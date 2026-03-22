Kimi Antonelli sní o společném vytrvalostním závodě s Maxem Verstappenem

Italský jezdec Kimi Antonelli přiznal, že by ho lákalo vyzkoušet si závodění po boku Maxe Verstappena. Oba sdílí vášeň pro GT vozy a mladý pilot nevylučuje možnost společného startu v budoucnu.
Svět vytrvalostních závodů by mohlo v budoucnosti přivítat nečekané duo. Italský pilot Formule 1 Kimi Antonelli totiž otevřeně přiznal, že by si rád vyzkoušel závod po boku nizozemské hvězdy Maxe Verstappena.
„Rád bych s Maxem závodil ve vytrvalostním závodě,“ řekl Antonelli v Šanghaji. „Bylo by to fantastické. Oba sdílíme vášeň pro GT vozy, a u mě to přišlo díky tátovi a jeho GT týmu.“
Rodina Antonelliho má v motorsportu hluboké kořeny. Jeho otec Marco je zkušený závodník s dlouholetou praxí v GT a TCR vozech, což mladému Kimiho umožnilo od dětství poznat svět závodních automobilů.
V roce 2023 Antonelli debutoval v italské GT sérii se svým rodinným týmem AKM Motorsport. Hned první závodní víkend v Misanu dokázal vybojovat pole position a zvítězit, čímž si získal pozornost veřejnosti.
Zájem jezdců F1 o GT a vytrvalostní závody letos roste. Nejvíce pozornosti přitahuje oznámení, že Verstappen letos poprvé pojede 24hodinovku na Nürburgringu s Mercedesem AMG GT3 týmu Winward Racing.
Kimi Antonelli přiznal, že možnost závodit po boku Maxe Verstappena je pro něj velikým lákadlem. „Občas testuji, když mám příležitost, a Max si to také užívá. Bude skvělé sledovat ho během 24hodinového závodu,“ řekl Antonelli.
Mladý Ital letos oslavil své první vítězství ve Formuli 1 na Velké ceně Číny. „V budoucnu bych si opravdu chtěl vyzkoušet závod s ním v endurance závodě. Myslím, že bychom tvořili skvělou dvojici a byla by to nezapomenutelná zkušenost,“ dodal.
Antonelli už dokonce požádal o test na legendárním Nordschleife. „Vytvořili bychom skvělou dvojici a byla by to úžasná zkušenost. Rozhodně jsem o tom přemýšlel a už jsem například požádal o možnost testovat na Nordschleife, protože tuto trať miluji. Rád bych ji vyzkoušel i v reálném voze.“
Max Verstappen, i když v F1 závodí za Red Bull, letos spolupracuje s Mercedesem při sportovních závodech. Po loňském debutu na Nordschleife s Ferrari 296 GT3 usedne letos do Mercedes-AMG GT3 a plánuje dvě účasti na legendárním okruhu, včetně premiérové 24hodinovky od 14. do 17. května.
Tato spolupráce naznačuje, že by se Antonelli a Verstappen mohli v budoucnu objevit ve stejném závodním voze. Verstappen po Antonelliho debutovém vítězství ve Formuli 1 ocenil jeho talent: „Je to skvělé, ale nepřekvapuje mě to. Takový výkon se dal očekávat a rozhodně nebude jeho poslední.“
