Lando Norris o dětství a snech: Valentino Rossi byl můj hrdina

Na Esports World Cupu v Rijádu zavzpomínal Lando Norris na své dětství plné motorek, které formovalo jeho závodnické schopnosti. Britský pilot McLarenu přiznal, že právě tyto zkušenosti ho naučily odvaze, soustředění a soutěživému duchu, který dnes uplatňuje ve Formuli 1.
Lando Norris byl na Esports World Cupu v Rijádu, kde se rozpovídal o svém dětství a cestě k Formuli 1 a přiznal, že jeho první láskou byly motorky. Britský pilot McLarenu, který momentálně drží druhé místo v šampionátu jezdců jen devět bodů za týmovým kolegou Oscarem Piastrim, prozradil, že původně chtěl směřovat k motokrosu nebo závodění na motorkách.
„Víš co, rád bych dělal motorkářské věci. To je vlastně to, kde jsem začal,“ řekl Norris na pódiu během akce. „Takže jsem zkoušel jezdectví, to jsem nenáviděl. Čtyřkolky, táta ji prodal, řekl, že byla ukradená, ale prodal ji, protože pro mě byla příliš nebezpečná. Pak jsem přešel na motokros.“
Norris zdůraznil, že miluje závody na špíně, motorky, motokros, čtyřkolky, a to všechno předtím, než vůbec sledoval Formuli 1 nebo silniční závody. „Pro mě byly buggy a pouštní závody nejúžasnější na světě. To bylo vlastně to, čemu jsem se chtěl věnovat dříve než všemu ostatnímu. Motorky byly místo, kde začala moje vášeň, mým hrdinou byl Valentino Rossi.“
Pětadvacetiletý Norris nyní vede intenzivní souboj s Piastrim o mistrovský titul a během rozhovoru pro RACER se rozpovídal o své sezóně 2025 a očekáváních po letní přestávce. „Nic mi život zásadně nemění, je to spíš připravenost na tento okamžik, na tento souboj,“ uvedl. „Z pohledu závodění jsem se hodně naučil, získal více zkušeností.“
Podle Norrise zkušenosti znamenají lepší zvládání různých situací, hlubší porozumění týmu a celkově větší připravenost. „Jste lépe připraveni, ale druhá část je skutečně být lepším jezdcem. Dokážeš auto vést rychleji? Dokážeš šetřit pneumatiky? To jsou obvykle těžší věci. Ale hlavně pro Oscara, ve třetím roce v F1, mnoho z toho přichází se zkušenostmi.“
Na závěr Norris připustil, že i když je nyní nejkomplexnějším jezdcem, kterým kdy byl, soupeření s nejlepšími jezdci světa zůstává náročné. „Neznamená to, že je to snazší, pořád závodíte s nejlepšími, kteří dokážou jet stejně rychle. Ale jsi připravenější a to ti někdy umožní ukázat více svého potenciálu.“
