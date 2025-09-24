Franco Colapinto o spolupráci s Flaviem Briatorem: Letos jsem se od něj hodně naučil

Pierre Gasly popsal svou spolupráci s Flaviem Briatorem, legendou F1 známou svou genialitou i kontroverzními rozhodnutími.
Franco Colapinto otevřeně mluvil o svém vztahu s šéfem Alpine Flaviem Briatorem a popsal jeho přísný styl vedení jako něco, co ho posílilo. „Mám velmi dobrý vztah s Flaviem,“ uvedl Colapinto v rozhovoru pro podcast F1 Beyond the Grid. „Je tvrdý ke všem a jeho způsob, jak motivovat tým a lidi kolem, je někdy náročný. Ale věřím mu a věřím, že posune tým zpět na vrchol. Hodně jsem se od něj letos naučil.“
Argentinský jezdec, který byl minulou zimu angažován z Williamsu jako rezervní pilot, debutoval v Imole poté, co Briatore rychle vsadil na jeho nasazení po sérii zklamání Jacka Doohana. Přestože výsledky zatím nepřišly a Alpine se soustředí spíše na sezonu 2026, Colapinto se k náročné situaci staví pozitivně. „Způsob, jakým nás Flavio tlačí, mě mentálně hodně posílil. Jsem vděčný za příležitost, kterou mi dal, i za celý proces, kterým procházíme,“ dodal.
Colapinto stále bojuje o své místo ve Formuli 1, každý závod je pro něj testem, zda si zaslouží pokračovat i v roce 2026. „Když se podíváte na výsledky, může se zdát, že je těžké dostat Alpine z poslední pozice, ale rozhodně se nevzdáváme,“ komentoval situaci pilot.
Sezona pro Franca Colapinta je náročná. Dostal do rukou obtížný vůz a zatím nezískal žádné body, přesto se dokázal třikrát kvalifikovat před týmovým kolegou Pierrem Gaslym a v Maďarsku postoupil do Q2. „Cítím se v autě i v týmu lépe. Samozřejmě, že vůz momentálně není dost rychlý na body, ale čas přijde a já chci být připraven,“ řekl Colapinto.
Podle argentinského jezdce přísný a strategický přístup Flavia Briatoreho není osobně urážlivý. „Je tvrdý, někdy to může působit až moc, pokud ho neznáte, ale věřím, že jeho cílem je posunout tým vpřed,“ dodal.
Colapinto se nyní chce soustředit na postupný rozvoj a učit se z každého závodu. „Hlavní je jet závod od závodu a okamžik od okamžiku a uvidíme, kde skončíme,“ uvedl.
Alpine stále může dát příležitost svému rezervnímu pilotovi Paulu Aronovi, což činí Colapintovu nehodu v Baku nežádoucí, přesto ale argentinský jezdec ve vybraných závodech prokázal svůj skutečný potenciál.
Colapinto zdůraznil, že náročný a přísný styl vedení Flavia Briatoreho mu pomáhá nejen čelit těžkým situacím, ale také se postupně zlepšovat a připravovat na budoucí výzvy. „Je před námi ještě spousta učení a objevování, ale každý závod mě posouvá kupředu,“ přiznal argentinský jezdec.
Lewis Hamilton zažil v Ázerbájdžánu zklamání poté, co ho nepřipravená strategie pneumatik od Ferrari připravila o postup do Q3. Sedminásobný šampion otevřeně kritizoval volbu týmu, který ho poslal na měkké směsi místo rychlejších středních pneumatik
Pierre Gasly popsal svou spolupráci s Flaviem Briatorem, legendou F1 známou svou genialitou i kontroverzními rozhodnutími.
Kimi Räikkönen sedm let po svém mistrovském titulu v roce 2007 už není jen jezdcem, ale stal se šéfem týmu, který dokázal vyhrát mistrovství světa.
Felipe Massa se před Nejvyšším soudem v Londýně domáhá spravedlnosti za ztracený titul z roku 2008, kdy podle něj FIA a Bernie Ecclestone přehlédli skandál „Crashgate“.
Isack Hadjar zažil divoký start ve Formuli 1, od kolize ještě před startem v Austrálii až po pódiové umístění v Nizozemsku. Mladý Francouz ukázal, že se rychle učí a dokáže konkurovat nejlepším. V posledních dnech se proto hodně spekuluje o jeho přestupu k Red Bullu.
Carlos Sainz získal třetí místo v ázerbájdžánské Grand Prix a připsal si první pódiový úspěch s Williamsem. Jeho nástupce u Ferrari, Lewis Hamilton, zatím s novou stájí podobného výsledku nedosáhl.
V Baku dosáhli mladí jezdci Red Bullu výborného výsledku, když Liam Lawson dojel pátý těsně před Yukim Tsunodou. Racing Bulls díky tomu poskočili na šesté místo v Poháru konstruktérů a ukázali rostoucí formu i potenciál svých mladých jezdců.
Max Verstappen se dostal zpět do hry o vítězství a jeho dalším cílem je dohnat 69bodovou ztrátu, aby získal svůj pátý titul mistra světa jezdců.
Lewis Hamilton po náročném víkendu v Baku varoval, že zbytek sezóny 2025 bude pro Ferrari složitý. Sedminásobný mistr světa upozornil, že tým bude mít problémy udržet krok s nejrychlejšími soupeři.
Cesta Charlese Leclerca a Carlose Sainze zpět do Monaka po Velké ceně Ázerbájdžánu nabrala nečekaný směr. Let, který měl oba piloty Ferrari dopravit domů, byl z provozních důvodů odkloněn do Itálie, čímž se jejich návrat poněkud zkomplikoval.
Australan Oscar Piastri sice drží vedení v šampionátu Formule 1, ale na okruhu v Baku na něj čekal tvrdý pád z výsluní. Jeho naděje na další body skončily hned v úvodním kole, kdy po nešťastné nehodě musel ze závodu odstoupit.
Christian Horner a Red Bull formálně uzavřeli kapitolu své spolupráce po dohodě o vyrovnání, která přišla více než dva měsíce po jeho odvolání z operativních funkcí. Tímto krokem se definitivně uzavírá dlouhá éra Hornera u týmu.