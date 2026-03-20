Pierre Gasly potvrdil v Číně, že Alpine má potenciál posunout své výkony na vyšší úroveň. Výsledek mu dodal sebevědomí do dalších závodů sezóny.
Pierre Gasly a tým Alpine vstoupili do sezóny 2026 s novou dávkou optimismu. Po náročném roce 2025, kdy tým skončil na chvostu startovního pole, se v Enstone rozhodli pro zásadní restart. Přechod na pohonné jednotky Mercedes a intenzivní práce na letošním monopostu už od začátku minulého roku začínají přinášet výsledky.
Gasly si je vědom, že potenciál týmu je nyní výrazně vyšší než v předchozí sezoně. „Cítím, že máme auto, se kterým můžeme soupeřit s McLarenem, Ferrari i Red Bullem,“ uvedl francouzský pilot médiím, jak informuje Motorsprot.com. „Je to povzbudivé pro celý tým a potvrzuje, že tvrdá práce během zimy nese ovoce.“
Úvod sezóny v Melbourne naznačil první zlepšení. Gasly těsně porazil Estebana Ocona a získal poslední bod za desáté místo, což ukázalo, že Alpine se vrací do středu pole. Malé detaily, které tým piloval během zimy, začínají přinášet efekt.
Skutečný průlom se projevil o několik týdnů později v Šanghaji. Gasly se kvalifikoval sedmý, překonal Red Bully a ve sprintu sice klesl na 11. místo kvůli nadměrnému opotřebení pneumatik, ale v hlavním závodě zajel šesté místo, což je nejlepší výkon Alpine od Kataru 2024.
„Vidět, že jsme v některých úsecích čtvrtí nejrychlejší, je opravdu povzbudivé,“ komentoval sobotní kvalifikaci Gasly. „Rozdíl před námi je jen několik desetin, takže se musíme soustředit na svou práci a postupně se připojit k balíku před námi.“
Francouz si všiml i nesrovnalostí u Red Bullu. „Jejich tempo je trochu matoucí. V Melbourne byli téměř na úrovni McLarenu, ale my jsme mezitím udělali krok vpřed,“ uvedl Gasly. „Ukazuje to, že máme reálnou šanci držet krok se skupinou bojující o špičku.“
Gasly zároveň varoval před přílišným uspokojením. „Sezóna se bude rychle vyvíjet, vše se bude měnit z kola na kolo. Musíme se pohybovat stejně rychle, pokud ne rychleji než ostatní, abychom zůstali v kontaktu s předními týmy.“
V samotném závodě držel Gasly pátou pozici s náskokem před týmovým kolegou Francem Colapintem, než závod neutralizoval safety car. Po restartu se propadl na šesté místo. „Uvnitř mě, velmi soutěživého, je trochu naštvaný, že jsem nedostal páté místo,“ přiznal francouzský pilot.
Podle Gaslyho výkon v Melbourne nereprezentoval skutečnou úroveň Alpine. „Kdybych se tam teď vrátil, věřím, že bych byl v Q3,“ uvedl a zdůraznil, že cílem týmu je postupně se posouvat výš a bojovat o lepší pozice ve šampionátu jezdců.
Francouzský jezdec se nyní soustředí na kontinuální zlepšování. „Máme určité limity vozu, na kterých pracujeme. Tento víkend jsme udělali krok vpřed, ne díky novým dílům, ale díky malým úpravám. Vidíme potenciál a víme, kde můžeme získat další výkon,“ vysvětlil.
Gasly vnímá letošní sezónu jako začátek nové éry Alpine. „Naším cílem je postupně se přiblížit týmům před námi a vytvořit náskok před těmi za námi. Tým tvrdě pracuje a další krok přijde. To samo o sobě je vzrušující,“ uzavřel francouzský jezdec.
