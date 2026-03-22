Mario Andretti naznačil, že začátek sezóny není pro Cadillac ani jeho jezdce jednoduchý. Podle něj však jde o přirozenou součást debutového roku, kdy se tým i piloti postupně dostávají do tempa.
Legendární šampion Formule 1 z roku 1978 Mario Andretti, který nyní působí v představenstvu nového týmu Cadillac F1, otevřeně komentoval začátek debutové sezóny týmu a výzvy, kterým čelí jeho jezdci Valtteri Bottas a Sergio Pérez. Podle Andrettiho oba piloti po roční pauze ještě nejsou zcela v optimální formě a postupně se adaptují na nový vůz a technické balíčky, které tým letos představuje.
Americký tým Cadillac vstoupil do Formule 1 v roce 2026 jako jedenáctý na startovním roštu a vsadil na zkušenou dvojici jezdců s předchozími angažmá u Red Bullu a Mercedesu. Valtteri Bottas po ztrátě svého místa u Sauberu strávil rok 2025 jako rezervní jezdec v Mercedesu, zatímco Sergio Pérez celou sezónu vynechal a letos se vrátil zpět do šampionátu.
Během rozhovoru pro podcast Drive to Wynn Andretti zdůraznil, že jeho hlavním cílem je získat zpětnou vazbu přímo od jezdců. „Chci slyšet od jezdců, a o tom to opravdu je,“ řekl.
Legendární Američan přiznal, že oba jezdci jsou po roční pauze zatím opatrní. „Abych byl upřímný, myslím, že jsou oba trochu mimo formu. Oba strávili mimo kokpit alespoň jednu sezónu. „S novým vozem a všemi změnami jsou zatím opatrní, aby se dostali do tempa, aniž by týmu přidělali další potíže,“ vysvětlil.
Andretti také upozornil na aktuální technické výzvy Cadillacu. „Zpočátku slyším od obou, že nám chybí přítlak, zejména stabilita zadní části vozu. To je něco, co stále řešíme,“ dodal.
Kromě aerodynamiky je podle něj klíčové zvládnout i správné využití hybridního pohonného systému. „Druhá věc je plně pochopit, jak využít jednotku a její výkon, jak spravovat nabití baterie a všechny tyto věci,“ uvedl.
Andretti zdůraznil, že problémy Cadillacu nejsou výjimečné. „Nejsme jediní, kdo má tento problém. Kromě Mercedesu a Ferrari se zdá, že ostatní týmy hluboce hledají, jak co nejlépe maximalizovat svůj potenciál,“ dodal.
Budoucnost sezóny podle něj slibuje zajímavý vývoj. „Bude zajímavé sledovat, kdo se s tím vším dokáže opravdu poprat a zvládnout to,“ poznamenal.
Jako bývalý závodník Andretti ocenil náročnost adaptace na nové vozy. „Jako jezdec, abyste dokázali z vozu vyždímat maximum, musíte se znovu naučit používat plyn a všechny ostatní prvky. Nejsem si jistý, že je momentálně závidím, jsem rád, že jsem na tribuně,“ přiznal.
V současnosti tým Cadillac drží desátou příčku v Poháru konstruktérů, přičemž před Cadillacem je ještě mnoho prostoru pro zlepšení a postupný růst konkurenceschopnosti.
Mario Andretti naznačil, že začátek sezóny není pro Cadillac ani jeho jezdce jednoduchý. Podle něj však jde o přirozenou součást debutového roku, kdy se tým i piloti postupně dostávají do tempa.
