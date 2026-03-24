Stáj Haas F1 Team odhalila speciální zbarvení inspirované ikonickým monstrem Godzilla pro nadcházející víkend. Jednorázový design nasadí při Japanese Grand Prix na okruhu Suzuka Circuit.
Stáj Haas F1 Team představila pro Velkou cenu Japonska nové tematické zbarvení inspirované ikonickým monstrem Godzilla, čímž navázala na nedávno oznámenou spolupráci s japonskou filmovou společností Toho. Partnerství, které bude trvat celou sezonu, patří k marketingově nejodvážnějším projektům týmu od jeho vstupu do Formule 1.
Americká stáj tím zároveň posiluje své stále těsnější vazby na Japonsko, jež se začaly prohlubovat s příchodem Toyota jako technického partnera na konci roku 2024. Spolupráce se postupně rozšířila natolik, že od sezony 2026 tým vystupuje pod názvem TGR Haas F1 Team ve spojení s divizí Toyota Gazoo Racing.
Nové zbarvení bylo slavnostně odhaleno v tokijském komplexu Tokyo Midtown Hibiya a na trati se představí už tento víkend na legendárním okruhu Suzuka při Velké ceně Japonska. Haas tak navazuje na tradici jednorázových designů pro japonský závod, po loňském voze s motivem sakur.
Samo zbarvení Godzilla však nepředstavuje zásadní odklon od standardního vzhledu vozu. Nadále dominují tradiční týmové barvy — bílá, černá a červená — doplněné o grafické prvky, které odkazují na slavnou filmovou postavu.
Šéf týmu Ayao Komatsu označil spolupráci s Toho za mimořádnou příležitost. „Je to skutečně jedinečná možnost představit naši značku novému publiku a poprvé se do tohoto projektu zapojily jak TGR Haas F1 Team, tak Toho,“ uvedl Komatsu.
Zdůraznil také symbolický rozměr celého projektu. „Je pro nás ctí přivést do tohoto sportu globální ikonu, jako je Godzilla, a aktivně ji propojit s důležitým rokem pro filmovou franšízu,“ dodal, čímž naznačil, že načasování spolupráce není náhodné.
Komatsu rovněž uvedl, že cílem je propojit fanouškovské komunity obou světů. „Chceme, aby se naše fanouškovské základny spojily a oslavily s námi, protože letos bude spousta příležitostí k zapojení,“ řekl a dodal, že aktivity spojené s partnerstvím budou pokračovat i mimo závodní víkendy.
Nadšení ze spolupráce neskrývá ani japonská společnost Keiji Ota. Ota poukázal na paralely mezi legendárním monstrem a motorsportem: „Godzilla se stala symbolem nezdolné síly a odolnosti, ducha, který hluboce rezonuje s odhodláním týmu TGR Haas F1 Team neustále překonávat překážky.“
Ota zároveň přislíbil divákům nezapomenutelnou podívanou. „V rámci této spolupráce se připravte na to, že Godzilla bude řádit na nejrychlejší scéně světa. Slíbíme, že přineseme bezprecedentní zážitek, který nadchne fanoušky jak Godzilly, tak TGR Haas F1 Teamu po celém světě.“
Spolupráce však nekončí v Japonsku. Významnou roli bude hrát i při Velké ceně USA v Austinu, která se pojede krátce před premiérou filmu Godzilla Minus One.
Haas je přitom druhým týmem, který připravil speciální design pro Suzuku. Před ním minulý týden představila tematické zbarvení i stáj RB Formula One Team.
