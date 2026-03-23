McLaren bojuje s novými pravidly: Oscar Piastri doufá v zlepšení

Oscar Piastri doufá, že McLaren brzy nasadí vylepšení, která by mohla zlepšit tempo týmu po nenápadném startu sezóny 2026.
McLaren vstoupil do sezóny 2026 jako úřadující dvojnásobný mistr světa, jenže nová technická pravidla výrazně zamíchala silami na startovním roštu. Zatímco Mercedes a Ferrari se s novou érou vyrovnaly velmi rychle, tým z Wokingu stále hledá ideální nastavení a výkon.
Velká cena Číny tento obrázek jen potvrdila. McLaren zde ztrácel především v kvalifikaci, kde nedokázal držet krok s hlavními soupeři na jedno rychlé kolo.
Problémy navíc vyvrcholily ještě před startem závodu. Kvůli potížím s pohonnou jednotkou Mercedes nakonec ani Oscar Piastri, ani Lando Norris do Grand Prix vůbec neodstartovali.
Australský jezdec ale věří, že už při dalším závodě v Suzuce by se situace mohla zlepšit. Zároveň však zůstává nohama na zemi a neočekává, že by McLaren dokázal ztrátu na špičku okamžitě zcela vymazat.
„Doufám, že se dokážeme alespoň trochu přiblížit, ale překvapilo by mě, kdybychom+ dokázali dohnat úplně celou ztrátu,“ přiznal Piastri. Jeho slova vystihují opatrnou naději, která v týmu po nepovedeném čínském víkendu panuje.
McLaren se mezitím snaží lépe porozumět chování zákaznických pohonných jednotek Mercedes, které používá. Už během Velké ceny Austrálie si šéf týmu Andrea Stella stěžoval na nedostatek informací od motorového oddělení HPP, zatímco tovární tým Mercedes dominoval zejména v kvalifikaci.
Oscar Piastri uvedl, že skutečný rozdíl se často odhalí až při detailní analýze dat po jízdě. „Mám pocit, že po každé kvalifikaci si myslím, že jsme motor využili naplno, a pak zpětně zjistíme, že nám unikla část času, o které jsme nevěděli,“ přiznal Australan.
Podle něj se v Číně situace alespoň částečně zlepšila, mimo jiné díky formátu sprintového víkendu. „Myslím, že tentokrát jsme to zvládli lépe… A mít dva kvalifikační pokusy během víkendu hodně pomáhá,“ vysvětlil Piastri.
Přesto zůstává McLaren v nepříjemné pozici mezi špičkou a zbytkem pole. „Ano, potřebujeme udělat poměrně velké kroky, abychom byli konkurenceschopní,“ dodal otevřeně.
S nadsázkou také zavzpomínal na dramatický obrat týmu v roce 2023, kdy rozsáhlý vývojový balík proměnil pomalý vůz v pravidelného kandidáta na pódium. „Doufám, že máme nějaké vylepšení ve stylu 2023,“ vtipkoval.
Realita však podle něj zatím odpovídá aktuálnímu výkonu McLarenu. „Myslím, že tento víkend docela dobře ukázal, kde jsme. Byli jsme tak trochu v šedé zóně jako třetí nejrychlejší… Doufejme, že se nám podaří zkrátit ztrátu.“
Suzuka se tak stává dalším klíčovým testem, který ukáže, zda McLaren dokáže znovu zaútočit na špičku a přiblížit se k Mercedesu a Ferrari, jež zatím jasně udávají tempo.
Piastri i tým si uvědomují, že ke skutečnému posunu vpřed budou potřeba nejen nové díly a nastavení, ale i hlubší pochopení motoru a aerodynamiky vozu. „Každý víkend se učíme víc o tom, jak využít pohonnou jednotku naplno,“ dodal Piastri.
