Ralf Schumacher ostře kritizuje Lewise Hamiltona: Divadlo nikomu nepomáhá

Ralf Schumacher kritizoval Lewisa Hamiltona za „divadelní“ gesta na okruhu. Podle něj se Hamilton pomalu adaptuje na podmínky ve Ferrari.
Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher otevřeně kritizoval sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona za jeho „divadelní“ chování, které podle něj brání britskému závodníkovi v hladkém přechodu do týmu Ferrari. Hamilton se po 12 sezónách u Mercedesu rozhodl opustit stáj z Brackley a od sezóny 2025 splnit svůj dlouholetý sen, závodit pro Ferrari a usilovat o svůj osmý titul mistra světa.
Přestože očekávání byla při jeho příchodu do Maranella vysoká, adaptace na nový vůz a tým trvá déle, než Hamilton sám čekal. Během víkendu Velké ceny Maďarska dokonce přiznal, že se cítil „k ničemu“ a jeho veřejné vyjádření obav vyvolalo v paddocku značnou pozornost. Schumacher na to reagoval jasně. „Už před sezónou jsem říkal, že by to mohlo jít špatně. Teď vidím hodně divadelních scén z jeho strany. Kritizuje tým, vnitřně se hádá a bojuje s autem, to nikomu nepomáhá,“ řekl bývalý pilot.
Podle německého závodníka je jasné, že vůz Ferrari více sedí Charlesi Leclercovi než Hamiltonovi. „Auto sedí Leclercovi, ne jemu. Možná je na adaptaci už příliš starý, nebo se s tím prostě neumí vypořádat. Rozhodnutí pro Leclerca bylo pravděpodobně učiněno dávno. Ale nemyslím, že by během sezóny skončil,“ dodal Schumacher.
Ferrari si změnu pro Hamiltona uvědomuje i ve vedení týmu. Šéf stáje Fred Vasseur přiznal, že původně možná podcenili náročnost přechodu pro britského jezdce. „Myslím, že jsme na začátku sezóny možná podcenili výzvu pro Lewise. Strávil téměř deset let v McLarenu a potom dalších deset let u Mercedesu, to je téměř 20 let ve stejném prostředí,“ uvedl Vasseur.
Vasseur dále vysvětlil, že změna pro Hamiltona byla komplexní. „Byla to obrovská změna, kultura, lidé kolem něj, software, auto, každý jednotlivý aspekt. Možná jsme to podcenili, já i Lewis. Ale jsem velmi spokojený, protože v posledních čtyřech či pěti závodech už se opět dostal do tempa,“ dodal šéf stáje.
Po šesti závodech sezóny 2025 sedí Hamilton na šestém místě průběžného pořadí s 109 body, což je o 42 bodů méně než jeho týmový kolega Leclerc, který drží pátou pozici. Přesto Ferrari doufá, že zkušený Brit dokáže zrychlit a snížit ztrátu na špičku, zatímco tlak médií a fanoušků na Hamiltona neustává.
