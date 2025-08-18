Ralf Schumacher ostře kritizuje Lewise Hamiltona: Divadlo nikomu nepomáhá

Lewis Hamilton v Barceloně
Lewis Hamilton v Barceloně, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 13:33
Sdílej:

Ralf Schumacher kritizoval Lewisa Hamiltona za „divadelní“ gesta na okruhu. Podle něj se Hamilton pomalu adaptuje na podmínky ve Ferrari.

Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher otevřeně kritizoval sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona za jeho „divadelní“ chování, které podle něj brání britskému závodníkovi v hladkém přechodu do týmu Ferrari. Hamilton se po 12 sezónách u Mercedesu rozhodl opustit stáj z Brackley a od sezóny 2025 splnit svůj dlouholetý sen, závodit pro Ferrari a usilovat o svůj osmý titul mistra světa.

Přestože očekávání byla při jeho příchodu do Maranella vysoká, adaptace na nový vůz a tým trvá déle, než Hamilton sám čekal. Během víkendu Velké ceny Maďarska dokonce přiznal, že se cítil „k ničemu“ a jeho veřejné vyjádření obav vyvolalo v paddocku značnou pozornost. Schumacher na to reagoval jasně. „Už před sezónou jsem říkal, že by to mohlo jít špatně. Teď vidím hodně divadelních scén z jeho strany. Kritizuje tým, vnitřně se hádá a bojuje s autem, to nikomu nepomáhá,“ řekl bývalý pilot.

Podle německého závodníka je jasné, že vůz Ferrari více sedí Charlesi Leclercovi než Hamiltonovi. „Auto sedí Leclercovi, ne jemu. Možná je na adaptaci už příliš starý, nebo se s tím prostě neumí vypořádat. Rozhodnutí pro Leclerca bylo pravděpodobně učiněno dávno. Ale nemyslím, že by během sezóny skončil,“ dodal Schumacher.

Lando Norris slaví vítězství v Maďarsku 2025.

Lando Norris o dětství a snech: Valentino Rossi byl můj hrdina

Ferrari si změnu pro Hamiltona uvědomuje i ve vedení týmu. Šéf stáje Fred Vasseur přiznal, že původně možná podcenili náročnost přechodu pro britského jezdce. „Myslím, že jsme na začátku sezóny možná podcenili výzvu pro Lewise. Strávil téměř deset let v McLarenu a potom dalších deset let u Mercedesu, to je téměř 20 let ve stejném prostředí,“ uvedl Vasseur.

Vasseur dále vysvětlil, že změna pro Hamiltona byla komplexní. „Byla to obrovská změna, kultura, lidé kolem něj, software, auto, každý jednotlivý aspekt. Možná jsme to podcenili, já i Lewis. Ale jsem velmi spokojený, protože v posledních čtyřech či pěti závodech už se opět dostal do tempa,“ dodal šéf stáje.

Po šesti závodech sezóny 2025 sedí Hamilton na šestém místě průběžného pořadí s 109 body, což je o 42 bodů méně než jeho týmový kolega Leclerc, který drží pátou pozici. Přesto Ferrari doufá, že zkušený Brit dokáže zrychlit a snížit ztrátu na špičku, zatímco tlak médií a fanoušků na Hamiltona neustává.

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Lewis Hamilton Ferrari Michael Schumacher
Stalo se
Novinky
Oscar Piastri

Domácí nadšení v Melbourne: Oscar Piastri odhaluje speciální překvapení pro fanoušky

Oscar Piastri, mladý talent McLarenu, se dočká v roce 2026 vlastního vyhlídkového ochozu na hlavní rovince okruhu Albert Park. Tým tak chce oslavit jeho rostoucí význam a poskytnout fanouškům jedinečný zážitek sledovat jeho závody z bezprostřední blízkosti.

Novinky
Lewis Hamilton v Barceloně

Ralf Schumacher ostře kritizuje Lewise Hamiltona: Divadlo nikomu nepomáhá

Ralf Schumacher kritizoval Lewisa Hamiltona za „divadelní“ gesta na okruhu. Podle něj se Hamilton pomalu adaptuje na podmínky ve Ferrari.

Novinky
Max Verstappen v Kanadě

Max Verstappen čelí výzvě: Red Bull zatím ztrácí tempo, mistr světa se učí v boji

Max Verstappen přijímá pokles formy Red Bullu a soustředí se na učení s aktuálním vozem. Jeho cílem je být připraven na technické změny v roce 2026.

Novinky
Lando Norris slaví vítězství v Maďarsku 2025.

Lando Norris o dětství a snech: Valentino Rossi byl můj hrdina

Na Esports World Cupu v Rijádu zavzpomínal Lando Norris na své dětství plné motorek, které formovalo jeho závodnické schopnosti. Britský pilot McLarenu přiznal, že právě tyto zkušenosti ho naučily odvaze, soustředění a soutěživému duchu, který dnes uplatňuje ve Formuli 1.

Novinky
Nico Hülkenberg po prvním podiu v F1

Nico Hülkenberg a Gabriel Bortoleto o růstu Sauberu: Příprava na éru Audi v plné proudu

Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto vyzdvihli výrazný pokrok týmu Kick Sauber v sezoně 2025, který jim dodává sebevědomí před nadcházející proměnou v Audi.

Novinky
Lando Norris v Rakousku

Lando Norris varuje: Formule 1 nesmí ztratit svou duši

Formule 1 se připravuje na zásadní obrat v technických pravidlech, která vstoupí v platnost už příští rok.

Novinky
Sebastian Vettel v Ázerbájdžánu

Sebastian Vettel: Otevřeně o své skepsi k pravidlům 2026

Sebastian Vettel, čtyřnásobný mistr světa, zůstává skeptický k plánovaným pravidlům Formule 1 pro rok 2026. Podle něj není jisté, zda nová éra skutečně přinese atraktivnější a vyrovnanější závodění, jak si vedení šampionátu slibuje.
Novinky
Max Verstappen v Maďarsku 2025

Max Verstappen varuje: Cesta zpět na vrchol nebude snadná

Max Verstappen připouští, že Red Bull po ztrátě dominance prochází lehkou přestavbou. Podle něj nejde o krizi, ale o přirozenou reakci na to, že soupeři stáhli náskok.
Novinky
Jezdci během drivers parade v Maďarsku

Letní pauza F1: Jak jezdci dobíjejí baterky před druhou částí sezony

Letní přestávka F1 2025 není pouhým volnem, ale klíčovým obdobím pro načerpání sil těla, odpočinek mysli a posílení týmového ducha. Jezdci i týmy kombinují regeneraci, lehký trénink, koníčky a cestování, aby se po návratu do Zandvoortu v závodním tempu opět objevili svěží a připraveni na boj o každý bod šampionátu.
Novinky
Charles na podiu GP Rakouska 2025

Zak Brown: Ne všechny statistiky odráží skutečné kvality Charlese Leclerca

Zak Brown po uzavření diskuse kolem Landa Norrise upozorňuje, že podobný příběh se nyní přesouvá na Charlese Leclerca. Podle něj se otázka, zda dokáže proměnit pole position ve vítězství, stává dalším horkým tématem sezóny.
Novinky
Max Verstappen v Rakousku

Max Verstappen: Na rok 2026 stanovil jasný plán

Max Verstappen definitivně ukončil spekulace o své budoucnosti. Nizozemský šampion potvrdil, že i v roce 2026 bude hájit barvy Red Bullu.

Novinky
Lewis Hamilton v Kanadě

Guenther Steiner: Prozradil, jak vidí situaci Lewise Hamiltona

Guenther Steiner varuje, že Lewis Hamilton by mohl opustit F1, pokud nové předpisy pro sezónu 2026 nepodpoří jeho výkony. Britský pilot podle něj trpí poklesem sebevědomí a Ferrari by muselo dodat vůz, který mu sedne.