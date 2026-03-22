Max Verstappen už dlouho toužil projet se po legendární Nordschleife, ještě před závody v GT3. Helmut Marko mu to však zakázal.
Max Verstappen se znovu objevil na legendární Nordschleife, jeho víkend v „Zeleném pekle“ ale přinesl ostrý obrat emocí. Euforii z dominantní jízdy v závodě GT3 vystřídalo hořké zklamání.
Verstappen, Juncadella a Gounon usedli do vozů Mercedes-AMG GT3 týmu Verstappen Racing při prvním závodě sezóny 2026 Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) a od začátku předváděli suverénní výkon. Verstappen odjel klíčové první a poslední stinty a jejich vůz projel první cílem s náskokem přes minutu, což znamenalo jasné vítězství.
Radost však rychle vystřídalo vystřízlivění. Po závodě se ukázalo, že tým překročil povolený limit pneumatik, když místo šesti sad nasadil sedm, přičemž chyba vznikla už během kvalifikace. Následná diskvalifikace přiřkla vítězství týmu Rowe Racing s jezdci Danem Harperem a Jordanem Pepperem.
Pro Verstappena šlo o tvrdou lekci, která je ale součástí širší přípravy na jeho nadcházející debut ve 24hodinovém závodě Nürburgringu v květnu.
Ještě před závodem vypluly na povrch zajímavé informace o dlouhodobém vztahu Maxe Verstappena k Nordschleife. Helmut Marko, bývalý poradce Red Bullu pro Formuli 1 a šéf juniorského programu, prozradil, že Verstappen chtěl už před lety absolvovat demonstrační jízdu na této legendární trati ve voze F1. „Max mi o Nordschleife nadšeně vyprávěl. Chtěl tehdy projet trať Red Bullem, ale okamžitě mi to spustilo všechny varovné signály,“ uvedl Marko pro F1-Insider.com.
Podle Marka nešlo jen o obyčejnou exhibici. „Demo jízda, prosím vás. Max viděl to šílené video Tima Bernharda, jak překonal rekord s Le Mans Porsche. Myslím, že chtěl ten výkon překonat s Red Bullem,“ vysvětlil.
„Přišlo mi to příliš nebezpečné, proto jsem to jednoduše zakázal,“ dodal. Ukazuje to, že i špičkoví jezdci Formule 1 musí někdy ustoupit, pokud je riziko příliš vysoké.
Na Nordschleife se Verstappen nakonec přece jen objevil, i když ne s monopostem, ale za volantem vozu Mercedes AMG GT3 týmu Verstappen Racing. Navzdory následné diskvalifikaci byla jeho účast důležitým krokem v přípravě na květnovou čtyřiadvacetihodinovku.
V dubnu má navíc Verstappen ve Formuli 1 volno, a proto zvažuje start v kvalifikačních závodech na 24hodinový podnik. „Každá zkušenost na Nordschleife je cenná,“ uvedl zdroj z týmu. „Diskvalifikace byla zklamáním, ale zároveň motivací do další práce.“
Legendární trať tak pro nizozemského šampiona zůstává velkou výzvou i ideálním místem pro získávání zkušeností ve vytrvalostních závodech.
