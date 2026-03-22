Max Verstappen měl od Helmuta Marka Nordschleife zakázané: Ten měl svůj důvod

Helmut Marko a Max Verstappen
Helmut Marko a Max Verstappen, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček VČERA 18:12
Max Verstappen už dlouho toužil projet se po legendární Nordschleife, ještě před závody v GT3. Helmut Marko mu to však zakázal. 

Max Verstappen se znovu objevil na legendární Nordschleife, jeho víkend v „Zeleném pekle“ ale přinesl ostrý obrat emocí. Euforii z dominantní jízdy v závodě GT3 vystřídalo hořké zklamání.

Verstappen, Juncadella a Gounon usedli do vozů Mercedes-AMG GT3 týmu Verstappen Racing při prvním závodě sezóny 2026 Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) a od začátku předváděli suverénní výkon. Verstappen odjel klíčové první a poslední stinty a jejich vůz projel první cílem s náskokem přes minutu, což znamenalo jasné vítězství.

Radost však rychle vystřídalo vystřízlivění. Po závodě se ukázalo, že tým překročil povolený limit pneumatik, když místo šesti sad nasadil sedm, přičemž chyba vznikla už během kvalifikace. Následná diskvalifikace přiřkla vítězství týmu Rowe Racing s jezdci Danem Harperem a Jordanem Pepperem.

Pro Verstappena šlo o tvrdou lekci, která je ale součástí širší přípravy na jeho nadcházející debut ve 24hodinovém závodě Nürburgringu v květnu.

Max Verstappen a Kimi Antonelli

Kimi Antonelli sní o společném vytrvalostním závodě s Maxem Verstappenem

Ještě před závodem vypluly na povrch zajímavé informace o dlouhodobém vztahu Maxe Verstappena k Nordschleife. Helmut Marko, bývalý poradce Red Bullu pro Formuli 1 a šéf juniorského programu, prozradil, že Verstappen chtěl už před lety absolvovat demonstrační jízdu na této legendární trati ve voze F1. „Max mi o Nordschleife nadšeně vyprávěl. Chtěl tehdy projet trať Red Bullem, ale okamžitě mi to spustilo všechny varovné signály,“ uvedl Marko pro F1-Insider.com.

Podle Marka nešlo jen o obyčejnou exhibici. „Demo jízda, prosím vás. Max viděl to šílené video Tima Bernharda, jak překonal rekord s Le Mans Porsche. Myslím, že chtěl ten výkon překonat s Red Bullem,“ vysvětlil.

„Přišlo mi to příliš nebezpečné, proto jsem to jednoduše zakázal,“ dodal. Ukazuje to, že i špičkoví jezdci Formule 1 musí někdy ustoupit, pokud je riziko příliš vysoké.

Na Nordschleife se Verstappen nakonec přece jen objevil, i když ne s monopostem, ale za volantem vozu Mercedes AMG GT3 týmu Verstappen Racing. Navzdory následné diskvalifikaci byla jeho účast důležitým krokem v přípravě na květnovou čtyřiadvacetihodinovku.

V dubnu má navíc Verstappen ve Formuli 1 volno, a proto zvažuje start v kvalifikačních závodech na 24hodinový podnik. „Každá zkušenost na Nordschleife je cenná,“ uvedl zdroj z týmu. „Diskvalifikace byla zklamáním, ale zároveň motivací do další práce.“

Legendární trať tak pro nizozemského šampiona zůstává velkou výzvou i ideálním místem pro získávání zkušeností ve vytrvalostních závodech.

Stalo se
Novinky
Valtteri Bottas v Cadillacu

Mario Andretti o startu Cadillacu: Jezdci stále hledají optimální tempo

Mario Andretti naznačil, že začátek sezóny není pro Cadillac ani jeho jezdce jednoduchý. Podle něj však jde o přirozenou součást debutového roku, kdy se tým i piloti postupně dostávají do tempa.

Novinky
Helmut Marko a Max Verstappen

Max Verstappen měl od Helmuta Marka Nordschleife zakázané: Ten měl svůj důvod

Max Verstappen už dlouho toužil projet se po legendární Nordschleife, ještě před závody v GT3. Helmut Marko mu to však zakázal. 

Novinky
Max Verstappen a Kimi Antonelli

Kimi Antonelli sní o společném vytrvalostním závodě s Maxem Verstappenem

Italský jezdec Kimi Antonelli přiznal, že by ho lákalo vyzkoušet si závodění po boku Maxe Verstappena. Oba sdílí vášeň pro GT vozy a mladý pilot nevylučuje možnost společného startu v budoucnu.

Novinky
Max Verstappen na Nordschleife

Z triumfu k porážce. Tým Maxe Verstappena byl ze závodu na Nordschleife diskvalifikován

Dominantní vítězství týmu Maxe Verstappena v závodě NLS2 na Nürburgringu bylo po závodě anulováno. Důvodem byla dodatečná diskvalifikace po technické kontrole.

Novinky
Newey nastupuje k Aston Martinu

Lawrence Stroll vydal mimořádné prohlášení: Adrianovi Neweymu vyjádřil podporu

Lawrence Stroll vydal prohlášení krátce po odchodu Jonathana Wheatleyho z týmu Audi, ve kterém vyjádřil podporu Adrianovi Neweymu. Budoucnost Wheatleyho je tak v tuto chvíli nejasná.

Novinky
Jonathan Wheatley

OFICIÁLNĚ: Jonathan Wheatley končí v pozici šéfa Audi

Audi překvapilo paddock oznámením o odchodu Jonathana Wheatleyho z pozice šéfa týmu. Zkušený manažer končí pouhý rok po nástupu.

Novinky
Pierre Gasly

Alpine má šanci bojovat o přední příčky, věří Pierre Gasly

Pierre Gasly potvrdil v Číně, že Alpine má potenciál posunout své výkony na vyšší úroveň. Výsledek mu dodal sebevědomí do dalších závodů sezóny.
Novinky
Max Verstappen na Nordschleife

Max Verstappen nezahálí: O víkendu pojede na Nordschleife

Max Verstappen se v sobotu představí v závodě NLS2 na legendárním okruhu Nordschleife. Pro Nizozemce je to první příležitost vyzkoušet nový Mercedes-AMG GT3 v ostrém závodním tempu.
Novinky
Jonathan Wheatley

Spekulace sílí: Aston Martin a Audi reagují na možný přestup Jonathana Wheatleyho

Spekulace o možném přesunu šéfa týmu Audi Jonathan Wheatley do čela Aston Martin rozvířily paddock, přesto oficiální potvrzení zatím nepadlo.
Novinky
Souboj Ferrari

Fred Vasseur odmítá měnit startovní proceduru: Ferrari udělalo dost kompromisů, tvrdí

Fred Vasseur, šéf Ferrari, stojí pevně za současnou startovní procedurou. Podle něj tým již provedl potřebné úpravy.
Novinky
Max Verstappen

Guenther Steiner reaguje na stížnosti Maxe Verstappenova: Problém není v pravidlech

Max Verstappen kritizoval nová pravidla F1 a jeho slova působí jako projev frustrace. Šéf Haasu Guenther Steiner na to ostře reagoval a obvinil Nizozemce, že „háže hračky ze stolu“ během problémů svého týmu.

Novinky
Adrian Newey s Andy Cowellem

Velké změny ve vedení Aston Martinu: Tým hledá nového šéfa po boku Adriana Neweyho

Aston Martin hledá nového šéfa týmu, který bude spolupracovat s Adrianem Neweyem a posílí strategické i technické vedení stáje.