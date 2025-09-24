Ralf Schumacher kritizuje Lewise Hamiltona: Vinu za Baku musí vzít na sebe

Lewis Hamilton zažil v Ázerbájdžánu zklamání poté, co ho nepřipravená strategie pneumatik od Ferrari připravila o postup do Q3. Sedminásobný šampion otevřeně kritizoval volbu týmu, který ho poslal na měkké směsi místo rychlejších středních pneumatik
Ralf Schumacher nešetřil kritikou směrem k Lewisovi Hamiltonovi a upozornil ho na chyby v přístupu ke kvalifikaci v Ázerbájdžánu. Podle něj by sedminásobný mistr světa měl převzít větší zodpovědnost a využít svou moc prosadit vlastní strategii, místo aby spoléhal jen na tým.
Hamilton i jeho týmový kolega Charles Leclerc se jevili jako silní kandidáti na pole position v Baku, sedminásobný šampion dokonce vedl na konci pátečního tréninku. Přesto se Hamilton do Q3 nekvalifikoval, zatímco Leclerc v téže fázi havaroval.
Během Q2 jel Hamilton na měkkých pneumatikách a kritizoval strategii týmu, který podle něj měl využít žlutě označené střední směsi. „Střední pneumatika byla prostě výrazně rychlejší,“ komentoval Hamilton po kvalifikaci.
„Tým mě v Q2 poslal na střední směs, Charles měl jet ve druhém pokusu, ale protože ostatní na střední nevyjeli, rozhodli jsme se zůstat na ní. Nakonec měli všichni v top 10 tři střední. Věděli jsme, že střední je rychlejší, asi o tři desetiny, a cítilo se to skvěle, takže jsme ji měli v Q2 použít,“ vysvětlil.
Schumacher však tvrdí, že pokud Hamilton věděl, co je pro něj nejlepší, měl sám prosadit změnu strategie. „Musí vzít vinu na sebe,“ řekl Schumacher v podcastu Backstage Boxengasse. „S jeho zkušenostmi a autoritou by neměl nechat rozhodnutí jen na týmu.“
„Nejsem sedminásobný mistr světa, vyhrál jsem jen pár závodů, ale pokud jsem chtěl určitou pneumatiku, dostal jsem ji. Diskuze nebyly vůbec potřeba,“ dodal, zdůrazňující, že zkušený jezdec má právo prosazovat své požadavky.
Schumacher také naznačil, že Hamilton mohl být ovlivněn svými předchozími zkušenostmi z Mercedesu. „To odpovídá obrazu, že pod vedením Tota Wolffa jezdci jen jezdili a nerozhodovali. Lewis se musí prosadit a nehledat chybu jinde. Pak by kvalifikace vypadala jinak – to byste očekávali od sedminásobného šampiona,“ uvedl.
Nakonec Hamilton odstartoval z 12. místa a projel cílem osmý. Podle původní strategie Ferrari měl být devátý, ale nebyl schopen provést požadavek týmu, aby před cílovou čárou vrátil pozici Leclercovi.
