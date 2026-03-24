Bývalý jezdec F1 a komentátor Jolyon Palmer je přesvědčen, že jednání mezi Maxe Verstappenem a šéfem Mercedesu Toto Wolffem jsou nevyhnutelná.
Bývalý jezdec Formule 1 a televizní komentátor Jolyon Palmer upozornil, že rozhovory mezi Max Verstappen a Totem Wolffem by mohly být nevyhnutelné, pokud Red Bull bude nadále čelit technickým problémům. Verstappen, který zatím letos bojuje se spolehlivostí svého vozu, se momentálně nachází v dolní části průběžného pořadí jezdců, zatímco Mercedes dominuje úvodním závodům sezony.
Verstappen, čtyřnásobný mistr světa, čelí v této sezóně problémům se spolehlivostí vozu Red Bull. V průběžném pořadí jezdců se nachází až na osmém místě se ziskem osmi bodů, zatímco stáj Mercedes dominovala úvodu sezóny. Tým z Brackley vyhrál oba úvodní závody v Austrálii a Číně, včetně čínského sprintu.
Spekulace o možném přestupu Verstappena k Mercedesu se objevily již v minulém roce, ale jezdec následně potvrdil, že zůstane u Red Bullu až do roku 2028. Palmer však upozorňuje, že současná dominance Mercedesu může opět vyvolat jednání mezi oběma stranami.
„Rozhovor se určitě uskuteční, protože Red Bull, jak jsme říkali již loni, letos titul nezíská,“ prohlásil Palmer během podcastu F1 Nation. „Na konci loňska jsem měl pravdu o dva body. Teď to vypadá, že Red Bull má příliš mnoho práce před sebou a Max není tady od toho, aby skončil osmý v kvalifikaci. Není tady jen proto, aby se ani nepopral o podium.“
Podle Palmera Verstappen hledá možnost dostat se do týmu, který nabízí nejlepší šanci na vítězství. „Bude se dívat, jak se dostat do Mercedesu, protože oni mají nejlepší vůz. Budou minimálně v mixu o titul i v následujících letech,“ dodal.
Komentátor zdůraznil i strategickou pozici Wolffa. „A pokud jste Toto, máte šanci podepsat Maxe a současně čelíte hrozbě, že ostatní týmy se dotáhnou. Vaše výhoda na startu sezony se jen zmenšuje.“
Palmer upozornil, že i minulá jednání mezi Verstappenem a Wolffem nebyla bez napětí. „Nemůžete ignorovat fakt, že vám Max Verstappen volá. Už loni jsme viděli, že se tyto rozhovory konaly a byla z toho jistá nervozita. V Rakousku na tiskové konferenci George [Russell] řekl: ‚Počkejte, proč všichni mluvíme o tom, že by mě nahradil? Já pořád porážím Kimiho. Takže by se měl bát?‘“
Podle Palmera je nyní situace ještě naléhavější, protože titul se letos může rozhodovat až do posledních závodů. „Představte si, že se blíží boj o titul a v pozadí se odehrávají tyto rozhovory,“ dodal Palmer.
Spekulace o budoucnosti Verstappena se v médiích objevují pravidelně a každý problém Red Bullu v sezóně jen zvyšuje tlak na tým i samotného jezdce. „Fanoušci i odborníci sledují každý vývoj s napětím, protože každé rozhodnutí může změnit rozložení sil na startovním roštu,“ uvedl pro PlanetF1.com jeden z analytiků F1.
Situace je o to složitější, že Red Bull je stále velmi silný, ale Mercedes ukázal schopnost vyhrávat a mít vůz, který je spolehlivý a rychlý. To vytváří dynamiku, ve které i mistr světa jako Verstappen musí přemýšlet o své budoucnosti a o tom, jak udržet šanci na další tituly.
