému týmu. Mezitím Newey zůstává ve vedoucí roli a pokračuje ve vyhledávání dlouhodobého nástupce, aby zajistil stabilitu Aston Martinu v nadcházející sezóně Formule 1.
Spekulace o možném přesunu šéfa týmu Audi Jonathan Wheatley do čela Aston Martin rozvířily paddock, přesto oficiální potvrzení zatím nepadlo.
Aston Martin hledá nového šéfa týmu, který bude spolupracovat s Adrianem Neweyem a posílí strategické i technické vedení stáje.
